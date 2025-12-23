這樣買絕對不踩雷！87%台灣人送禮首選曝光 地區限定是關鍵

記者李鴻典／台北報導

日本伴手禮（OMIYAGE）在亞洲早已不只是旅遊紀念品，根據日本OMIYAGE振興會Japan OMIYAGE Promotion Association最新「不同國家贈禮意識」調查指出，台灣、香港、韓國消費者對日本伴手禮的期待與送禮動機，呈現三種不同的文化型態：台灣重視「不出錯，心意到位」、香港追求「送禮背後的意義」、韓國則以「收禮者的感受與回饋」為核心。

IKKYU嚴選京都宇治抹茶，柔和的甘甜中帶出層層堆疊的深厚風味。（圖／日本OMIYAGE振興會提供）

調查顯示，高達48.2%台灣人在購買伴手禮時「同事」是最重要的贈禮對象之一(香港為46%，韓國24.7%)，顯示台灣人更常在出國後，主動準備伴手禮分送給工作夥伴與身邊同事，而贈禮的動機原因，高達51%的台灣人希望展現一份「謝謝平時照顧」的感謝心意(香港為44%，韓國50.2%)。在這樣的文化背景下，伴手禮成為台灣人維繫職場與日常人際關係的重要社交語言，也奠定了台灣送禮文化「不出錯、顧及他人感受」的性格。

AMANBERRY嚴選福岡引以為傲、並獲金氏世界紀錄認證的草莓品種「甘王（あまおう）。（圖／日本OMIYAGE振興會提供）

日本OMIYAGE振興會調查，台灣、香港、韓國消費者對日本伴手禮的送禮動機，呈現不同的文化型態。（圖／日本OMIYAGE振興會提供）

在實際選品上，調查顯示高達87%台灣人購買伴手禮時最愛挑選「お菓子（Okashi，日式點心）」，理由為相較於實用品或高單價商品，點心更容易分享、接受度高，也最能承載「帶回來給大家嚐嚐」的感謝心意。而被台灣消費者視為「具有品味的伴手禮」，高達50%的消費者重視稀缺性，例如「地區限定」或「期間限定」，往往被視為更具誠意與話題性的選擇。

SNOW MILK CHEESE以散發濃郁奶油香氣、口感酥脆的起司貓舌餅為基底。（圖／日本OMIYAGE振興會提供）

日本OMIYAGE振興會精選台灣旅日最受歡迎的城市—北海道、東京、京都、福岡，集結各地最具代表性的經典伴手禮，包括：北海道SNOW MILK CHEESE、東京NEWYORK PERFECT CHEESE、京都IKKYU、福岡AMANBERRY。讓台灣消費者一次感受不同地區風土所孕育出的日本伴手禮。

東京NEWYORK PERFECT CHEESE被譽為「來日本必買點心No.1」。（圖／日本OMIYAGE振興會提供）

每到冬季草莓季，甜點市場總被鮮紅草莓與酸甜風味佔據，以台灣茶甜點聞名的貓茶町，今年草莓季選擇從「茶」出發，嚴選苗栗大湖新鮮草莓，結合包種茶、蜜香紅茶與鐵觀音等台灣經典茶種，推出六大系列、十餘款草莓季限定甜點，讓草莓不只停留在酸甜印象中，而是多了一層「大人系」成熟茶韻風味。系列商品即日起於品牌官網及各實體門店正式開賣，同時於環球購物中心板橋車站門市推出限定優惠與搭配活動。

貓茶町以台灣茶打造「茶系草莓甜點」風潮，六大甜點系列共十餘款季節限定品項同步上市。（圖／品牌業者提供）

貓茶町「成熟茶韻X果香甜美」草莓季限定商品六大主題系列，從一口甜點、日常單品，到適合聚會分享的節慶蛋糕，完整勾勒出一條「大人也會想吃的草莓甜點路線」。「草莓塔系列」包括草莓巨無霸布丁塔、香草草莓塔、包種茶草莓塔三大品項與5吋、7吋兩種尺寸規格；「大福系列」包括原味草莓大福、紅豆草莓大福、包種茶草莓大福、蜜香紅茶草莓大福、鐵觀音巧克力草莓大福、北海道乳酪大福、砂糖橘大福七大口味；「舒芙蕾系列」草莓舒芙蕾單品。

