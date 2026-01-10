這樣喝豆漿就能補足大豆異黃酮！改善熱潮紅、盜汗、情緒不穩
大家都聽過更年期不適要補充大豆異黃酮，營養師王證瑋指出，這種存在於黃豆中的植化素被稱為「植物界的天然雌激素」，不僅能調節女性荷爾蒙，還對皮膚、情緒與骨骼健康提供全方位支持。
大豆異黃酮如何緩解更年期不適？
大豆異黃酮的結構與人體雌激素相似，能溫和補足因年齡增長而下降的荷爾蒙濃度。王證瑋表示，這種植物性成分對於熱潮紅、盜汗、情緒波動和睡眠障礙等常見更年期症狀，具有顯著的緩解效果。透過穩定荷爾蒙水平，大豆異黃酮能幫助女性更平穩度過這個生理轉變期。
大豆異黃酮改善經前症候群與經期不適
經前症候群（PMS）是許多女性的困擾，大豆異黃酮也能幫忙！王證瑋解釋，規律攝取大豆異黃酮有助於穩定情緒波動，同時緩解乳房脹痛和經前焦躁感等不適症狀，讓女性在經期前後都能維持良好狀態。
看更多：鹽滷豆花、鹽滷豆腐是什麼？鹽滷吃多會中毒？自製鹽滷豆花比例推薦
大豆異黃酮預防骨質疏鬆
隨著雌激素分泌減少，女性容易面臨骨質流失問題。王證瑋提醒，大豆異黃酮能有效減緩骨密度下降的速度，對50歲以上女性尤為重要。長期補充大豆異黃酮可作為骨質疏鬆預防策略的重要一環，幫助維持骨骼健康。
看更多：更年期是第二個青春期？醫大推3種食物 不適症狀要記下來
大豆異黃酮保持肌膚年輕彈性
大豆異黃酮富含植化素與抗氧化物質，能有效對抗自由基傷害。王證瑋分享，研究顯示補充異黃酮有助於改善肌膚乾燥與細紋問題。透過抗氧化作用，大豆異黃酮能從內而外提升肌膚健康，延緩老化跡象的出現。
大豆異黃酮支持心血管健康、降低壞膽固醇
除了女性特定健康問題外，大豆異黃酮還能降低總膽固醇與LDL（壞膽固醇）水平。王證瑋強調，這項功效能有效減少心血管疾病風險，為女性健康提供更全面的保障，特別適合中年後女性作為保健策略。
大豆異黃酮正確補充方式與注意事項
王證瑋建議，每日補充25～40毫克大豆異黃酮是較理想的劑量，可從豆漿、豆腐等天然食物中補充。一般來說500毫升豆漿，依濃度差異，約有30毫克～70毫克大豆異黃酮，而300克豆腐則約有60～100毫克大豆異黃酮。
王證瑋補充，有些人會選擇保健品補充，建議應留意來源是否為非基改大豆，以確保安全性。雖然研究顯示大豆異黃酮與婦科疾病關聯度不高，但有乳癌、子宮肌瘤或荷爾蒙相關疾病病史者仍建議先諮詢醫師再補充。
看更多：更年期前期心悸、睡不好？研究推薦3大飲食策略 緩解熱潮紅、焦慮
◎ 圖片來源／達志影像/shutterstock提供
◎ 資料來源／王證瑋營養師
更多健康2.0報導
早餐改吃4食物 30歲女3個月脂肪肝全消失、瘦5公斤！醫揭不運動也能瘦關鍵
假日補眠、飲食清淡就是養生？醫揭3大陷阱 遠離癌變中毒危機
餐盤這樣放減糖又護腎！6旬糖尿病患 血糖改善了
本文由健康2.0授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章
其他人也在看
腹脹噁心掛急診！ 醫一聽他「說3字」急做檢查：要住ICU
醫師白永嘉在粉專「急診醫師的眼睛（白永嘉醫師）」發文分享，最近的急診病人中，有不少眩暈、流感、消化道出血、心肌梗塞的病例。白永嘉提到，日前一名醫師看診時，一名患者表示自己腹脹、噁心，還頭暈到快暈倒，讓醫師察覺有異，立刻加做心血管的抽血指數檢查，檢查結果顯...CTWANT ・ 19 小時前 ・ 16
早餐「喝這杯」恐腐蝕大腸！醫示警：罹癌率高一倍
