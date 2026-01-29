這樣挑刮刮樂 3名越南移工爽中頭獎300萬
[NOWnews今日新聞] 台灣彩券公司發行的新春刮刮樂，持續傳出有人中獎好消息，甚至年度生肖刮刮樂「金馬獎」頭獎300萬元也被刮出。台灣彩券公司今（29）日透露，中獎人是3名越南籍移工，到彩券行內頻頻找尋招財徵兆，後來發現牆上張貼新年海報寫著「馬上刮、馬上發」，就選擇馬圖案最醒目的「金馬獎」，沒想到一刮之下，竟幸運刮出頭獎300萬元。
台彩每年春節前都會發行「金系列獎」刮刮樂，其中中獎率100%的年度生肖限定主題，今年「金馬獎」每張售價500元，張張都有獎，共有14個頭獎300萬元，總獎金高達25.5億元，為史上最多頭獎及總獎金的「金系列獎」刮刮樂。
今日也傳出有人刮中「金馬獎」頭獎300萬元，從彰化縣花壇鄉中正路21號1樓「大棒彩券行」所開出。根據彩券行代理人王小姐描述，幸運刮中「金馬獎」頭獎300萬元的中獎人是3位年輕男性越南移工。
她透露，這3名幸運兒看到近期新聞報導，高雄市曾有移工在摸彌勒佛後，幸運刮中頭獎的新聞，就決定下班後相約到彩券行試試手氣。
不過，3人一進到店裡，便頻頻尋找店內招財徵兆，發現彩券行牆上張貼彩券行自製新年海報，上頭寫著「馬上刮、馬上發」，於是決定從檯面上多款刮刮樂中選擇馬圖案最醒目的「金馬獎」。沒想到一刮之下，竟幸運刮出頭獎300萬元，也讓3人當場開心的歡呼，直呼「有這筆獎金今年可以過個好年了」。
更多 NOWnews 今日新聞 報導
首個「1200萬大吉利」頭獎被刮出 高雄越南移工摸了彌勒佛就中獎
威力彩衝7.7億！專家揭秘今財神就在「這方位」 3大生肖財氣逼人
年輕老闆邀員工一起玩！買下2本2000元刮刮樂 先中10萬再中100萬
其他人也在看
威力彩、尾牙摸彩中獎有祕訣 廖大乙：4生肖易中大獎
威力彩頭獎連摃26期，頭獎上看7.7億元，民俗專家廖大乙表示，想要中大獎民眾，購買彩券前可用紅筆在手掌心寫上「中」字，並在掌心哈一口氣後，心中默念「我一定中大獎」，即能讓手氣變好，公司尾牙摸彩想要中大獎，也可比照辦理，尤其是蛇、豬、虎、猴去年犯太歲4生肖民眾，今年運勢逆轉，中大獎機率更高。自由時報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
大樂透頭獎保證1億！3生肖「錢從天降」 有望一夜翻身
大樂透今（27）日晚間開獎，頭獎保證1億元。《搜狐網》運勢專欄點名生肖雞、牛、猴的人在這段期間財運極佳，意外之財不斷，甚至有機會一夕翻身成富翁。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
1億大紅包來囉！大樂透今晚開獎 台彩6獎齊發
[FTNN新聞網]記者張書翰／綜合報導台彩大樂透第115000008期在今（27）晚開獎，中獎獎號為：「04、11、24、25、29、30」，特別號則是「08」；本期頭獎獎金為1...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
只有今天！1元起限量搶，日本獅王LION 超殺必搶神物一次看 省荷包攻略
最低$1限量搶，獅王品牌日，1/28限時1天開搶，除了下殺33折起外，滿額還有折價、領購物金、送超多好禮，好康多到手刀隨時準備好開搶，本篇幫你把這次所有必搶、高CP值，全部整理給你，照著買絕對省超大。Yahoo好好買 ・ 1 天前 ・ 發表留言
年輕老闆邀員工一起玩 刮中10萬再中100萬
[NOWnews今日新聞]台灣彩券新春刮刮樂持續熱賣，其中「2000萬超級紅包」陸續傳出有人刮中大獎。台灣彩券公司今（28）日透露，在彰化縣二林鎮有一位工程行年輕老闆，下班後，他帶著工班師傅到店裡購買...今日新聞NOWNEWS ・ 20 小時前 ・ 發表留言
超商咖啡免費喝！限時5天買1送1 珍奶燒仙草半價
超商看準低溫持續，除了祭出指定飲品享優惠，同步端出新款手搖、咖啡幫助提振精神，透過商品線擴充與優惠策略，進一步推升冬季飲品業績動能。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
