這樣買絕對不踩雷！87%台灣人送禮首選曝光 地區限定是關鍵
記者李鴻典／台北報導
日本伴手禮（OMIYAGE）在亞洲早已不只是旅遊紀念品，根據日本OMIYAGE振興會Japan OMIYAGE Promotion Association最新「不同國家贈禮意識」調查指出，台灣、香港、韓國消費者對日本伴手禮的期待與送禮動機，呈現三種不同的文化型態：台灣重視「不出錯，心意到位」、香港追求「送禮背後的意義」、韓國則以「收禮者的感受與回饋」為核心。
調查顯示，高達48.2%台灣人在購買伴手禮時「同事」是最重要的贈禮對象之一(香港為46%，韓國24.7%)，顯示台灣人更常在出國後，主動準備伴手禮分送給工作夥伴與身邊同事，而贈禮的動機原因，高達51%的台灣人希望展現一份「謝謝平時照顧」的感謝心意(香港為44%，韓國50.2%)。在這樣的文化背景下，伴手禮成為台灣人維繫職場與日常人際關係的重要社交語言，也奠定了台灣送禮文化「不出錯、顧及他人感受」的性格。
在實際選品上，調查顯示高達87%台灣人購買伴手禮時最愛挑選「お菓子（Okashi，日式點心）」，理由為相較於實用品或高單價商品，點心更容易分享、接受度高，也最能承載「帶回來給大家嚐嚐」的感謝心意。而被台灣消費者視為「具有品味的伴手禮」，高達50%的消費者重視稀缺性，例如「地區限定」或「期間限定」，往往被視為更具誠意與話題性的選擇。
日本OMIYAGE振興會精選台灣旅日最受歡迎的城市—北海道、東京、京都、福岡，集結各地最具代表性的經典伴手禮，包括：北海道SNOW MILK CHEESE、東京NEWYORK PERFECT CHEESE、京都IKKYU、福岡AMANBERRY。讓台灣消費者一次感受不同地區風土所孕育出的日本伴手禮。
每到冬季草莓季，甜點市場總被鮮紅草莓與酸甜風味佔據，以台灣茶甜點聞名的貓茶町，今年草莓季選擇從「茶」出發，嚴選苗栗大湖新鮮草莓，結合包種茶、蜜香紅茶與鐵觀音等台灣經典茶種，推出六大系列、十餘款草莓季限定甜點，讓草莓不只停留在酸甜印象中，而是多了一層「大人系」成熟茶韻風味。系列商品即日起於品牌官網及各實體門店正式開賣，同時於環球購物中心板橋車站門市推出限定優惠與搭配活動。
貓茶町「成熟茶韻X果香甜美」草莓季限定商品六大主題系列，從一口甜點、日常單品，到適合聚會分享的節慶蛋糕，完整勾勒出一條「大人也會想吃的草莓甜點路線」。「草莓塔系列」包括草莓巨無霸布丁塔、香草草莓塔、包種茶草莓塔三大品項與5吋、7吋兩種尺寸規格；「大福系列」包括原味草莓大福、紅豆草莓大福、包種茶草莓大福、蜜香紅茶草莓大福、鐵觀音巧克力草莓大福、北海道乳酪大福、砂糖橘大福七大口味；「舒芙蕾系列」草莓舒芙蕾單品。
「千層派系列」草莓包種千層單品；「巧克力貝可拉蛋糕系列」包括草莓小可愛及櫻桃小可愛兩種口味；「一口塔系列」一口草莓塔單品，共多達十幾款品項甜品，透過不同茶種的香氣、回甘與焙火特性，重新整理草莓在甜點中的風味節奏，展現台灣茶與在地水果的多元搭配可能。
咖啡與藝術再次在冬季交會！ CAMA CAFE今年冬天再度翡冷翠文創，以即將於明年一月登場的全新展覽《「永恆畢卡索」光影藝術展：藝術、繆思與知己》為合作主題，自12月24日至明年3月15日推出「咖啡藝生活」限定檔期。此次以畢卡索知名畫作《夢》作為靈感核心，推出兩款聯名飲品「西班牙拿鐵」與「青夢燕麥歐蕾」，從風味到視覺皆融入作品中的溫暖色彩與夢境意象，為冬季品飲注入一份藝術氣息。
