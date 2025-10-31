這樣的愛情讓人苦惱 男急掏百萬投資美女古董商 警拆騙局
【民眾網編輯方笙楠臺北報導】臺北市文山區黃姓男子日前至永豐銀行景美分行，準備提領新臺幣100萬元購買古董。行員察覺異常，機警通報警方到場協助。文山第二分局景美派出所警員余易展獲報後立即趕赴現場，經深入了解與即時勸說，黃男驚覺遭「假交友詐騙」，及時喊停，成功守住辛苦積蓄。
員警詢問黃男表示該筆款項是用於購買古董炒作，低買高賣以賺取價差，警方追問細節後發現，雙方認識不到兩個月，且對方身分不明，疑點重重。再經黃男同意查看手機，警方發現他與一名自稱離婚女子的對話內容多帶曖昧與關懷，並傳送自拍照讓人誤信愛情降臨，隨後再以「我在桃園做古董中盤商」、「簽合約保障彼此」為由，誘導黃男提領現金投資，明顯為詐騙集團慣用的「假交友投資詐騙」手法。警方隨即說明相關案例，指出詐騙集團慣用手法，黃男聽後恍然大悟，立即打消提款念頭，成功守住新臺幣100萬元。
文山第二分局呼籲，詐騙集團常以甜言蜜語製造假人設，再以投資名義誘騙民眾提領現金或匯款。警方提醒：「網路交友要謹慎、投資理財要查證」，務必提高警覺，守護自身財產安全。