鸚鵡報喜訊!? 大里彩券行顧客刮中"百萬大紅包"
中部中心／黃毓倫、林進龍 台中報導台中大里一家彩券行，日前來了一名七旬男子，連刮四張2000元刮刮樂，刮中百萬獎金，一開始還不相信，以為中10萬，業者點算，確定是6個零，抱回百萬大獎。說也神奇，當天早上一開店，三隻鸚鵡就在籠子拍動翅膀狂跳，業者回想起來才驚覺，應該是財神爺降臨的好兆頭！三隻黃綠色的鸚鵡，在籠內吱吱喳喳叫著不停，彷彿在報喜訊。大里這家彩券行，日前有顧客，刮2000元面額的刮刮樂，刮到第四張刮中一百萬，彩券行業者回想起，當天早上，鸚鵡就一直在籠子內狂跳，彷彿是神預告有好事發生！彩券行業者：「那一天不知道怎麼搞的，那天那個鸚鵡就一直啪啪啪，我就覺得跟我老公講說奇怪，那個鸚鵡怎麼就啪啪啪（振翅）。」彩券行業者：「那三隻鳥牠是從早上就很高興，常常聚在一起，好像竊竊私語的那種感覺，其實鸚鵡是會攀爬的，那是正常現象，但是那天好像就是，三隻會搶著爬我們（鳥籠），最高處那個地方。」業者說，鳥類會攀爬是正常現象，但那天牠們異常興奮，早上狂跳，下午就迎來財神。彩券行老闆說，顧客一開始少算一個０以為中十萬，經過老闆幫忙點算，才相信刮中百萬大獎！（圖／民視新聞）彩券行業者：「一直振翅一直抖，就像我們人中獎會...，會振臂高飛，（想要衝出來就對了）對對對。」刮中百萬的幸運兒是一名年約70歲的男子，不是常客，偶爾才會來，這次衝著2000萬超級紅包刮刮樂，前三張都沒刮中，只有一張中一百，刮到第四張中大獎，不知是眼花，還是高興到少算一個0。彩券行業者：「數那個0我就知道，應該有中了，結果他以為是中十萬，我算那個肯定6個0加一個1嘛，他就在那邊個十百千萬一直數，後來才肯定說有確定中獎了，真的他也感到很意外。」彩券行刮出大獎後，買氣旺盛，不少顧客都來沾沾福氣。（圖／民視新聞）春節前夕拿到百萬大紅包，可以過個好年，得獎顧客超開心，而這三隻鸚鵡原本是老闆朋友寄賣，現在自己考慮留下來，希望牠們繼續帶來好運！原文出處：台中這間彩券行「鸚鵡展翅」大跳 當天顧客刮刮樂中百萬大紅包 更多民視新聞報導年前最強紅包！威力彩連25槓「下期頭獎衝6.9億」刮刮樂聽「尾牙中獎神曲」也行？苗栗母女刮中100萬都市傳說好玄！苗栗母女買刮刮樂 聽「中獎神曲」幸運刮中100萬民視影音 ・ 1 天前 ・ 發表留言
國產車大廠千金公開IG帳號！轉大人名媛生活火辣照曝光 網酸：連自家車都不開
國產車大廠千金Michelle今年約21歲，長得亭亭玉立，近日因公開IG帳號，分享開的車品牌不是自家車，備受討論。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 發表留言
10年婚姻生變？鍾欣怡認了「斷聯製作人老公」 1部位出問題病況曝光
藝人鍾欣怡今日在臉書感性發文，回憶十年前準備嫁給名製作人孫樂欣時，身邊全是反對票：「妳真的要嫁給他嗎？」、「他是製作人，誘惑這麼多！」沒想到十年後，這段關係再次面臨「噤聲」挑戰。鍾欣怡坦言，去年底身體拉響警報，進入長達數月的「徹底失聲」狀態，她甚至自嘲，這段時間真的沒辦法跟老公「說話」了。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 發表留言
2026進入火象元年！唐綺陽點名「5星座」走大運 這星座上半年資源自動聚攏！
農曆新年將至《唐綺陽談星私廚》請來命理師簡少年與心理諮商師周慕姿一同聊聊馬年運勢，簡少年指出，2026年為丙午年是「超級大火年」，他形容今年世界將變化速度很快，很多事情會超出原本想像與預期的範圍，就算做了再多準備仍可能在一瞬間全盤翻轉，因此他建議「躺平」，不過簡少年說:「這個躺平不是要你放棄，而是為了看清新希望在哪裡，去接受那個截然不同的時代。」唐綺陽談星私廚 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
自行車王國崩壞？巨大、美利達股價殺回15年前 地標店熄燈洩巨變
台灣素有「自行車王國」之稱，但在多重內外壓力夾擊下，產業前景正面臨嚴峻考驗。財經專家、股人阿勳在臉書分析台灣自行車王國衰退的原因，包含受外籍勞工剝削爭議、庫存去化不及、大陸低價競爭以及美國關稅政策等因素衝擊。中時財經即時 ・ 4 小時前 ・ 發表留言
安潔莉娜裘莉傳「好萊塢破產」！賣屋求變現 還打算離開美國