部分民眾選擇不吃早餐，僅喝一杯滿是熱量的咖啡，或高糖能量果昔。胸腔暨重症專科醫師黃軒指出，早上的這杯「高糖飲料」其甜味劑、高果糖等成分會在空腹時刺激腸胃「可能正在慢慢腐蝕大腸」，研究顯示每日飲用含糖飲品超過10年者，大腸癌發生率可高出近一倍；待大腸癌前兆出現時再改可能已來不及，他建議早上第一杯可及早換成水、無糖茶、黑咖啡。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前 ・ 7
出乎意料！藍莓冷凍3個月「抗癌力暴增25％」 竟比新鮮吃更營養
藍莓含有豐富花青素、維生素C等多種營養成分，被認為有助於抗氧化、防癌、減少自由基、護眼與保護心血管等多種功效。研究發現，冷凍藍莓因細胞壁遭到破壞，花青素含量較新鮮藍莓提升25%，維生素C流失率也更低，建議搭配無糖優格、堅果食用，能創造更高營養價值。中天新聞網 ・ 21 小時前 ・ 2
研究揭露：血脂升高的元凶不是雞蛋而是「它」！3招降壞膽固醇
高血脂要少吃蛋還是少吃油？復健科醫師王思恒指出，許多人誤解蛋是血脂升高的元凶，但最新研究顯示，影響血液中壞膽固醇（LDL-C）升高的主要原因，並非雞蛋，而是飲食中的飽和脂肪。 最新研究揭露：血脂健康2.0 ・ 1 天前 ・ 3
這種咖啡要少喝！超過50萬人研究發現：增7倍黃斑部病變風險
近期一項發表於《Food Science & Nutrition》研究顯示，習慣飲用即溶咖啡者罹患乾性黃斑部病變的風險可能增加近7倍。研究者推論，可能與即溶咖啡製程中產生的丙烯醯胺或糖化終產物健康2.0 ・ 1 天前 ・ 2
罹糖尿病+腎臟病 她什麼都不敢吃「餓掉5公斤」！醫一招救回
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 60歲的黃女士，十年前被診斷出糖尿病後，便努力控制飲食、減少甜食，希望維持血糖穩定，但近期追蹤卻發現腎功能指數下降，十分擔心會走向洗腎，上網搜尋飲食資訊後，看到「低蛋白、低鉀、低磷」等原則，越看越焦慮，許多食物不敢吃，卻又不知道可以吃什麼，擔心得睡不著，短短幾個月體重減少五公斤，直到醫師建議採用「211 TOP餐盤」...匯流新聞網 ・ 20 小時前 ・ 發表留言
超級食物回歸！每天吃蛋竟能減壓抗老 專家示警：配「這食材」恐破功
美國健康網站《Prevention》近期刊登營養師勞倫·馬納克（Lauren Manaker）的實測報告。她連續7天每天食用一顆雞蛋，發現身體出現精力充沛、飢餓感大幅降低等正向變化。馬納克指出，雞蛋富含優質蛋白質及膽鹼，且適量攝取並不會顯著增加健康成人的心血管風險，但建議特殊族群仍需諮詢醫師。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2
美國飲食指南推「多吃紅肉、全脂乳」顛覆認知！台灣版本Q2將重新調整
美國川普政府近日公布最新飲食指南，顛覆過往建議，提倡多攝取肉類、乳製品、健康脂肪、蔬菜、水果，並將全穀類置於飲食底層，亦避免加工食品的攝取。衛福部長石崇良今（9）日透露，國內「每日飲食指南」今年也將更新，發布時間將延至第二季，以納入最新國際研究成果，將與國內專家討論。太報 ・ 14 小時前 ・ 7
卡神楊蕙如打瘦瘦針63→46kg！ 分享5重點突破停滯期
楊蕙如透過施打減重藥物猛健樂，搭配5項生活飲食習慣調整，在約8個月期間成功從63公斤減至46公斤。台灣肥胖醫學會理事長林文元提醒，瘦瘦針應作為長期治療選項並須搭配行為調整，且需注意肌少症風險，呼籲民眾切勿自行購買使用。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 30
維他命D吃再多都沒用？腸道「漏洞」才是免疫黑洞！醫：這14種食物比曬太陽139分鐘更有效