本次「咖啡藝生活」檔期的首發主打飲品「西班牙拿鐵」，以 CAMA CAFE 金獎拿鐵為基底搭配滑順煉乳，甜而不膩又保有濃醇咖啡香，適合喜歡香甜奶香、又不希望犧牲咖啡濃度的消費者。以西班牙作為串聯畢卡索故鄉的致敬，用一杯飲品帶出藝術家的出身背景。另一款限定飲品「青夢燕麥歐蕾」，則是以畢卡索知名作品《夢》為概念發想。利用抹茶燕麥為基底加入煉乳，散發淡雅茶香，口感微甜柔和，打造冬季必備的療癒系飲品，非常適合喜愛抹茶、想在寒流中尋求溫暖的你。12月24日至明年1月4日，開賣首兩周點購兩款期間限定飲品，皆可再享嘗鮮價10元折扣。
CAFE!N姊妹店新品牌誕生！吉合製茶由母公司「源友企業」打造，作為全台飲品原料供應鏈領導者，每日為全球提供超過百萬杯茶飲原料，累積超過三十年的製茶工藝與風味調製經驗，專業在上中下游整合:精挑風土條件完備之產地、長久契作茶園、茶種製程規劃、精準烘焙與萃取到杯飲風味調研，更擅於源頭端的茶葉拼配及商品成型的茶湯拼配。
吉合製茶以此為根基，將其經驗與各環節師匠們整合集大成，全程皆以高標準層層把關，並佐以嶄新視野回應新世代對茶飲文化的期待。吉合製茶的飲品設計，涵蓋「蘊、技、嚼」三式心法， 從純茶的醇厚底蘊、風味混搭的創作技藝，到嚼料口感層次的嘉年華，皆經過嚴謹而細緻的測試與開發。
在品項架構上，吉合以純茶、奶茶、拿鐵、奶蓋、果茶、花茶六大系列分類呈現，建構出易懂且多 層次的風味指南。此外，推出六款各具口感個性的嚼料可自由加購，呼應品牌精神 “ 讓風味成為日常、讓喜好成為配方 ”。
入冬後草莓正盛，LADY KELLY延續「傳遞幸福的甜點」品牌精神，嚴選臺灣大湖草莓產地直送，做成一系列「一看就想咬一口」的草莓季限定甜點。從高顏值草莓塔、經典草莓鮮奶油蛋糕，到層次豐富的草莓聖代蛋糕，每一款都以細緻工藝與減糖配方為出發點，讓草莓的酸甜成為主角，而非被甜膩掩蓋。
今年草莓季再加碼推出全新「草莓聖代蛋糕」，將LADY KELLY擅長的甜點層次感發揮到極致。以黃金戚風蛋糕為底，鬆軟蛋糕體包覆著莓果鮮奶油與巧克力鮮奶油，讓香醇可可氣息與輕盈進口鮮奶油完美融合。採用少糖配方，巧克力的圓潤香氣與莓果酸甜，入口香醇卻不厚重，尾韻則由草莓自然果香輕柔收尾。最上層鋪滿新鮮草莓，不僅視覺吸睛，更讓每一口都吃得到草莓的存在感，是一款同時滿足草莓控與巧克力愛好者的夢幻逸品。僅限門市取貨，無提供宅配服務。
COLD STONE推出兩款春節限定禮盒；「酷聖石馬上開胡蛋糕」，選用人氣海鹽焦糖風味冰淇淋，搭配細膩鬆軟的海綿蛋糕，焦糖的迷人香氣與海鹽交織出恰到好處的鹹甜滋味，在舌尖層層綻放。蛋糕上點綴象徵「一路發」的168 萬巧克力飾片，寓意新年好運開局，迎接馬年讓好運滿盤開胡。2026/1/9於酷聖石直營門市販售。2026/1/1~1/8於LINE禮物搶先預購享750元、2026/1/7~1/22 i預購開賣享新春價799元。
「經典法式蝴蝶酥禮盒」，以酥鬆薄脆的層次口感，一入口即可感受濃郁奶香在舌尖緩緩綻放。禮盒內另附贈 TK 券 2 張（每張可兌換雙球冰淇淋乙份，價值 $120），讓送禮不僅美味，更延續品嚐的甜蜜期待。2026/1/9於酷聖石直營門市販售。2026/1/1~2026/1/8於LINE禮物搶先預購享480元。
THE BALVENIE百富單一麥芽威士忌再度攜手享譽國際的台灣美食指標鼎泰豐，推出2026年「豐年百富限量禮盒」。內含鼎泰豐獨家規格「百富12年雙桶單一麥芽威士忌200ml」，搭配鼎泰豐招牌雙醬「干貝XO醬」與「豐味香辣醬」，以及寓意「平安快樂」的「平安筷」。2026年「豐年百富限量禮盒」建議售價NT$1,980，即日起於全台鼎泰豐門市限量販售。
百富也推出全新包裝2026春節限定禮盒，珍選經典酒款「百富12年雙桶單一麥芽威士忌」、「百富14年加勒比海蘭姆桶單一麥芽威士忌」。設計靈感源自節慶煙火與深邃紅調，盒身以五條巧妙交織的紅線致敬百富「五大工藝」的匠心傳承，而盒身上「百富」二字承載「百福匯聚、富裕滿盈」的吉祥祝願，整體視覺低調華麗。禮盒將於2026年1月起，於全台特選菸酒專賣店與私藏酒窖限量販售。
