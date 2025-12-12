這樣挑牛奶最划算！冬天更要喝牛奶？加熱會破壞營養？真相曝光

你知道嗎？冬天其實是喝牛奶CP值最高的季節！冬天牛奶更營養？牛奶加熱營養會不會流失？營養師林世航告訴你如何挑對牛奶。

牛奶怎麼判斷是冬期品還是夏期品？

過去乳品標章會明確寫出冬期品或是夏期品，但2025年7/1起，農業部已全面改掉舊版鮮乳標章，民眾仍舊可從標章左上角，是注音符號還是英文字母去辨別：

注音符號：夏期品，4～11月。

英文字母：冬期品，12月至翌年3月。

冬天買牛奶更划算？

相比於夏季酷暑，冬季氣溫適合奶牛生長，食慾增加使得牛奶產量提高。另外，消費者天冷對於牛奶需求量降低，也使得牛奶廠商於冬季打出許多優惠，讓價格更加親民。

冬天牛奶更營養？

天冷使得牛隻食慾增加，不僅提高泌乳量，因為營養狀況佳，產出的牛奶品質更優秀。根據乳品工業同業公會提出的數值顯示，冬季的牛奶脂肪、蛋白質與無脂固形物（礦物質、醣類等）含量都比夏天高，喝得更營養。

牛奶加熱營養會流失嗎？

雖然維生素B1、C等對於高溫較敏感的營養素會減少，但鈣質和維生素B2等牛奶中重要的營養，則較不受高溫影響，還是可以靠牛奶喝到這些營養。