維生素D是近年來全球討論度最高的維生素之一，在歐美市場更掀起熱潮，相關保健補充品成了炙手可熱的明星商品，銷售表現持續看漲。不過，日本似乎還未跟上這一波熱潮。厚生勞動省修訂的2020年版《日本人飲食攝取基準》，已經大幅提高維生素D的建議攝取量，從每天5.5微克（相當於220國際單位），上修到8.5微克（相當於340國際單位），上限量則提高至100微克（相當於4000國際單位），但是多數人並未注意到這一修訂。事實上，根據東京慈惠會醫科大學2019年4月～2020年3月的調查，98%的東京都民都有維生素D不足及缺乏問題，這一調查結果令人十分意外。幸福熟齡 ・ 18 小時前 ・ 1
難怪一直變胖！9種你以為沒問題的「健康食品」糖分高到驚人 低脂優格中了
「低脂」、「天然」、「高蛋白」、「補充能量」——這些聽起來健康的標示，真的代表對身體比較好嗎？近期一項調查發現，部分標榜健康的袋裝嬰幼兒食品，竟然含有超過 1 歲幼童每日建議攝取量的糖分，引發各界關注。這也讓人開始反思：我們每天吃進肚子的「健康食品」，究竟藏了多少看不見的糖？ 你每天吃的糖 可能早就超標了 專家指出，現代人攝取過量糖分的來源，往往不是甜點，而是那些被誤認為健康的加工食品。以英國為例，營養統計顯示，一般民眾每日熱量中約有 9-12.5% 來自遊離糖，幾乎是官方建議上限（5%）的兩倍。問題在於，這些糖並非全來自蛋糕或糖果，而是潛藏在我們「以為沒問題」的食物裡。 實際上砂糖含量很高的「健康食品」9種食物 以下就是營養專家點名的 9 種「看起來健康，其實糖分驚人」的食品。 1、低脂優格「低脂」並不等於「低糖」。為了彌補脂肪減少後的口感，許多低脂優格會額外添加糖分，尤其是水果口味。有些產品的含糖量，甚至比原味希臘優格高出2倍以上。 2、米餅、爆米花看起來清爽、低脂，但若外層裹上巧克力、焦糖或優格，糖分立刻飆升。有些單片米餅的含糖量，已接近每日建議攝取量的三分之一。 3、能量棒、蛋常春月刊 ・ 22 小時前 ・ 發表留言
減脂族快看！營養師曝「1食物」下肚像喝油：麵條界吸油面紙
不少民眾減重時，會選擇看似清淡、份量不多的雞絲麵當作主食，但這樣的選擇真的有助於減脂嗎？對此，營養師曾建銘在社群平台發文直言，「它本質就是『麵條界的吸油面紙』」貼文一出，引發網友熱議。三立新聞網 setn.com ・ 2 天前 ・ 6
趙露思蘋果水爆紅！營養師揭「瘦身真相」：取代含糖飲料才是重點
近期「趙露思蘋果水」成為網路熱搜話題，引發大批民眾跟風嘗試。趙露思先前在直播中分享，生病時奶奶經常用蘋果搭配枸杞、紅棗煮水給她飲用，喝完後氣色明顯改善，這款溫和的日常飲品因此迅速爆紅。嘉康利營養師林宸安指出，蘋果肉桂水之所以被冠上「瘦身水」稱號，實際上並非因為具有直接燃脂效果，而是因為熱量極低且能有效取代高糖分飲料。一杯蘋果肉桂水的組成相當簡單，僅包含水、少量蘋果片及一根肉桂棒，當民眾選擇以此飲品替代手搖飲料、含糖飲品或果汁時，整體熱量攝取量自然會大幅下降。中天新聞網 ・ 20 小時前 ・ 1
脂肪、血糖都怕它！「堅果之后」降壞膽固醇 護血管又養膚
每天適量攝取堅果，有益身體健康。營養師林俐岑指出，被譽為「堅果之后」的夏威夷豆，富含單元不飽和脂肪酸、錳、維生素B1及抗氧化物等，有助於降低血液中的壞膽固醇、維持血管彈性、穩定血糖等，不過夏威夷豆油脂含量豐富、熱量高，每日食用量最好控制在5至7顆。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前 ・ 發表留言
薯條不是原型食物嗎？醫揭「減糖護腎」關鍵：戒掉這種飲料是第一步
文章也可以用聽的台灣被譽為「手搖飲王國」，街頭巷尾隨處可見各式飲料店，但在甜蜜滋味背後，卻潛藏著對腎臟與代謝健康的長期傷害。台北慈濟醫院腎臟內科主治醫師王奕淳指出，臨床觀察發現，許多民眾的腎功能逐漸惡化，往往並非在一夕之間，而是長年累積的不良飲食習慣所導致，其中高糖飲食正是最容易被忽略，卻殺傷力極強的關鍵因素。 王奕淳表示，不少人以為只要沒有明顯的不適症狀，就代表身體無恙，卻忽略了糖對腎臟的慢性傷害。「含糖飲料最好是不要喝，但現代人幾乎天天喝，長期高糖攝取，就是在默默傷害腎臟的健康。」