「這樣的老闆哪裡找！」 泰勒絲巡演發62億元獎金太霸氣

天后泰勒絲紀錄片影集《The End of an Era》已在Disney+上線。（Disney+提供）

天后泰勒絲紀錄片影集《The End of an Era》日前在Disney+上線，首播集的內容揭露泰勒絲發放給演唱會工作人員的獎金高達新台幣62億元（1.97億美元），超級大手筆的分紅制度讓全網直呼不可思議，「這種老闆要去哪裡找。」

今天 釋出的精選片段顯示，The Eras Tour開創獎金日的先例，每一站巡演結束，泰勒絲會幫每位舞者、樂手和工作人員準備獎金，並親手寫每張卡片、甚至親自在信封逐一封蠟，用心程度連泰勒絲母親都驚呼「不敢相信。」

泰勒絲坦言，自己的工作人員都是各領域的佼佼者，為了巡演數月無法和親友見面，「我想讓他們覺得這一切都值得，感覺就像耶誕節的早上，你終於可以表達感謝」。

泰勒絲（右）在The Eras Tour開創獎金日的先例，表達對工作人員的感謝。（Disney+提供）

發放獎金前，她也感性表示，這次巡演「比我做過的所有現場表演都還要難」，然而每位工作人員的熱情與專業，造就了完美演出，一名舞者當場念出信件內容：「我們環遊了世界，就如同我們當初計畫的那樣，我們讓觀眾驚艷不已，但我們也想念家人。金錢不足以表達我的感激之情，但這裡有XXX美元來表達我的感謝。」獎金部分長長的消音聲，以及周圍舞者摀嘴、感動落淚的反應，足見金額絕對能慰勞大家的努力，泰勒絲的助理製作人打開信封後也直呼「我要昏倒了！」更有工作人員激動到拿出吸入器大吸一口。

片中也展示媒體報導的新聞頭條，大大寫著「泰勒絲發放高達1.97億美元獎金給Eras Tour的工作人員」、「卡車司機用10萬美元獎金買下人生的第一個家」。這位司機現身說法，表示泰勒絲的父親親手贈送支票、並且分享泰勒絲的手寫信。暖心而實際的付出，讓網友羨慕：「這種天使老闆要去哪裡找！」

紀錄片影集《Taylor Swift | The Eras Tour | The End of an Era》及巡演最終場全新錄製的演唱會電影《Taylor Swift | The Eras Tour | The Final Show》獨家在Disney+上架，以最寵粉的方式紀念並總結此橫跨近2年、寫下無數人生篇章的傳奇演唱會。利用巡演休息時間錄製的最新專輯創作靈感，正是來自泰勒絲在絢麗舞台背後經歷的一切，此紀錄片令Swifties們直呼：「簡直就是真實版《星夢人生》。」

