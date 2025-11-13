這樣吃燕麥不會瘦還會胖！紅色水果不補血 常見營養迷思大解密
近年來，隨著健康意識的抬頭，民眾對於飲食營養的關注度也越來越高。然而，坊間流傳著許多營養迷思，讓人難以分辨何者為真。營養師陳怡靜表示，這些迷思無所不在，常讓人感到困惑。她認為，透過正確的營養知識，搭配衛生福利部國民健康署推行的「我的餐盤」，可以幫助大家釐清迷思，吃得更健康。
燕麥助瘦身但要當心
吃燕麥片必瘦成功？陳怡靜表示，不一定！燕麥片是全榖雜糧類，雖然含有比較多的膳食纖維可以帶來飽足感，但主要成分還是醣類。相較於蛋白質食物，吃燕麥片會比較快餓，一不小心就可能吃太多，一樣會攝取過多熱量，進而導致肥胖。為了控制熱量達到好的減肥效果，可以把燕麥代替主食，並配合蛋白質食物以及蔬菜才能營養均衡瘦身。
鮮乳保久乳營養差不多
另外，乳品是許多人日常飲食中的重要營養來源，但也衍生出不少迷思。陳怡靜指出，鮮乳和保久乳的保存期限雖然差很多，但營養價值其實相差無幾。她解釋，兩者的差別主要在於殺菌方式和包裝，而非營養成分。不過，她也提醒，市面上的植物奶，如燕麥奶、米漿等，營養成分多為碳水化合物，蛋白質和礦物質含量不足，無法取代乳品。
紅色水果難補血
除了乳品，水果也是民眾關注的焦點。有些人認為，紅色水果如櫻桃、葡萄等含鐵量高，多吃有助補血。對此，陳怡靜表示，這些水果的顏色主要來自天然植物色素，如花青素和甜菜紅素，鐵質含量並不多，而且多屬於吸收率較差的非血基質鐵，補血效果有限。她建議，真正要補鐵，不如多攝取含血基質鐵的食物，如豬血、牛肉等。
看更多：奇異果是「超級食物」！維生素C比橘子高2倍 吃奇異果嘴巴刺原因
木耳補充不了膠原蛋白
談到蔬菜，陳怡靜指出另一個常見的迷思是：多吃木耳可補充膠原蛋白，讓皮膚光滑有彈性。事實上，木耳並不含膠原蛋白，其黏稠物質其實是膳食纖維中的水溶性纖維。此外，食物中的膠原蛋白分子結構太大，人體難以直接吸收利用。陳怡靜建議，想要補充膠原蛋白，不如攝取足夠的優質蛋白，再搭配富含維生素C的食物，讓身體自行合成。
看更多：白木耳功效：能補膠原蛋白？6大禁忌、銀耳最強營養吃法一次看
豆製品不會引發痛風
豆魚蛋肉類是蛋白質的重要來源，但也引發一些疑慮。有人認為，愛吃豆製品會容易引起痛風。陳怡靜澄清，豆製品並非誘發痛風的原因。研究發現，豆類攝取量與痛風風險呈現負相關，一般人食用豆製品反而有助降低罹患痛風的機會。不過，她也提醒痛風患者，在急性發作期間仍需減少攝取含普林的食物，如黃豆和豆漿。
看更多：豆漿影響抗癌藥效！亂吃胃藥、抗生素削弱治療效果 抗癌飲食這樣吃
魚湯營養不及魚肉
許多人喜歡喝魚湯，但卻忽略了魚肉的營養價值。陳怡靜解釋，魚肉含有豐富的蛋白質，35公克生魚肉約有7公克蛋白質。由於蛋白質分子龐大，即使煮再久也不會完全溶於湯中。魚湯雖然含有少量胺基酸、維生素和礦物質，但主要營養仍存在魚肉中。因此，除了喝湯，也要記得吃魚肉，才能攝取完整的營養。
生吃蛋不如煮熟
關於雞蛋的迷思，陳怡靜提到，有人認為生吃比煮熟更營養。事實上，生蛋白含有會阻礙人體吸收生物素的物質，且可能含有沙門氏菌等病原體。將雞蛋煮熟不僅能破壞這些有害物質，也能提高蛋白質和生物素的吸收率，因此建議以熟蛋取代生蛋。
少量未加工紅肉無礙健康
紅肉經常被視為健康的大敵，但陳怡靜認為，攝取適量未經加工的紅肉並不會對身體造成損害。紅肉除了提供優質蛋白，還含有鐵、鋅等微量營養素，是補血的絕佳來源。但烹調方法要注意，目前已知，紅肉在烹調過程中產生的多環芳香烴碳氫化合物可能致癌，尤其是燒焦的部分。因此，陳怡靜建議，每周紅肉攝取量不宜超過500公克，並應避免食用燒烤、醃漬等加工肉品。
吃芝麻難使白髮變黑