貓茶町「草莓舒芙蕾」售價100元。（圖／品牌業者提供）

「千層派系列」草莓包種千層單品；「巧克力貝可拉蛋糕系列」包括草莓小可愛及櫻桃小可愛兩種口味；「一口塔系列」一口草莓塔單品，共多達十幾款品項甜品，透過不同茶種的香氣、回甘與焙火特性，重新整理草莓在甜點中的風味節奏，展現台灣茶與在地水果的多元搭配可能。

貓茶町「草莓包種千層」售價480元。（圖／品牌業者提供）

咖啡與藝術再次在冬季交會！ CAMA CAFE今年冬天再度翡冷翠文創，以即將於明年一月登場的全新展覽《「永恆畢卡索」光影藝術展：藝術、繆思與知己》為合作主題，自12月24日至明年3月15日推出「咖啡藝生活」限定檔期。此次以畢卡索知名畫作《夢》作為靈感核心，推出兩款聯名飲品「西班牙拿鐵」與「青夢燕麥歐蕾」，從風味到視覺皆融入作品中的溫暖色彩與夢境意象，為冬季品飲注入一份藝術氣息。

CAMA CAFE以即將於明年一月登場的全新展覽《永恆畢卡索光影藝術展：藝術、繆思與知己》為合作主題推出兩款聯名飲品。（圖／品牌業者提供）

本次「咖啡藝生活」檔期的首發主打飲品「西班牙拿鐵」，以 CAMA CAFE 金獎拿鐵為基底搭配滑順煉乳，甜而不膩又保有濃醇咖啡香，適合喜歡香甜奶香、又不希望犧牲咖啡濃度的消費者。以西班牙作為串聯畢卡索故鄉的致敬，用一杯飲品帶出藝術家的出身背景。另一款限定飲品「青夢燕麥歐蕾」，則是以畢卡索知名作品《夢》為概念發想。利用抹茶燕麥為基底加入煉乳，散發淡雅茶香，口感微甜柔和，打造冬季必備的療癒系飲品，非常適合喜愛抹茶、想在寒流中尋求溫暖的你。12月24日至明年1月4日，開賣首兩周點購兩款期間限定飲品，皆可再享嘗鮮價10元折扣。

CAMA CAFE自12月24日至明年3月15日推出「咖啡藝生活」檔期，以畢卡索與其知名畫作《夢》作為靈感核心，推出兩款聯名飲品。（圖／品牌業者提供）

CAFE!N姊妹店新品牌誕生！吉合製茶由母公司「源友企業」打造，作為全台飲品原料供應鏈領導者，每日為全球提供超過百萬杯茶飲原料，累積超過三十年的製茶工藝與風味調製經驗，專業在上中下游整合:精挑風土條件完備之產地、長久契作茶園、茶種製程規劃、精準烘焙與萃取到杯飲風味調研，更擅於源頭端的茶葉拼配及商品成型的茶湯拼配。

吉合製茶台中大和創始店。（圖／品牌業者提供）

吉合製茶以此為根基，將其經驗與各環節師匠們整合集大成，全程皆以高標準層層把關，並佐以嶄新視野回應新世代對茶飲文化的期待。吉合製茶的飲品設計，涵蓋「蘊、技、嚼」三式心法， 從純茶的醇厚底蘊、風味混搭的創作技藝，到嚼料口感層次的嘉年華，皆經過嚴謹而細緻的測試與開發。

吉合以純茶、奶茶、拿鐵、奶蓋、果茶、花茶六大系列分類呈現。（圖／品牌業者提供）

在品項架構上，吉合以純茶、奶茶、拿鐵、奶蓋、果茶、花茶六大系列分類呈現，建構出易懂且多 層次的風味指南。此外，推出六款各具口感個性的嚼料可自由加購，呼應品牌精神 “ 讓風味成為日常、讓喜好成為配方 ”。