他直言，減糖護腎的第一步，其實很簡單，就是戒掉含糖飲料，選擇無糖飲品，甚至連低糖的飲料都應該儘量避免。 除了含糖飲料之外，另一個常見的問題是過度攝取加工與精緻食品，像是香腸、培根等加工肉品，為了讓顏色漂亮、口感好、易保存，常常加了許多磷酸鹽；這些無機磷比天然食物裡的磷更容易被吸收，長期吃太多，對腎臟真的很吃力，而薯條、漢堡、披薩等高熱量食物，這些常見的速食不僅熱量高、營養密度低，還容易造成血糖快速上升。王奕淳說，長期血糖波動會破壞腎臟內腎絲球的過濾膜，進而導致纖維化，腎功能便會逐漸下降，最終可能演變為糖尿常春月刊 ・ 22 小時前 ・ 發表留言
低溫「4大眼疾」患者爆增 大魔王是青光眼！誤認腸胃炎恐永久失明
氣溫驟降不僅容易引發心血管疾病，更會導致多種眼球疾病發作。眼科診所院長王孟祺指出，血管收縮、交感神經受刺激及免疫系統失衡等因素，可能引發眼中風、結膜下出血、虹彩炎與急性青光眼等四種眼疾，其中部分病症雖會自行痊癒，但若遇到嚴重狀況卻延誤就醫，恐將導致失明。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
不是免費就好！醫師點名營養午餐最大地雷是「超加工食品」
台北市長蔣萬安日前宣布營養午餐免費政策後，許多縣市紛紛跟進。不過身為醫師的台灣基進前祕書長吳欣岱表示，營養午餐重點不是免費，而是要讓孩子們吃得營養、健康。吳欣岱指出，台灣營養午餐普遍有「超加工食品」的問題，包含加工方式、添加物都會讓孩童從小養成重口味、讓代謝系統提早耗損。吳欣岱呼籲，應明確限制高加工食品的入菜比例，並建立比中央更嚴格的校園添加物負面表列，把雖然合法、但長期有健康疑慮的添加物，排除在孩子的餐盤之外。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 10
國人無沾醬不歡！醫列5大醬料傷腎 不只高鈉「這些成分」也要留意
【健康醫療網／記者黃嫊雰報導】台灣飲食習慣「無醬不成餐」，黑白切、火鍋、乾麵、蛋餅，總要搭配醬油膏、沙茶醬或甜辣醬才覺得夠味。腎臟專科洪永祥醫師提醒，部分市售醬料的鈉、磷、鉀等含量較高，還有糖分、脂肪，慢性腎衰竭的腎友長期過量攝取可能讓腎功能持續受損、甚至走向洗腎，應謹慎食用。他也建議可改吃天然辛香料、香草等，為美食增加風味的同時也能保護腎臟健康。 醬料為何傷腎？醫師引述研究說明 有這些病況更應注意 洪永祥醫師說明，根據 2022 年發表於國際權威期刊《高血壓》（Hypertension） 的大規模研究顯示，長期攝取過量鈉離子，會導致腎內動脈壓力上升，損傷腎小球的過濾功能，對慢性腎病患者而言，可能加劇對腎臟的傷害。 2021年《腎臟營養雜誌》一項研究則顯示，天然食物（如豆類、肉類）中的有機磷吸收率約四到六成，但加工醬料中常見添加「無機磷」，人體吸收率幾乎接近百分之百。腎臟排磷能力不佳的患者，可能引發「高磷血症」，導致血管鈣化。 此外，也有不少番茄醬、甜辣醬為了口感，加入大量砂糖或高果糖漿，高糖對合併糖尿病的腎友更是雙重打擊。2023 年《美國腎臟病學會臨床雜誌》研究指出，高果糖攝取可能健康醫療網 ・ 20 小時前 ・ 1
腹脹噁心掛急診⋯醫師聽他說「快暈倒」轉送ICU：竟是心肌梗塞！
急診科醫師白永嘉分享驚險案例，一名患者因腹脹、噁心掛急診，原以為是腸胃炎，沒想到醫師因患者虛弱地說出「快暈倒」三個字，機警加做心血管檢查，竟揪出致命的心肌梗塞，患者當場得緊急治療並住進加護病房。中天新聞網 ・ 18 小時前 ・ 發表留言
中國附醫驚傳精神科醫師涉性騷！3名女病患指控 中市府回應了
即時中心／林韋慈報導台中市知名中國醫藥大學附設醫院驚傳性騷擾事件。據了解，該院身心科一名醫師在門診及居家治療時，疑似對不只一名女患者進行性騷擾，包括擁抱等不當身體接觸，至少有3名患者提出指控。台中市社會局證實已受理相關案件，衛生局也表示已啟動調查。民視 ・ 1 天前 ・ 3