最後，陳怡靜破除了一個關於堅果種子的迷思：多吃芝麻可讓白髮變黑。她表示，目前沒有任何研究支持這樣的說法。頭髮變白除了受到老化影響，還與遺傳、心理、代謝和營養等因素有關。其中，氧化壓力扮演著關鍵角色。陳怡靜建議，若想延緩白髮增長，不妨保持愉快心情，減少抽菸、飲酒等不良習慣，並攝取均衡的飲食，多吃富含抗氧化物的蔬果。
看更多：補充「5營養素」預防白髮提早報到！營養師教你調整飲食 找回烏黑秀髮
◎ 圖片來源／達志影像/shutterstock提供
◎ 資料來源／台南市政府衛生局台南健康情報讚YT
更多健康2.0報導
柿子切開果肉全黑全丟了！專家：不是壞掉 錯過高級貨捶心肝
6食物是孕婦健康殺手！吃多小心妊娠糖尿病、妊娠併發症找上門
59歲張清芳抗老祕訣「1運動」超親民！醫曝：降59%糖尿病風險
本文由健康2.0授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章
其他人也在看
「紫米VS黑米」哪個健康？醫揭答案 這1種最能減重、控血糖、護心血管
許多人聽到「澱粉」就立刻聯想到體重增加或血糖飆高，然而澱粉並非單一類型。家庭醫學科醫師李思賢表示，依照結構與消化速度，可區分為「快澱粉」與「慢澱粉」。快澱粉如白飯、白麵包，進入身體後迅速分解，使血糖短時間內上升。相對的，慢澱粉結構完整，含有較多纖維與抗氧化成分，能延緩能量釋放，對血糖調控及代謝更加友善。 黑米提供抗氧化功能 膳食纖維含量高 在眾多澱粉來源中，黑米值得特別推薦。李思賢醫師指出，黑米保留了外層糠皮與胚芽，因此膳食纖維含量明顯高於白米與紫米。這些纖維能延緩葡萄糖吸收，增加飽足感，對於體重控制者具有幫助。此外，黑米富含花青素，這是一種天然抗氧化物質，能對抗發炎反應並維護心血管健康。甚至黑米的抗氧化能力可超越藍莓。黑米在血糖反應上的表現相當突出，其血糖指數（GI）約落在42至50，屬於低GI食物。這對糖尿病患者或需要控制血糖的人特別重要。李思賢醫師解釋，原因在於黑米含有較多直鏈澱粉，其排列線性且不易被消化酵素分解，消化速度較慢。反之，紫米與糯米主要成分為支鏈澱粉，分解快、吸收快，因此血糖容易快速上升。這也解釋了為何部分人誤以為紫米健康，卻發現血糖控制不佳。 香氣與嚼勁 帶來額外飲常春月刊 ・ 15 小時前
泫雅跳舞中倒地！醫嘆「1事」＝癌症惡病質：女藝人都危險了
南韓女星泫雅9日在澳門表演時，突在舞台上暈倒，嚇壞全場觀眾，這也使得「泫雅太瘦、太胖」的外貌爭議再度成為焦點。醫師姜冠宇表示，其實該事件也是普遍女藝人的職場健康風險：低能量、血容血糖電解質、女性缺鐵。「若短時間暴瘦，其實就像癌症惡病質的營養剝奪一樣！」民眾應採取恆定飲食，即合理攝取與合理消耗，避免以減重為目標出現極端行為。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
每天慢跑還是胖！女子「早餐戒麵包」 竟瘦下7公斤
減脂不一定要靠嚴格節食或高強度運動，新陳代謝內分泌專科醫師蔡明劼表示，長期維持健康體態的關鍵在於生活中的微調，例如早餐增加蔬菜、改變調味方式，就能逐漸建立健康飲食習慣。中天新聞網 ・ 22 小時前
摘瘤竟刺破子宮…2刀疤如蜈蚣「輸8袋血才還魂」！女控國軍醫院：要我命
我差點死掉！一名30多歲羅姓女子控訴醫療疏失，今年4月到國軍高雄總醫院摘除子宮肌瘤，聽信醫師說詞，微創手術從陰道進去，沒有傷口、恢復快，幾乎不會有風險。原定上午8時開刀，情況出現變化，直到晚上21時她又被推進手術室，原來子宮和靜脈被穿刺大量失血，緊急輸8袋血才還魂，肚子就此留下2道超過15公分刀疤如蜈蚣爬至私密處，讓熱愛潛水、攝影的她相當自卑，而她第一時間喊痛求救，似乎被漠視，護理師只回「妳可能太緊張了」。對此，院方回應，患者術後發生併發症，調解中。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前
