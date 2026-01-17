這樣太危險！鋼板吊掛8樓高下方人車照過 勞工局、警方將開罰施工單位

【記者莊曜聰／高雄報導】網路流傳一段影片，民眾行經高雄市某路口時，發現某旅館正在高空吊掛鋼板，但下方卻沒有任何防護、警告標示，就任由人車川流而過，萬一物品墜落後果不堪設想，質疑是罔顧人命，經查證雖然事前有向轄區警方申請路權，但未依規定設置交管、未設置防護設施等狀況，已違反《道路交通管理處罰條例》、《職業安全衛生法》等，相關單位調查後將依法開罰。

據了解，這起事件發生在16日10時許，地點在新興區六合一路、復興一路口，畫面中可見鋼板被高高吊起，起碼有8層樓高度，但下方並沒有管制，人車依然正常通過，停等紅燈時下方還停滿車輛，如果鋼板不慎掉落，恐怕會造成嚴重後果，民眾目擊拍下PO網，引發議論。

廣告 廣告

轄區新興警分局表示，16日接獲通報疑似違規吊掛施工情形，中正所員警立刻到場查處，經查該起施工案件有依規定向主管機關申請路權，核可於1月15日到20日間、每日上午9時到下午4時進行吊掛，但施工單位未依交通維持計畫配置交通指揮人員於現場引導通行，將通報市府勞工局及工務局依權責查處。

警方指出，施工單位涉違反《道路交通管理處罰條例》「利用道路為工作場所」規定，可處行為人或雇主1,200元至2,400元罰鍰，並得勒令停工及責令清除，另外，未設置交通指揮或安全設施，致損壞、壅塞道路或以其他方式使公眾往來發生危險者，亦可能涉及《刑法》第185條妨害公眾往來安全罪，警方將依法移送偵辦。

高雄市勞工局說明，檢視影像內容，施工單位未採取防止吊掛物通過人員上方、人員進入吊掛物下方之設備及措施，涉及違反《職業安全衛生法》第6條第1項規定，勞檢處若查證屬實，將處業者3萬至30萬元罰鍰。

高雄市勞工局勞檢處說明，調查若屬實將開罰，另涉及違反道路交通管理處罰條例等，則由警方查處。勞工局提供

【看原文連結】

更多壹蘋新聞網報導

「玖壹壹」春風車禍！對方竟讓他先走 公開車牌急尋：馬上聯繫我

川普關稅案「這天宣判無效」？白宮亮殺手鐧：可立刻再徵10%

童年回憶走進現實 SUZUKI巨型玩具盒現身信義香堤

