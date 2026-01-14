這樣吃血糖波動降7成！醫親測5食材當「開胃菜」不讓血管泡糖水
台灣糖尿病盛行率達10.3％，卻仍有不少人未察覺自己正處於血糖失控的風險中，如何穩定血糖成為重要的全民健康課題。近年來，「飯前先吃菜」被認為有助降低餐後血糖波動，但有時難免不容易達成，因此日本消化系外科醫師石黑成治特別分享5種「餐前穩血糖食材」，只要在正餐前作為小點心食用，就能提前為血糖變化先做好準備。吃飯順序一改，血糖反應差很大
談到血糖控制，多數人只關注吃什麼、吃多少，卻忽略「進食順序」同樣重要。研究顯示，只要調整先後順序，就可能明顯影響餐後血糖反應。
刊登於國際期刊《Diabetes Care》的研究發現，平均糖化血色素（HbA1c）6.5％、且接受藥物治療的糖尿病患者，若先吃蛋白質與蔬菜、最後才吃澱粉，餐後30、60、120分鐘血糖值都較低，整體飯後血糖上升的幅度下降73％，胰島素分泌量也減少48％。這與膳食纖維可延緩糖分吸收、荷爾蒙反應改變有關。
飯前先吃菜很難做到？5種「開胃小菜」幫助控血糖
由此可見「飯前先吃菜」有助穩定血糖。但現實中每餐都要準備沙拉或現炒蔬菜，難免有些難度，為了更容易落實血糖管理，日本名醫石黑成治提出5種適合餐前食用的穩血糖食材，簡單準備即可上桌，有助降低執行門檻，培養長期控糖習慣。
1.冷凍蔬菜：最容易被低估的穩糖幫手
冷凍蔬菜常被認為是不得已的蔬菜替代品，其實在血糖控制上是省時又可靠的幫手。石黑成治醫師自己會以流水快速解凍冷凍蔬菜，或提前放入冷藏室自然退冰，再搭配事先用橄欖油拌炒後冷藏保存的菇類，短時間內就能與花椰菜等蔬菜組合成一道營養均衡的餐前小菜。
若想變換口味，事先準備簡單的醃漬蔬菜也是好方法。考量市售泡菜往往添加物較多，石黑成治會自行將紅蘿蔔、洋蔥、小黃瓜、青椒或彩椒以醋醃漬，不僅保存方便，也能在餐前快速補充膳食纖維。
2.堅果：一掌心就能發揮效果
若餐前蔬菜吃久了感到單調，堅果也是實用的替代選項。杏仁果（扁桃仁）、核桃等堅果同時含有膳食纖維、蛋白質與健康脂肪，能迅速帶來飽足感，減緩餐後血糖上升速度。
研究顯示，餐前攝取約20克杏仁果，即可抑制血糖與胰島素飆升。建議選擇無調味堅果，避免鹽味堅果等品項，以免攝取過多鈉與油脂，反而對健康造成負擔。
3.毛豆、混合豆類與納豆：低 GI 的「餐前蛋白質」
豆類同樣是「穩糖食材的模範生」，素有「種出來的肉」之稱，營養密度高、碳水化合物含量相對較低，同時能補充膳食纖維與蛋白質，是理想的低GI好食材。
石黑成治特別推薦冷凍毛豆，只需解凍就能吃；市售蒸大豆、鷹嘴豆罐頭或即食綜合豆，也都很適合當作餐前小份量沙拉。至於納豆則被點名為表現突出的發酵大豆食品，若能在正餐前拌少量醬油、醋或橄欖油單獨食用，而不要直接拌飯大口大口吃，更有助延緩後續糖分吸收。
4.蒟蒻、寒天製品：幾乎零熱量的血糖緩衝墊
對特別在意熱量的人來說，蒟蒻與寒天則是幾乎零負擔的選項，因為熱量極低、碳水化合物含量少，蒟蒻所含的葡甘露聚醣屬於水溶性膳食纖維，進入腸道後會吸水膨脹，不僅增加飽足感，也能延緩糖分被吸收的速度。餐前只需在蒟蒻片上淋少量醋醬油或黑醋即可食用，幾乎不增加熱量負擔，卻能在正餐前先為血糖「踩煞車」。
