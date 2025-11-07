「這樣做」未來十人可少一人長照 老年醫學權威全球趴趴走分享預防跌倒故事

創設「臨床衰弱量表CFS」的加拿大老年醫學專家Dr. Kenneth Rockwood（右），連續二年訪台，分享他在「衰弱理論」及高齡長者臨床照護上的最新觀點。左為台灣老人急重症醫學會理事、台北馬偕醫院老年醫學科主任曾祥洸（圖／讀者提供）

20年前創設「臨床衰弱量表CFS」加拿大老年醫學專家Dr. Kenneth Rockwood日前應馬偕醫院邀請訪台，他接受CTWANT記者採訪，建議應將CFS與周全性老年醫學評估（CGA）這二項整合為長者健康衰弱分流依據，十個民眾中可減少一個未來進入長照。

多年來，Dr. Kenneth Rockwood也走訪各國消防隊，包括台灣，分享其在英國倫敦消防隊設立「跌倒預防門診」連結社區跨領域經驗，逐步強化韌性、延長長者健康時間。

醫療界也正在進行一場「寧靜改變」，包括台大、高雄榮總、台北馬偕、長庚、台南成功大學附設醫院等多家醫學中心的老人醫學科、急診科、家醫科等，正導入CFS評估；Dr. Kenneth Rockwood則建議還要一併做「周全性老年醫學評估（CGA）」，根據多國研究結果，對於減少民眾未來可能進入長照階段的數據是有降低的。

Dr. Kenneth Rockwood為現任加拿大哈利法克斯達爾豪斯大學（Dalhousie University）內科老年醫學及神經學教授，他與團隊共同開發的「臨床衰弱等級」（Clinical Frailty Scale, CFS），被譽為衡量高齡長者健康狀態最具科學性與臨床價值的指標工具之一，為各國廣泛應用，目前已成為國際臨床與政策制定的重要依據。連著兩年，他來台灣分享其在「衰弱理論」及高齡長者臨床照護上的最新觀點。

而他在世界各國演講之餘，將旅遊觀光時間轉為拜訪消防隊，彷如傳教士般，分享他於2016年應英國政府邀請所做的研究，即是在消防隊設立「跌倒預防門診」的故事。

Dr. Kenneth Rockwood說，在行醫之前，他曾擔任過消防員3年，後來從事醫學與研究，長期關注「老化」與「功能衰退」之間的關係；發現長者出現跌倒等衰弱徵狀，且是消防隊出勤項目之一，因此在消防隊做實驗成立跌倒預防門診，邀請社區居民出席，將梯子放在地上讓民眾練習障礙跨步走路；讓民眾拿著報廢器材像是消防水管走過來走過去，訓練手臂肌力與平衡感。

這項研究先是在偏鄉地區的消防隊做了6個月，Dr. Kenneth Rockwood秀出手機裡的照片給CTWANT記者與消防隊員觀看，他說，「許多退休族長輩穿著整齊漂亮來消防隊接受指導」「可能看到年輕消防員很開心，像是看到他們的孫兒般代感他們活力……，這在COVID-19疫情大流行之前，實驗結果已經讓該國其他分隊陸續跟進仿照。

臨床衰弱量表（CFS）係做為臨床醫師快速判斷病人健康風險依據，已獲世界各國醫療界使用，由Dr. Kenneth Rockwood於2005年提出，透過1至9級的分級制度，整合病人的活動能力、依賴程度與生理儲備。

周全性老年醫學評估（CGA）則是以功能評估為主，為老年人預後的最佳指標；從老人生活中常見問題加以分析篩檢，譬如跌倒史、記憶力（認知功能／失智）、心情、慢性疾病、多重用藥、營養不良、日常生活是否需要旁人協助等，評估內容涵蓋潛在影響健康多層因素。

台灣老人急重症醫學會理事、台北馬偕醫院老年醫學科主任曾祥洸表示，65歲前，民眾可以多加關注自身在CFS、CGA的評估結果，相關衰弱導致在75歲開始出現各種老人症候群；CFS目前在醫界主要是在民眾住院、急診時所做的診斷評估依據之一；當家中長輩抽血檢查的數據看起來正常，可是走路會常跌倒，發生這種情況時，即建議進一步做CGA。

譬如說，CFS的1級到3級是健康的綠燈（從精力充沛到無明顯疾病、常運動、偶爾活躍，可獨立生活，但因身體症狀活動受限，行動慢、白天易累等），4級到6級則出現輕中度衰弱，明顯行動緩慢，日常活動需要幫助等警告黃燈，7級到9級則是健康亮紅燈，嚴重衰弱到非常嚴重、末期衰弱，因疾病（身體或認知）生活無法自理等。

CFS目前在健保中的應用，主要用於評估高齡病人的衰弱程度，並據此納入特定的照護計畫，例如全民健康保險急性後期整合照護（PAC）計畫，以提供更積極的復健與照護，同時也可用於判斷末期衰弱老人是否符合安寧緩和醫療資格。

CGA則是整合在特定醫療服務模式中，由健保提供支付，主要應用於老年醫學整合性門診、急性住院照顧，並銜接至長期照護，以評估並處理老年人複雜的健康問題。