沒吃也胖、皮膚變差！慢性發炎恐害罹癌 醫推「10類食物」助滅火
若經常感覺疲累、腸胃不適，甚至皮膚粗糙，可能是身體處於慢性發炎狀態。營養醫學專家劉博仁提到，慢性發炎像是「火種」，會慢慢消耗免疫系統，長期下來可能導致心血管問題、肥胖、癌症等。他建議，平時多攝取全穀雜糧、十字花科蔬菜、堅果等10種抗發炎食物，有助於降低全身性慢性發炎。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
不是肥肚子！中年女「1身材」是肝壞了：慘得中度脂肪肝
當女性步入更年期，脂肪分布會逐漸由年輕時的「梨形身材」轉變為「蘋果身材」，即腹部肥胖的問題會更明顯。但醫師陳威龍表示，若更年期後的女性仍維持著「梨形身材」，且大腿與臀部脂肪囤積的問題更加嚴重，這暗示著肝臟代謝功能可能異常，亟需留意。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前
27國研究證實！「1類人」就是聰明、不易失智：現在學還來得及
會多種語言除了有利於工作外，研究發現，對於心智能力有巨大好處。一項涵蓋27個歐洲國家的研究顯示，會說多種語言的人大腦老化速度較慢，並能減少認知退化的風險。此類人的大腦年齡常比實際年齡更年輕，且隨著語言數量增加，效益更顯著。專家認為，透過學習語言等心智刺激可延緩此過程。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前
一半台灣人中鏢！喝酒臉紅恐「1體質」惹禍 大增7癌風險
現代人生活壓力大，偶爾小酌紓壓，但若喝酒容易臉紅，可能暗藏健康危機。馬偕醫大國際處與醫學系主辦的「精準醫療健康促進實踐」衛教活動指出，台灣的酒精不耐症高達近50%，酒精早在2007年已被世界衛生組織列為第一級致癌物，經常飲酒恐增加罹患消化道癌風險，飲酒後若出現臉紅、頭痛、嘔吐及宿醉等症狀，可能為酒精不耐症的警訊，呼籲民眾盡可能避免飲酒。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前
怕打針？瘦瘦丸誕生了！ 72週內體重下降11.2%「價格更親民」
「瘦瘦針」近年掀起減重革命，但許多人仍困擾於需要注射及價格昂貴的問題。內分泌新陳代謝科醫師蔡明劼指出，今年11月發表的大型臨床試驗證實，口服「瘦瘦丸」能在72週內使體重下降11.2%，效果顯著，且價格可能更為親民，為期待有效、方便且經濟的減重方案的民眾帶來新選擇。中天新聞網 ・ 18 小時前
大家都誤會了！「這零食」其實高纖低熱量 可防腸道病變
爆米花是許多人看電影的必吃零食，一般都認為爆米花熱量高，堪稱垃圾食物，但醫師高銘鴻表示，爆米花若是原味或輕度調味，熱量並不高，且有很高的膳食纖維，有益腸胃健康、防便秘及腸道病變。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
運動降血壓？沒吃「這些食物」效果等於零！超多研究推薦降血壓祕訣
壯世代最怕三高問題，很多人都聽說運動是控制高血壓的重要方法，但其實單靠運動可能效果有限。2017年發表於《AJCN》研究指出，運動搭配低鈉、高鉀與高蛋白飲食，才能真正發揮顯著的降壓效果。 營養師健康2.0 ・ 1 天前
流感疫苗打氣旺！ 營養師：接種前別吃「3類食物」
高敏敏日前在臉書粉專發文表示，不少人以為打了疫苗就萬無一失，其實疫苗只是輔助，能夠幫身體記憶病毒，但通常保護力不超過1年，建議每年都要接種1次，才能維持穩定防護力，不過最重要的還是要靠自身免疫力。高敏敏說到，想讓疫苗發揮最大效果，就要讓身體在「打針前」保持...CTWANT ・ 1 天前
慢性發炎恐致癌！持續吃「深色莓果、豆製品」可改善