5.海藻與裙帶菜：水溶性纖維來源，配醋食用更加分
海藻類屬於水溶性膳食纖維含量極高的低醣食材，研究指出，當中的海藻酸可延緩腸道對糖分的吸收，進而抑制餐後血糖上升。
無論是涼拌裙帶菜、海帶芽，或市售的醋漬海藻，只需少量作為餐前小菜，就能發揮穩糖效果。石黑成治也特別推薦，將乾燥裙帶菜泡水還原後，加點醋調味即可食用，同時補充膳食纖維與醋酸，對穩定血糖更是加分。
快加入《早安健康》LINE好友，讓我們守護你每一天的健康\n
更多早安健康報導
每天5克就傷血管！醫揭長壽飲食5心法，這食物千萬別碰 愈吃骨頭愈空虛？專家揭高草酸「偷鈣青菜」前三名，菠菜只排第4
其他人也在看
89歲連戰罹癌＋中風！媳婦親揭「最新病況」全說了
政治中心／綜合報導連戰次子連勝武的妻子路永佳，近期經常在社群平台分享生活點，夫妻倆婚姻長跑16年，並在今（14）日一同出席公益新書發表會，過程中談及身為公公的國民黨前主席連戰，由於他已89歲，過去又罹患攝護腺癌、發生小中風等狀況，外界也十分好奇他健康狀態，對此路永佳也曝光了公公的身體現況。民視 ・ 9 小時前 ・ 273
下周又要挑戰寒流「3重要特徵」！先濕冷→後乾冷 專家：這4天最凍
本週天氣短暫回暖，早晚溫差大。氣象專家林得恩指出，下週起新一波強冷空氣南下，影響4天，整體降溫型態為「先濕冷、後轉乾冷」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 14
急凍探五度！首颱洛鞍周四恐生成 下周強冷氣團再襲
（記者許皓庭／綜合報導）中央氣象署測得新竹關西今（14）日清晨僅 5 度低溫。隨熱帶性低氣壓於菲律賓東方海面生 […]引新聞 ・ 1 天前 ・ 8
WBC／張弘稜球速大提升！火球狂飆158公里 透露休賽季向郭泓志請益
旅美好手張弘稜在15日現身國家隊集訓，張弘稜是此次首日7位報到的旅外選手之一，總教練曾豪駒透露自己看見張弘稜的成長加上去年的表現，而他本人則透露和林振瑋一起隨著郭泓志訓練的成效驚人。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 5
周杰倫澳網被秒殺！林書豪虧「動都沒動救命啊」刪片
「周董」周杰倫14日以球員身分參加澳洲網球公開賽新推出的「一分大滿貫」比賽，因猜拳猜輸對手，沒能先發球，結果首場就被「愛司球」光速淘汰。對此，周杰倫的好友林書豪，今凌晨拍片虧周董，不久後刪除。中時新聞網 ・ 6 小時前 ・ 14
一天吃水煮蛋「4~6顆」最營養 醫：蛋黃是關鍵核心！
家醫科醫師李思賢透露，門診中經常聽到患者自豪表示早餐會吃一顆水煮蛋，他總是笑著回應「很好」，但內心其實想提醒患者可以再多吃一些。李思賢指出，雞蛋堪稱自然界的超級蛋白質來源，每天攝取4至6顆都在可接受範圍內，單吃一顆其實遠遠不足。中天新聞網 ・ 8 小時前 ・ 28
陳亭妃打一場必敗的仗？ 董智森：台南不是票多的贏喔
民進黨台南市長初選民調結果將在15日出爐，參選的立委陳亭妃14日呼籲大家好好休息，等待中央黨部開封民調資料。媒體人董智森質疑這次初選機制，認為即使陳亭妃票數領先，也不代表一定能出線，並指出反賴清德的民意其實超乎外界想像。中天新聞網 ・ 8 小時前 ・ 199
台中11歲女童狂咳月餘 到中國旅遊返台 突發不適送醫不治
