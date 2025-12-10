「這樣吃」效果神奇！新研究：能讓大腦不退化、更聰明

記者施春美／台北報導

預防失智成為顯學。食安專家韋恩（楊世煒）表示，一項針對恆河猴的長期研究指出，持續多年的熱量限制飲食，可能讓大腦老化的速度變慢，進而可預防阿茲海默症等神經退化疾病。研究人員認為，長期的低熱量飲食可能讓神經傳導更順暢，間接維持與學習、認知相關的腦功能。

楊世煒在其臉書粉專「韋恩的食農生活」表示，今年刊載於期刊《Aging Cell》(老化細胞)的一項研究，波士頓大學研究團隊分析了 24 隻恆河猴的腦部組織，這些動物分別接受「標準餵食」與「限制 30% 熱量」的飲食已超過 20 年。結果發現，相較於正常飲食的猴子，限制熱量的組群在神經訊號傳遞與腦細胞保護方面，呈現更健康的狀態。

楊世煒表示，科學家已知，熱量限制能讓身體啟動較高效率的代謝模式，減少細胞層級的磨損。這次研究則更直指大腦的關鍵結構「髓鞘」。髓鞘是包覆在神經纖維外的脂肪層，負責保護神經並加速訊號傳遞，但隨著年齡增長，它會逐漸退化，並引發發炎反應。

限制熱量的猴子 髓鞘相關基因更活躍

在限制熱量的猴子身上，研究者發現，髓鞘相關基因更活躍，生產與維持髓鞘所需的代謝路徑也運作得更好。負責製造髓鞘的「少突膠細胞」呈現更健康的型態，能減少與老化相關的細胞變化。

這些結果意味著，長期的低熱量飲食可能讓神經傳導更順暢，並間接維持與學習、認知相關的腦功能。

吃少一點可延緩失智 睡眠、學語言也能活化大腦

楊世煒表示，大腦隨年齡老化，神經可能發炎，讓阿茲海默症、巴金森氏症等疾病更易在高齡出現。近年許多研究開始關注「髓鞘退化」在認知衰退中的角色，而這項研究提供了一個可能的介入方向，也就是飲食。

楊世煒表示，雖然此研究受試動物數量不多，但恆河猴的大腦結構與人類具有相當相似性，因此結果值得後續深入驗證。

研究者總結指出，長期的飲食習慣確實可能影響大腦健康，而「吃少一點」或許能延緩部分大腦老化過程。當然，睡眠品質、語言學習等生活因素同樣會影響大腦年齡，並非僅靠飲食單一要素即可決定。

