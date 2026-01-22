這樣的房東哪裡找! 月租4700元套房還附"免費早餐"

南部中心／綜合報導

提供早餐的房東，好佛心！在屏東縣長治鄉有一間租屋學苑，7坪套房，月租4700，房東提供免費早餐，還可申請租金補貼，房客說，每月可以省將近兩三千元的早餐錢。而房東說，提供這種服務，大家高興，她也很開心。





專人現煎蛋餅、蔥油餅等熱食，這裡不是早餐店，而是連棟型出租套房供應的免費早餐。這種作法持續6年，房客說最窩心的是，週一到週五，專人現煮的早餐，房客也可以拿著熱騰騰的蛋餅、蔥油餅或是熱粥回房間。女房客說，因為都是現做的吃起來都很香，以前有在其他地方租過房子，從來都沒有遇過這麼好的地方。男房客表示這裡很讚所有免費的早餐，這裡晚上非常地安靜，然後管理員其實管理的非常好。

房東估算，每月準備早餐成本兩萬左右，把房客當家人，做起來一點都不麻煩。會有這種想法，是去日本旅遊的經驗。房東說跟我先生到日本旅遊，因為有住了一個月時間，幾乎民宿都有提供早餐，我想說如果我們在宿舍，如果也供應這個東西給住戶吃的話，他們會不會覺得很幸福很窩心，我先生說可以試試看，我說好我回家就馬上試。附近民眾表示當然是這樣比較好，省很多怎麼不好。租屋學苑就鄰近大仁科技大學，還有農業科技園區，外地要租房子的不少，7坪大的月租套房4700元起跳，還附早餐。將近100間的客房，常常都是客滿。房東說做這事情如果會覺得很快樂的話，那就不要去（想太多），義無反顧地去做好它，不要想任何的後面怎麼樣，要花多少錢不去想就沒有壓力。房東夫妻，以前開過工廠，現在回到故鄉當起包租公和包租婆，可以服務大眾，讓人開心，他們覺得心裡很踏實。