台中一名11歲女童，之前已經咳嗽1個多月，但就醫照X光無異狀，沒想到近日隨家人到中國旅遊並在10日返國，行經太平區停車加油，卻突然在車上大叫一聲「啊」後就昏迷，雖立刻送往醫學中心治療，仍在12日上午宣告不治，檢察官將安排解剖釐清死因，案件朝疾病致死方向偵辦。自由時報 ・ 1 天前 ・ 278
周杰倫出戰澳網「8歲兒陪進場意外入鏡」！ 網誇超帥：像昆凌
周杰倫14日參加澳網「一分大滿貫」表演賽，雖然遭對手賞ACE球，「連球都摸不到」就光速落敗，但依舊掀起滿滿話題。當他走入球場時，妻子昆凌陪伴在側，鏡頭也意外捕捉到8歲兒子Romeo的身影。鏡週刊Mirror Media ・ 5 小時前 ・ 20
國旅不只墾丁慘兮兮？這觀光勝地旅客暴跌600萬人次 作家揭原因：大量民宿認賠轉賣
台灣國旅近年來被認為消費過高，越來越多人寧願買機票出國旅遊，也不願待在國內觀光，其中墾丁旅遊最常被人詬病，繼113年跌破214萬人次後，114年數據續創低點，僅剩213.9萬人次，正式進入「200萬人次保衛戰」。對此，作家漂浪島嶼在臉書發文表示，國旅低迷情況不只墾丁，連這一處風景勝地過往1年破千萬人到訪，如今觀光人次直接腰斬600多萬人。近年國旅花費價......風傳媒 ・ 4 小時前 ・ 42
黃國昌「被問到傅崐萁」激動拍桌！華府智庫圈嚇壞
政治中心／李汶臻報導台灣民眾黨主席黃國昌日前率團快閃美國3天後，返台隨即召開記者會、開噴賴政府拋出的1.25兆特別預算中「我國對美軍購只需3千億」，有關說法引發熱議。但美國在台協會（AIT）似乎拒絕為黃國昌背書，馬上跳出來重申支持「台灣1.25兆元國防特別預算」立場。對此，科技專家許美華就直言「AIT這次真的對黃國昌很火大！」，並加碼抖出過去有訪台跟黃國昌見面的華府智庫美國友人，委婉詢問她「黃國昌這人是不是哪裡怪怪的？」，透露美方友人詢問黃國昌一件事，被對方「起乩式反應」嚇壞。民視 ・ 8 小時前 ・ 101
比蘇聯入侵阿富汗時還慘 北約：俄每月陣亡逾2萬人根本無法持續
[Newtalk新聞] 北約秘書長呂特（Mark Rutte）稍早將俄羅斯入侵烏克蘭與昔日導致蘇聯崩解的入侵阿富汗做對比，指出俄羅斯在這場侵略戰爭每個月陣亡人數就超過2萬人，比侵略阿富汗9年陣亡的總人數（1.5萬人）還要多，根本難以持續。 曾經領導共產世界與美國為主的西方國家對峙數十年的蘇聯，之所以最終崩解，原因之一是侵略阿富汗耗費太多人力物力，卻徒勞無功。 《商業內幕》（The Business Insider）報導，呂特13日在布魯塞爾的一個論壇上告訴歐洲議會的議員們，「目前，由於烏克蘭的防禦，俄羅斯軍隊正遭受大量士兵的傷亡，」隨著戰爭的持續，每月有20,000至25,000名士兵陣亡。「我說的不是重傷，而是陣亡。」 呂特將俄羅斯入侵烏克蘭的驚人折損與1979年蘇聯入侵阿富汗相提並論。上個世紀，在長達九年多的時間裡，蘇聯估計有15,000名士兵陣亡。「現在他們（俄軍）一個月就損失這麼多甚至更多，所以這對他們來說也是不可持續的。」 報導指出，俄羅斯尚未公佈官方傷亡數字，但烏克蘭和西方的估計描繪了一幅對莫斯科而言十分嚴峻的景象。 英國國防部昨（14）日發布的一份情報更新報告稱，自近四年新頭殼 ・ 11 小時前 ・ 117
去年現身「頭髮全白」網嚇壞！74歲郭台銘最新近況曝 曾馨瑩全招了