常覺得疲累、肩頸痠痛，可能是身體處於慢性發炎狀態。劉博仁醫師表示，長期慢性發炎會提高罹癌風險，而能夠每天改變發炎反應的方式，就是持續吃抗發炎食物，包括深色莓果、豆製品與十字花科蔬菜等。中天新聞網 ・ 1 天前
奇異果是「超級食物」！維生素C比橘子高2倍 吃奇異果嘴巴刺原因
奇異果不只是一種水果，更是營養豐富的超級食物。台大營養學專家洪泰雄指出，奇異果每100克含有高達92.7毫克的維生素C，是橘子的兩倍以上，還富含膳食纖維、鉀、維生素E、葉酸及促進消化的奇異果酵素。這顆健康2.0 ・ 1 天前
牙別亂刷！醫曝動脈斑塊藏「口腔1細菌」 是心臟病幕後推手
許多人都認為，心臟病的主要元兇是油、膽固醇、壓力，但心臟外科醫師楊智鈞表示，「可能是因為你沒好好刷牙」，芬蘭坦佩雷大學（Tampere University）在2025年發表於《美國心臟協會期刊》（JAHA）的最新研究說明，心臟病的「隱形推手」可能是細菌。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前
泫雅跳舞中倒地！醫揭3原因 嘆：快速瘦身如「癌症惡病質」
南韓女星泫雅9日在澳門表演時突然暈倒，當時她正在舞台上熱舞演唱，氣氛正熱烈，卻突然身體搖晃倒地，嚇壞全場觀眾。事後工作團隊透露，她疑似因過熱與低血糖導致身體不適，休息後已無大礙。此事件也再度引發外界對「泫雅太瘦、太胖」等外貌爭議的討論。中天新聞網 ・ 18 小時前
長輩吞嚥退化 「喝水常嗆到」也暗藏危機！營養師教3技巧安全喝水
【健康醫療網／記者黃嫊雰報導】你有關注過家中長輩喝水的狀況嗎？蘇哲永營養師分享，李登輝前總統就因喝牛奶嗆咳而送醫，最終由於敗血性休克及多重器官衰竭，而與世長辭，提醒民眾若長輩吞嚥功能退化，清水、牛奶甚至茶都可能成為致命風險，建議應觀察並調整喝水姿勢；當長輩出現異常狀況，務必提高警覺、尋求醫療協助。 前總統案例示警 吞嚥退化引發一連串危機 蘇哲永營養師日前於fb粉絲團指出，李登輝前總統在家中喝牛奶時，因嗆咳被緊急送醫，經檢查發現有吸入性肺炎與心臟衰竭，後續更合併兩側肋膜積水與急性腎損傷。因當時其年事已高、且患有多重慢性病，住院期間反覆感染，最終因敗血性休克及多重器官衰竭離世。「他的故事，用最沉痛的方式，為全台灣的家庭，上了一堂關於『吞嚥退化』的課。」 台灣長輩每10人有1人吞嚥困難 清水「1原因」恐傷肺 「吞嚥困難」並非少數人的問題。根據國健署統計，在台灣65歲以上的社區長者中，每10人就有1人正面臨吞嚥障礙，更有約21.8%的長輩，每週至少發生三次以上的嗆咳。 許多人以為清水、牛奶或茶屬於安全的飲品，蘇哲永營養師指出，對吞嚥功能退化的長輩而言，這些「不稠的液體」反而最危險。由於液體流速健康醫療網 ・ 1 天前
起床喝咖啡恐致血糖飆升？營養師曝8項飲食均衡法
生活中心／翁莉婷報導不少人早上進辦公室前都會隨手買一杯咖啡醒腦，對上班族來說咖啡不只是提神飲料更是生活的精神支柱，同時認為它能有效提升專注力與反應速度，也被當作一種「上班的儀式感」讓人正式進入工作模式。近日，1位日本營養師在文章中提到「每天早上喝咖啡」不一定是好事，可能影響到生理系統。民視健康長照網 ・ 1 天前
黑胡椒「驗出蘇丹紅」！23公噸全銷毀 2款乾酪也出包
衛福部食藥署今（11）日公布邊境不合格品項，其中越南黑胡椒粒被檢出蘇丹色素四號，共計2萬多公斤在邊境全數銷毀；此外，來自法國及義大利輸入的乾酪，也被檢出大腸桿菌不合格，2批共計21.56公斤，依規定退運或銷毀。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
每5人就1人慢性蕁麻疹！醫：不是單純過敏
[NOWnews今日新聞]蕁麻疹是國人常見的疾病之一，據統計，台灣每5人就有1人曾有蕁麻疹發作的經驗。台灣皮膚科醫學會常務理事朱家瑜說，蕁麻疹的症狀持續超過6週時，就是慢性蕁麻疹，症狀可能會出現「紅、...今日新聞NOWNEWS ・ 19 小時前