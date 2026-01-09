政治中心／林靜、胡景順、欒秉宙、SNG 台北報導

民眾黨不分區立委設立"兩年條款"，沒想到積極推動"人工生殖法"的陳昭姿卻自爆當初沒簽，引爆同黨立委怒火，今（9號）柯文哲帶著陳昭姿、主席黃國昌到立院拜會韓國瑜後向外界說明，的確當初允諾讓她完成修法再離開，黃國昌也說"陳昭姿再當，也只到2028年啊"。

「哎呀哇我正要去樓下恭迎您耶。」

看到老長官柯文哲來拜會，立法院長韓國瑜連忙帶著副院長江啟臣、到辦公室外恭迎，還興奮直握手、禮數做足。

廣告 廣告

「我們祝福柯文哲柯市長，柯主席新的一年馬上幸福。」





這樣可以? 陳昭姿沒簽"兩年條款" 黃國昌:頂多當到2028

這樣可以? 陳昭姿沒簽"兩年條款" 黃國昌:頂多當到2028 （圖／民視新聞）





陪同的現任主席黃國昌被晾一旁，但主角其實是立委陳昭姿，柯文哲為了幫她在卸任前推動"人工生殖法納入代理孕母"修法來拜會，不過眼看民眾黨兩年條款就要到期，陳昭姿卻自爆她沒簽，意思是代理孕母法案一日沒過，陳昭姿就繼續當立委嗎？

民眾黨前主席柯文哲：「她畢生有個心願，就是推動代理孕母，我們會優先推動，我就跟她講說，一定讓妳完成這個法案，台灣民眾黨有兩年條款，但是我也有答應陳昭姿說，要讓她完成這個法案。」

立委（民眾）陳昭姿：「如果一年內完成，我也可以一年就離開，往後我會配合整個黨的運作，我會全力加速推動這個法案，代理孕母三讀通過，我就會辭職離開，也完成柯P跟我之間，的討論跟約定。」

陳昭姿自認好委屈、還一度哽咽，但傳出黨內同志炸鍋，林國成話說得重，"考試不及格的要留任"，就連麥玉珍也狠酸"留下來就會過嗎"，黨內歧見該怎撫平





這樣可以? 陳昭姿沒簽"兩年條款" 黃國昌:頂多當到2028

這樣可以? 陳昭姿沒簽"兩年條款" 黃國昌:頂多當到2028 （圖／民視新聞）





民眾黨主席黃國昌：「我不認為有什麼歧見，決議的內容就是維持兩年條款，除非創黨黨主席柯文哲另有指示，因為我知道柯主席，曾經有答應陳昭姿這件事情，我們曾經答應人家的事情就要做到，就持續努力推動啊，再當也是當到2028年啊。」

如今民眾黨不只有兩個太陽之爭，小雞們恐怕也掀內鬨。





原文出處：這樣可以? 陳昭姿沒簽"兩年條款" 黃國昌:頂多當到2028

更多民視新聞報導

國民黨驚傳內鬥！「他」想挑戰傅式王朝被踢出民調 張亞中開嗆了

藍營擋軍購有何居心？恐是「向中共交作業」 吳思瑤驚曝背後目的

國共論壇傳月底登場 高揚凱怒轟：投國民黨是「引狼入室」