74歲鴻海集團創辦人郭台銘，與曾馨瑩結婚17年，兩人育有2女1子，分別是大女兒妞妞、大兒子Tiger與小女兒QQ，去年郭台銘曾被民眾目擊一頭白髮。近日曾馨瑩在社群平台分享跟郭台銘度假自拍照，提醒大家注意保暖，同時曝光在日本度假期間拍下的美照。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 224
陳亭妃初選勝出！ 學者驚：她跟在地民代決裂、整合難度很大
民進黨台南市長初選結果今天（15日）出爐，立委陳亭妃在民調中勝出，國民黨台南市長參選人謝龍介隨即在社群平台祝賀這位「可敬的對手」，表示將進行一場光明正大的選戰。崑山科技大學教授丁仁方對此結果大感意外，他指出陳亭妃與總統賴清德長期不合的傳聞未見轉圜跡象，初選期間又與民進黨地方4名立委及20多名市議員決裂，未來黨內整合難度相當大。中天新聞網 ・ 1 小時前 ・ 42
一天2顆雞蛋害高膽固醇？醫點名「2款蛋」才是大忌 吃對能穩血糖
不少長輩認為，多吃蛋黃會造成膽固醇過高，事實並非如此。復健科醫師王思恒提到，蛋黃長期被誤解為心血管的「頭號敵人」，不過最新研究顯示，每天吃1到2顆雞蛋，並不會造成膽固醇過高，不過烹調方式要注意，建議水煮、蒸煮，而奶油炒蛋、炸蛋是大忌。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 7
《MVP情人》男星病逝！孫德榮、孫協志悲慟哀悼 曝戰友關係
《MVP情人》男星病逝！孫德榮、孫協志悲慟哀悼 曝戰友關係EBC東森娛樂 ・ 5 小時前 ・ 2
周杰倫澳網「動都不動、球都沒碰到」被淘汰！好友林書豪開酸了
天王周杰倫（周董）參戰澳洲網球公開賽（Australian Open）「一分大滿貫」（One Point Slam）賽事，成為首位踏上澳網賽場的華人歌手，自嘲「連球都沒碰到」首輪止步後，好友前NBA球星林書豪也發文嘲笑他。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前 ・ 21
斷言台南勝負已定！名醫：2026還是民進黨的
[NOWnews今日新聞]民進黨內初選動向備受關注，今（14日）晚將進行台南市長電話民調，立委陳亭妃、林俊憲全力動員支持者，最快明天中午以前就會知道最終結果。對此，精神科醫師沈政男預測，台南市長這一局...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 227
賈永婕登頂台北101嚇壞眾人 婆婆打電話求：爬一次就好
台北101董事長賈永婕日前為了宣傳Netflix節目《赤手獨攀台北101：直播》，親自挑戰攀登101大樓頂端的圓球，自嘲是「瘋子董事長」。不過，畫面一出立刻嚇壞眾人，就連婆婆也親自打電話拜託她：「只要爬一次就好。」中時新聞網 ・ 7 小時前 ・ 156
鬼鬼1歲女兒狂喊爸爸！ 曝感情現況「有認識新的人」
鬼鬼吳映潔15日出席服飾品牌活動，去年一月宣布當媽，滿周歲的女兒在日前抓周宴上，抓到了千元大鈔。她笑說，慢慢能在女兒身上看到自己的影子，不過女兒最會講的，竟然是「爸爸」。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 3 小時前 ・ 2