慶馬祖酒廠邁入70週年，泰山總經銷2025年底再度推出雙週年紀念綻銀版。延續粹麴精品系列精神，嚴選古法釀造，坑道窖藏十年淬煉佳釀，展現厚實酒體與層次風味。隨著年末企業尾牙、聚餐與派對旺季到來，全台瓶刻編號限量僅1800瓶，即日起於特定通路開放預購，成為高端宴飲與品酩場合備受矚目的焦點之作。
「馬祖陳高粹麴頂級東引十年大麴」容量 750ml、酒精濃度 59 度，建議售價 5,280 元。迎接金馬年，特別推出金馬酒塞與粹麴專屬品酩杯，作為指定酒專經銷及馬祖酒廠台北門市之獨家限量贈品；另可透過全家便利商店及 7-ELEVEN 通路預訂，實際贈品內容與販售定價依各通路公告為準。
三立新聞網提醒您：
喝酒不開車、開車不喝酒！
未成年請勿飲酒，飲酒過量，有礙健康！
更多三立新聞網報導
傳奇合作最終篇章！UNDEFEATED × Nike Air Max 95 Medium Olive登場
王ADEN臭臉事件 律師開噴：心胸也太狹窄了，女學生是粉絲不是競爭對手
攜手理光RICOH GR！「街拍神器」realme GT 8 Pro登場、售價出爐
LINE解密旅遊三大趨勢：台灣人效率至上、價值導向、安心優先
其他人也在看
這筆不是母親金援！張文帳戶僅剩39元「突有錢」關鍵金流有疑點
社會中心／綜合報導台北車站及中山商圈19日晚間發生隨機暴力事件，嫌犯張文接連投擲煙霧彈，並持刀朝不特定民眾攻擊，造成3人不幸喪命、11人受傷。由於張文過去曾因故遭空軍汰除，之後長期未有穩定工作，其犯案所需資金來源也成為警方追查重點。專案小組深入清查後發現，張文自2023年8月起即無固定收入，今年1月起租住於台北市中正區公園路一帶，而其生活開銷主要仰賴母親金援。警方掌握，張母曾於2023年間一次匯款45萬元，之後又陸續每季提供3萬至6萬元生活費，加總金額約82萬元，讓張文即使未就業，仍能維持租屋生活。民視 ・ 4 小時前 ・ 58
張文資金來源曝光！北市刑大：「這人」兩年匯款82萬
即時中心／林韋慈報導北車、中山19日發生震驚社會的隨機攻擊事件，嫌犯張文在犯案後墜樓身亡，事件共造成4死11傷。警方追查背後動機與金援時，查出張文從2023年8月就沒有收入，1月入住台北中正區公園路住處，期間張文母親除了每季匯款3萬至6萬元以外，主要經濟來源自張母2023年匯了一筆45萬，加上後續匯款總共37萬，總金額達82萬元，使張文不需工作也可以租房生活。民視 ・ 6 小時前 ・ 104
張文錢從哪來？警曝金主：這人兩年資助82萬
[NOWnews今日新聞]台北車站、中山商圈於19日發生震驚全台的隨機攻擊事件，27歲嫌犯張文犯案後墜樓身亡，整起事件共造成4死11傷。外界關注張文長期無業，卻能租屋、購買大量犯案器具，其資金究竟從何...今日新聞NOWNEWS ・ 3 小時前 ・ 104
張文之死並非尋短？警方查出4跡象「疑想發動第3波攻擊」
台北市在本月19日發生震驚社會的無差別殺人案，27歲嫌犯張文先後在捷運台北車站、中山站商圈持刀砍人並丟擲煙霧彈，最後闖入誠品南西店從頂樓墜樓，連同他本人共釀成4死11傷，但目前有跡象顯示他想再發起第三波攻擊，跳樓身亡疑似是意外。中天新聞網 ・ 8 小時前 ・ 56
張文失業1年無收入錢哪來？母親金援金額曝 警追「冷錢包」查金流
27歲嫌犯張文19日在台北車站M7出口、捷運中山站以及誠品南西店朝人群丟擲煙霧彈襲擊、再隨機殺人，造成4死（含兇嫌）11傷悲劇。無業的張文究竟為何有錢可以購買煙霧彈、計畫犯案？據悉張文母親雖聲稱已2年沒和兒子聯絡，但仍心疼兒子會固定匯款，金額也曝光，警方將持續追查背後金流。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 122
