這樣挑母親節蛋糕最安心！傳遞給最愛媽咪誠摯的心意

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每年母親節，挑選蛋糕總是陷入選擇困難。想慰勞媽媽的辛勞，卻常被一句「這太甜了」澆熄熱情。在健康意識抬頭的時代，不少消費者一方面追求低負擔飲食與體態管理，另一方面仍難以割捨甜點帶來的療癒感與儀式感。如何在「甜食」與「健康」間取得平衡，成為現代人的飲食課題，如今我們在馬可先生的健康烘焙哲學中找到了答案。

馬可先生健康烘焙副總經理陳信融觀察發現，消費者並非不吃甜點，而是希望吃得安心有品質。他指出，馬可先生的核心正是「如何讓甜點成為日常健康選擇」，透過減油減糖與食材搭配，讓蛋糕從偶爾放縱的罪惡，轉而成為能與家人安心分享的生活提案。今年母親節，馬可先生以此理念推出節慶限定「清新茉香無花果雜糧蛋糕」，希望傳達「懂生活，更懂挑選好蛋糕，把最好的留給最愛」的心意。

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今年母親節馬可先生主打母親節限定「清新茉香無花果雜糧蛋糕」，以清雅茉莉花粉帶出淡雅花香，搭配土耳其進口無花果醬與手工蔓越莓果凍，堆疊出酸甜平衡的層次風味。最大特色在於以馬斯卡邦乳酪取代傳統鮮奶油，質地輕盈、乳香細緻，降低甜膩感，呈現滑順且無負擔的口感。

馬可先生母親節限定-清新茉香無花果雜糧蛋糕(六吋)優惠價NT$789元(原價950元)。圖/馬可先生提供

此外還有「春日香橙鮮檸蛋糕」，其選用優質橙片與香橙醬融合檸檬清香，打造清爽明亮的柑橘風味，同樣搭配馬斯卡邦乳酪，適合喜愛清新口感的消費者，為媽媽們帶來兼具健康概念與質感風味的甜點選擇。

馬可先生母親節限定-春日香橙鮮檸蛋糕(六吋)優惠價NT$789元(原價950元)。圖/馬可先生提供

「馬可先生的蛋糕為什麼這麼特別？」陳信融副總經理指出，我們從原料本質重新定義甜點，以整顆穀粒研磨的大麥燕麥雜糧粉取代精緻麵粉，完整保留麥麩、胚芽與胚乳的營養，同時加入含卵磷脂的有機發芽無糖豆漿，使蛋糕體呈現柔軟卻紮實的口感，並且採用源自義大利傳統的馬斯卡邦乳酪，取代較油膩的一般奶油，帶來清爽滑順的奶香層次。他強調，健康與美味並非對立，而是透過研發找到新的平衡點，讓不吃甜的長輩、注重體態的上班族或成長中的孩子，都能享受甜點時光。

馬可先生蛋糕透過選擇好食材，讓甜點成為日常的健康選項。圖/馬可先生提供

為落實健康理念，馬可先生自1998年創立以來，即以「健康營養，真材實料」理念，嚴選歐洲進口多穀雜糧粉，導入原料溯源與標準化製程管理，從採購、檢驗到製作皆建立明確SOP。產品全面堅持無人工香精、防腐劑，並選用Extra Virgin特級冷壓橄欖油，甜味來源則以楓樹糖漿取代部分精製糖，降低身體負擔。真正的安心來自長期累積的細節管理，唯有透明且嚴謹的製程，才能讓媽媽為孩子、子女為長輩挑選甜點時更加放心。

馬可先生熱銷國民甜點-燕麥豆漿蛋糕捲。圖/馬可先生提供

除了節慶需求，馬可先生也將健康甜點帶入日常生活情境，例如燕麥豆漿蛋糕捲、無麩質的起士乳酪蛋糕等，讓甜點不再只存在於慶祝時刻，而是成為下午茶、聚會或犒賞自己的日常選擇。陳信融認為，現代人追求的是一種「質感」，即使在忙碌生活中，仍能透過安心無添加的食物，好好照顧自己與家人。