這樣喝豆漿就能補足大豆異黃酮！改善熱潮紅、盜汗、情緒不穩

大家都聽過更年期不適要補充大豆異黃酮，營養師王證瑋指出，這種存在於黃豆中的植化素被稱為「植物界的天然雌激素」，不僅能調節女性荷爾蒙，還對皮膚、情緒與骨骼健康提供全方位支持。

大豆異黃酮如何緩解更年期不適？

大豆異黃酮的結構與人體雌激素相似，能溫和補足因年齡增長而下降的荷爾蒙濃度。王證瑋表示，這種植物性成分對於熱潮紅、盜汗、情緒波動和睡眠障礙等常見更年期症狀，具有顯著的緩解效果。透過穩定荷爾蒙水平，大豆異黃酮能幫助女性更平穩度過這個生理轉變期。

大豆異黃酮改善經前症候群與經期不適

經前症候群（PMS）是許多女性的困擾，大豆異黃酮也能幫忙！王證瑋解釋，規律攝取大豆異黃酮有助於穩定情緒波動，同時緩解乳房脹痛和經前焦躁感等不適症狀，讓女性在經期前後都能維持良好狀態。

大豆異黃酮預防骨質疏鬆

隨著雌激素分泌減少，女性容易面臨骨質流失問題。王證瑋提醒，大豆異黃酮能有效減緩骨密度下降的速度，對50歲以上女性尤為重要。長期補充大豆異黃酮可作為骨質疏鬆預防策略的重要一環，幫助維持骨骼健康。

大豆異黃酮保持肌膚年輕彈性

大豆異黃酮富含植化素與抗氧化物質，能有效對抗自由基傷害。王證瑋分享，研究顯示補充異黃酮有助於改善肌膚乾燥與細紋問題。透過抗氧化作用，大豆異黃酮能從內而外提升肌膚健康，延緩老化跡象的出現。

大豆異黃酮支持心血管健康、降低壞膽固醇

除了女性特定健康問題外，大豆異黃酮還能降低總膽固醇與LDL（壞膽固醇）水平。王證瑋強調，這項功效能有效減少心血管疾病風險，為女性健康提供更全面的保障，特別適合中年後女性作為保健策略。

大豆異黃酮正確補充方式與注意事項

王證瑋建議，每日補充25～40毫克大豆異黃酮是較理想的劑量，可從豆漿、豆腐等天然食物中補充。一般來說500毫升豆漿，依濃度差異，約有30毫克～70毫克大豆異黃酮，而300克豆腐則約有60～100毫克大豆異黃酮。

王證瑋補充，有些人會選擇保健品補充，建議應留意來源是否為非基改大豆，以確保安全性。雖然研究顯示大豆異黃酮與婦科疾病關聯度不高，但有乳癌、子宮肌瘤或荷爾蒙相關疾病病史者仍建議先諮詢醫師再補充。

