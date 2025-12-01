這樣吃身體不發炎！張忠謀也這樣吃 抗癌抗病全攻略

台北榮民總醫院婦女醫學部遺傳優生學科主任張家銘指出，現代人深受各種文明病困擾，如失智症、巴金森氏症、癌症、糖尿病、心臟病等，這些疾病的前身都與發炎和氧化壓力有關。如果能及早發現身體出現慢性發炎的徵兆，就能降低罹患這些疾病的風險。

慢性發炎的症狀不易察覺

慢性發炎的症狀通常較難察覺，可能表現為不明原因的不適、疲倦、肥胖（尤其是腹部）、消化不良、皮膚問題等。這些症狀雖不構成明確疾病，卻反映身體正在發生某些變化，與慢性發炎有關。慢性發炎可能引發低燒，並促使免疫細胞釋放有害物質，進而影響細胞修復，導致基因突變和疾病風險升高。

飲食習慣影響發炎反應

張家銘強調，飲食習慣與慢性發炎密切相關。經常食用高脂、高糖、超加工食品等垃圾食物，容易引發身體的發炎反應；相反地，攝取正確的食物有助於降低慢性發炎。十字花科蔬菜是抗癌的優等生，其中又以青花菜（綠花椰菜）最具代表性。

青花菜含有豐富的蘿蔔硫素，能抑制慢性發炎相關的生物途徑，降低癌症風險。值得注意的是，蘿蔔硫素濃度最高的部位是梗與梗皮之間的那一層，因此切削時不宜切得太深，以免浪費營養成分。青花菜可以涼拌或熬湯食用，對健康大有助益。

水果皮富含抗氧化物質

另一個常被忽略的部位是水果皮，如蘋果皮。蘋果含有多種抗氧化和抗發炎成分，其中又以果皮濃度最高。因此，張家銘建議盡量不要削去蘋果皮，可用軟布清洗去除農藥後直接食用。其他如橘子皮、葡萄籽等，也富含類似的有益成分，丟棄十分可惜。

膳食纖維促進腸道健康

水果中的膳食纖維也不容小覷，它是腸道益生菌的重要「住家」。益生菌分解膳食纖維，產生的代謝物會與腸道淋巴細胞互動，進而影響全身的免疫反應和慢性發炎程度。因此，多攝取蔬果纖維，有助於維持腸道菌相平衡，促進整體健康。

木瓜富含多酚類化合物

木瓜是另一種對健康有益的水果，台積電創辦人張忠謀也是其愛好者之一。木瓜含有多酚、類黃酮等抗氧化和抗發炎成分，纖維質地較軟，可抑制不必要的慢性發炎，增強有益的免疫反應，具有抗癌功效。

免疫力與癌症的關聯

張家銘解釋，身體每天都會產生少量癌細胞，通常會被免疫細胞及時清除。然而，當免疫功能受到慢性發炎影響時，癌細胞就有機會逃過監控而增生。因此，控制慢性發炎是預防癌症的關鍵，而飲食正是其中的重要一環。

甘露糖可誘發癌細胞凋亡

近期有研究發現，甘露糖可預防膀胱癌。癌細胞偏好葡萄糖，但攝入甘露糖後會引發錯誤的代謝反應，導致癌細胞發生「焦亡」，不僅自我毀滅，還會吸引免疫細胞前來清除附近的其他癌細胞。甘露糖天然存在於多種水果中，如蔓越莓、蘋果、橘子、桃子等，也可以甘露糖粉的形式補充。

增加抗癌食物的方法

張家銘建議，每天至少攝取一碗蔬菜和一些發酵食品，以補充膳食纖維和益生菌。烹調時儘量保留菜梗等營養豐富的部位，可用來涼拌或打汁。此外，將蘋果皮、柑橘皮等製成果昔或茶飲，也是攝取抗癌成分的好方法。

慢性發炎的危害

慢性發炎會刺激免疫細胞釋放細胞激素，干擾細胞修復過程，導致基因突變或功能受損，進而引發癌症、糖尿病、心臟病、失智症等疾病。飲食習慣、腸道菌相、免疫反應環環相扣，共同決定身體是否處於慢性發炎狀態。

張家銘總結，多攝取蔬菜、水果、優質油脂等，少吃超加工食品，並注意補充益生菌及其「食物」膳食纖維，有助於降低慢性發炎風險，遠離各種文明病的威脅。