炎亞綸認交往阿本9年「藏得很辛苦」！昔大吵砸電視見血 分手原因曝光
男星炎亞綸過去曾和《棒棒堂》阿本（翁瑞迪）傳出緋聞，但雙方並未正面回應。近日炎亞綸接受薔薔主持的podcast節目《薔栗膠》訪問，大方吐露曾和阿本交往9年，因「少了繼續往下走的理由」分手，但仍維持友好關係。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 102
戶籍亂遷超危險！房屋稅從1%跳4%？稅務局：真的很多人挖坑給自己跳
最近，有民眾因為子女就學、申請補助、甚至搬遷工作，而將戶籍從住家遷出，原本依「自住住家用」稅率（1%或1.2%）課徵房屋稅的房子，竟在不知不覺中變成「非自住住家用」，導致每年房屋稅從低稅率變成高稅率（3.2%～4.8%），稅負驟增，引起討論。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 10 小時前 ・ 5
翁倩玉「片場被打」噴血送醫！安心亞嚇喊：演藝圈最後一天
翁倩玉「片場被打」噴血送醫！安心亞嚇喊：演藝圈最後一天EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 57
解放軍真的準備好了？美戰爭部報告驚曝：中國「這時間點」犯台
即時中心／黃于庭報導日本首相高市早苗提出「台灣有事」一說，引發中日關係緊繃，近日美國總統川普（Donald Trump）正式簽署《台灣保證落實法案》（Taiwan Assurance Implementation Act），更是觸動中國敏感神經，多次對台以言語、武力恫嚇。對此，《路透社》揭露美國戰爭部報告草案，顯示中國可能已裝載100多枚洲際彈道導彈，同時強調北京日益增長的軍事野心。民視 ・ 7 小時前 ・ 238
王ADEN校園舞台臭臉蹲地遭砲轟 台北跨年演出確定被除名
【緯來新聞網】新生代歌手王ADEN近日校園演出時，因為女學生即興上台舞動讓他覺得被干擾表演，他當場原緯來新聞網 ・ 5 小時前 ・ 58
鄭麗文赴東吳演講 教授提問遭本人回嗆：這問題太沒大腦了吧
[Newtalk新聞] 國民黨主席鄭麗文昨（22）日晚間赴東吳大學演講。東吳大學政治系副教授陳方隅提問，國際社會共識是要台灣加強自我防衛，前總統馬英九時期演習時放音響、大裁軍，同一時間中國卻持續擴軍，且國民黨自2000年以來就反對軍購，該如何面對中國從不停止擴張的野心？對此，鄭麗文回應，馬英九8年裁軍就是要改成募兵制，「中國、美國都是募兵制」，難道募兵制就等於不防衛台灣嗎？「這也太沒有大腦了吧」？ 除了怒嗆陳方隅沒大腦外，有東吳學生詢問，鄭麗文10月接受「德國之聲」專訪宣稱「俄羅斯總統普丁不是獨裁者，他是民主選出來的領袖」時，鄭麗文打太極表示，當時訪談有其脈絡，身為在野黨領袖，她不會用如此嚴厲、強烈字眼去形容其他國家領導人，「不希望對其他國家說三道四」。 對於學生追問，普丁與中國國家主席習近平、總統賴清德相比，誰比較獨裁時，鄭麗文則問Ａ答Ｂ表示，即便大家都認同的美國民主選舉，也有很重大的瑕疵，畢竟是很古老的選舉方式，但也不會因為這樣就說川普是獨裁者，畢竟這帽子扣太大了，所以她也不會用這方式形容普丁。 鄭麗文還說，賴清德雖然是民主選舉產生總統，但他是否一心只想破壞台灣的民主機制、想要成為新頭殼 ・ 8 小時前 ・ 393
棒球》前獅隊傳奇洋投瑞奇之子 加入CPB深圳藍襪
中國棒球城市聯賽（Chinese Professional Baseball，CPB）明年1月立春聯賽開打，近期各隊招攬新戰力，深圳藍襪隊就補強2位洋將，分別是右投手布爾戈斯（Enrique Burgos Arosemena）和華裔內野手馬庫斯．邱。自由時報 ・ 3 小時前 ・ 1
