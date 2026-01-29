這樣挑刮刮樂 3名越南移工爽中頭獎300萬

▲彰化3名越南移工見彩券行海報「馬上刮」，挑選了刮刮樂「金馬獎」，結果幸運刮中300萬元頭獎，直呼「可以過好年了」。（圖／台灣彩券公司提供）

[NOWnews今日新聞] 台灣彩券公司發行的新春刮刮樂，持續傳出有人中獎好消息，甚至年度生肖刮刮樂「金馬獎」頭獎300萬元也被刮出。台灣彩券公司今（29）日透露，中獎人是3名越南籍移工，到彩券行內頻頻找尋招財徵兆，後來發現牆上張貼新年海報寫著「馬上刮、馬上發」，就選擇馬圖案最醒目的「金馬獎」，沒想到一刮之下，竟幸運刮出頭獎300萬元。

▲彰化3名越南移工看見彩券行海報「馬上刮」，決定挑選刮刮樂「金馬獎」來刮，沒想到真的中了300萬元頭獎。（圖／台灣彩券公司提供）

台彩每年春節前都會發行「金系列獎」刮刮樂，其中中獎率100%的年度生肖限定主題，今年「金馬獎」每張售價500元，張張都有獎，共有14個頭獎300萬元，總獎金高達25.5億元，為史上最多頭獎及總獎金的「金系列獎」刮刮樂。

廣告 廣告

今日也傳出有人刮中「金馬獎」頭獎300萬元，從彰化縣花壇鄉中正路21號1樓「大棒彩券行」所開出。根據彩券行代理人王小姐描述，幸運刮中「金馬獎」頭獎300萬元的中獎人是3位年輕男性越南移工。

她透露，這3名幸運兒看到近期新聞報導，高雄市曾有移工在摸彌勒佛後，幸運刮中頭獎的新聞，就決定下班後相約到彩券行試試手氣。

不過，3人一進到店裡，便頻頻尋找店內招財徵兆，發現彩券行牆上張貼彩券行自製新年海報，上頭寫著「馬上刮、馬上發」，於是決定從檯面上多款刮刮樂中選擇馬圖案最醒目的「金馬獎」。沒想到一刮之下，竟幸運刮出頭獎300萬元，也讓3人當場開心的歡呼，直呼「有這筆獎金今年可以過個好年了」。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

首個「1200萬大吉利」頭獎被刮出 高雄越南移工摸了彌勒佛就中獎

威力彩衝7.7億！專家揭秘今財神就在「這方位」 3大生肖財氣逼人

年輕老闆邀員工一起玩！買下2本2000元刮刮樂 先中10萬再中100萬