好萊塢女星安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）和布萊德彼特（Brad Pitt，小布）離婚官司纏鬥8年，終於在2024年底畫下句點，但兩人為了法國酒莊資產仍持續爭執。近日她接連處理房產，引發外界揣測，認為是長年訴訟耗掉大筆現金，讓她陷入所謂的「好萊塢破產」。太報 ・ 3 小時前 ・ 發表留言
裘莉驚傳「好萊塢式破產」！急賣豪宅變現 遭爆將離開美國移居海外
好萊塢女星安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）與前夫布萊德彼特（Brad Pitt）雖然名義上已結束婚姻關係，但雙方圍繞法國酒莊Château Miraval的產權官司至今仍在法庭上纏鬥。隨著官司一拖再拖，外媒近日指出，長期累積的高額法律費用，已對裘莉的財務狀況造成明顯壓力，甚至被圈內形容陷入一種「好萊塢破產」狀態。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 發表留言
習近平壓不住了？五大戰區表態兩極 網傳張又俠人馬交火、軍官爆辭職潮
中共國防部宣布調查軍委副主席張又俠與委員劉振立後，中國政局詭譎。網傳大量解放軍部隊全副武裝湧向北京，京津唐高速公路疑遭封鎖，中南海警備升級，氣氛緊張。軍中對此清洗行動反應兩極，部分戰區保持沉默，甚至有軍官爆料內部出現辭職潮。外界分析張又俠落馬可能與其「嚴重踐踏軍委主席負責制」有關，挑戰習近平權威。這波高層清洗引發軍心動盪，顯示習近平正面臨嚴峻挑戰，國際高度關注中國軍方動向。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 發表留言
中國人不去日本玩 京都人笑開懷！卻苦了合掌村「陸客沒少還亂爬墳墓」
中國當局因為不滿日本首相高市早苗提倡「台灣有事論」，從觀光方面祭出手段，呼籲中國人不要去日本玩，就連春節期間也不要遊日本。據日本觀光單位數據指出，這兩個月中國客大幅減少45%，讓京都人笑開懷，不過著名觀光景點合掌村所在地白川鄉，卻是笑不出來，原因在於「陸客沒少，還搞破壞」。鏡報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
許瑋甯趕場參加LuLu婚宴！與老公邱澤同框 下半身失蹤優雅穿搭成焦點
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導陳漢典、Lulu（黃路梓茵）25日在台北文華東方酒店舉辦婚宴，在演藝圈擁有好人緣的兩人，現場賓客陣容堪比三金典禮般豪華。...FTNN新聞網 ・ 3 天前 ・ 發表留言
威力彩上看7.7億明開獎！3生肖2026年有橫財命
威力彩上看7.7億明開獎！3生肖2026年有橫財命EBC東森新聞 ・ 23 小時前 ・ 發表留言
還沒冷完！下波強冷空氣這天報到 「最冷時間曝光」恐達大陸冷氣團等級
氣象署表示，今（28）日受到東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；基隆北海岸、大台北山區、東北部及東部地區有局部短暫雨，桃園以北、東南部地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。對此，氣象專家林得恩在氣象粉專「林老師氣象站」分析未來天氣狀況，提醒「先濕後乾，短暫回暖，再轉濕冷！」三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 發表留言
【重磅快評】賴清德終於准辭 陳菊卻沒帶走一絲榮光
監察院長陳菊病假撐了400天，昨天終於請辭獲准。總統賴清德說陳菊第一時間就提辭呈，但他認為復健後有機會重回崗位，後來因復...聯合新聞網 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
劉德華「隱婚20年」心酸內幕曝光 向太揭遭持棍圍堵！朱麗蒨竟曾躲車底
香港天王劉德華在演藝圈屹立超過40年，與老婆朱麗蒨於2008年在美國祕婚，2人鶼鰈情深，育有1女，如今小公主也已12歲，而當年紅透半片天的劉德華，隱婚多年，背後竟是有祕辛。鏡週刊Mirror Media ・ 3 小時前 ・ 發表留言