世紀婚禮曝光！申敏兒「LV頂級珠寶」甜勾金宇彬「天價場地」內幕曝
申敏兒婚禮當天選戴路易威登「Galaxie」頂級珠寶系列白K金鑽石項鍊，搭配「LV Diamonds」鑽石系列耳環，整體造型優雅又不失華麗，成為她婚禮上的一大亮點。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 4
張文隨機殺人！ 狄鶯嘆台灣怎麼了：都是政治人物的錯
捷運台北車站、中山站19日發生恐怖的隨機殺人事件，造成4死11傷悲劇，其中也包含墜樓身亡的凶手張文。這起事件發生後震撼台灣社會，藝人狄鶯昨（22）日po文，感嘆「台灣到底怎麼了」，她也認為，千錯萬錯都是都是政治人物的錯，做奸犯科的人竟然沒有死刑。鏡週刊Mirror Media ・ 9 小時前 ・ 200
要變天了！全台最冷時段曝光 濕冷聖誕節「2地雨下最猛」
12月剩下沒幾天，首先將迎來聖誕節，接著就是跨年、元旦，不少民眾都安排好旅遊計畫，持續關注天氣發展情形。對此，氣象粉專「氣象報馬仔」提醒，下波氣溫驟降時間，以及未來降雨情形。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前 ・ 2
張文大學時代「研究計畫」曝光！還獲國科會補助4萬8
台北捷運、中山站商圈、誠品南西館慘遭殺人魔張文肆虐，3條寶貴人命被奪走，最後他跳樓身亡，不過生前種種仍被持續翻出，近日被證實他大學時的研究計畫，曾獲國科會補助4萬8千元新台幣。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 72
張文比鄭捷更決絕！醫剖析張文犯案心理：一個人對抗世界
台北捷運台北車站與中山站周邊19日晚間發生27歲凶嫌張文隨機攻擊事件，造成4死11傷，凶嫌隨後墜樓身亡，行兇動機成謎。精神科醫師沈政男撰文從心理學角度剖析此案。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 56
獨家／星媽理財致富術！林鳳嬌百億房產帝國 周董媽掌18億房產版圖
林鳳嬌在幕後默默操盤房地產買賣，為兒子房祖名累積大量財富，《鏡報》今獨家披露，林鳳嬌8年前豪擲新台幣1.6億元買下北市仁愛圓環「京兆尹」金鑽店面，寧可鐵門深鎖放任斑駁堅持不出租，就等都更翻倍賺！而演藝圈中還有不少深藏不露的房產高手，顯示房地產仍是星媽們認為累積資產的好投資。包括周杰倫的母親葉惠美，以及藝人蔣黎麗都會利用豪宅房產，讓錢滾錢，透過買房的精準眼光，讓資產在短短數年間呈幾何倍數增長。鏡報 ・ 11 小時前 ・ 8
壞膽固醇飆高！他沒吃藥「堅持做2事」 1個月後狂降50%
血液中壞膽固醇過高，恐增加心血管疾病風險。心臟內科醫師陳冠任分享，他的國中同學在38歲健檢時，發現壞膽固醇高達187mg/dL，由於不想吃藥，在醫師建議下，他每天運動30分鐘至1小時，飲食方面多攝取木耳、花椰菜等健康蔬菜，並以白肉為主，1個月後報告顯示，壞膽固醇降到90mg/dL。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2
台客遊歐被狠偷！6行李、LV皮夾全消失 損失逾３０萬
近期多起台灣旅客在歐洲旅遊時遭遇竊盜事件，損失慘重！一名旅客在希臘雅典衛城旅遊時，車窗遭破壞，損失超過新台幣30萬元，當地警方態度卻消極冷漠。專家指出，歐美常見破窗偷竊案件，呼籲旅客應提高警覺，避免將貴重物品留在車內，並建議投保失竊險以降低風險。外交部雖有列出常見犯罪手法，但在國外被偷主要仍須尋求當地警察協助。專家提醒，若護照被偷問題將更棘手！TVBS新聞網 ・ 19 小時前 ・ 21