吉合製茶-東方茶韻結合⻄式美學品味。（圖／品牌業者提供）

入冬後草莓正盛，LADY KELLY延續「傳遞幸福的甜點」品牌精神，嚴選臺灣大湖草莓產地直送，做成一系列「一看就想咬一口」的草莓季限定甜點。從高顏值草莓塔、經典草莓鮮奶油蛋糕，到層次豐富的草莓聖代蛋糕，每一款都以細緻工藝與減糖配方為出發點，讓草莓的酸甜成為主角，而非被甜膩掩蓋。

從塔到蛋糕，LADY KELLY用一整系列當季大湖草莓甜點，為年末留下最甜的儀式感。（圖／品牌業者提供）

今年草莓季再加碼推出全新「草莓聖代蛋糕」，將LADY KELLY擅長的甜點層次感發揮到極致。以黃金戚風蛋糕為底，鬆軟蛋糕體包覆著莓果鮮奶油與巧克力鮮奶油，讓香醇可可氣息與輕盈進口鮮奶油完美融合。採用少糖配方，巧克力的圓潤香氣與莓果酸甜，入口香醇卻不厚重，尾韻則由草莓自然果香輕柔收尾。最上層鋪滿新鮮草莓，不僅視覺吸睛，更讓每一口都吃得到草莓的存在感，是一款同時滿足草莓控與巧克力愛好者的夢幻逸品。僅限門市取貨，無提供宅配服務。

莓果奶油、巧克力奶油加上滿滿草莓，甜度不高卻很有存在感，每一口都是不同風味接力登場。（圖／品牌業者提供）

COLD STONE推出兩款春節限定禮盒；「酷聖石馬上開胡蛋糕」，選用人氣海鹽焦糖風味冰淇淋，搭配細膩鬆軟的海綿蛋糕，焦糖的迷人香氣與海鹽交織出恰到好處的鹹甜滋味，在舌尖層層綻放。蛋糕上點綴象徵「一路發」的168 萬巧克力飾片，寓意新年好運開局，迎接馬年讓好運滿盤開胡。2026/1/9於酷聖石直營門市販售。2026/1/1~1/8於LINE禮物搶先預購享750元、2026/1/7~1/22 i預購開賣享新春價799元。

酷聖石馬上開胡蛋糕。（圖／品牌業者提供）

「經典法式蝴蝶酥禮盒」，以酥鬆薄脆的層次口感，一入口即可感受濃郁奶香在舌尖緩緩綻放。禮盒內另附贈 TK 券 2 張（每張可兌換雙球冰淇淋乙份，價值 $120），讓送禮不僅美味，更延續品嚐的甜蜜期待。2026/1/9於酷聖石直營門市販售。2026/1/1~2026/1/8於LINE禮物搶先預購享480元。

酷聖石「經典法式蝴蝶酥禮盒」。（圖／品牌業者提供）

THE BALVENIE百富單一麥芽威士忌再度攜手享譽國際的台灣美食指標鼎泰豐，推出2026年「豐年百富限量禮盒」。內含鼎泰豐獨家規格「百富12年雙桶單一麥芽威士忌200ml」，搭配鼎泰豐招牌雙醬「干貝XO醬」與「豐味香辣醬」，以及寓意「平安快樂」的「平安筷」。2026年「豐年百富限量禮盒」建議售價NT$1,980，即日起於全台鼎泰豐門市限量販售。

百富與鼎泰豐再度聯手！「豐年百富限量禮盒」開啟新年好兆頭。 （圖／品牌業者提供）

百富也推出全新包裝2026春節限定禮盒，珍選經典酒款「百富12年雙桶單一麥芽威士忌」、「百富14年加勒比海蘭姆桶單一麥芽威士忌」。設計靈感源自節慶煙火與深邃紅調，盒身以五條巧妙交織的紅線致敬百富「五大工藝」的匠心傳承，而盒身上「百富」二字承載「百福匯聚、富裕滿盈」的吉祥祝願，整體視覺低調華麗。禮盒將於2026年1月起，於全台特選菸酒專賣店與私藏酒窖限量販售。

百富全新2026春節限定禮盒。（圖／品牌業者提供）

慶馬祖酒廠邁入70週年，泰山總經銷2025年底再度推出雙週年紀念綻銀版。延續粹麴精品系列精神，嚴選古法釀造，坑道窖藏十年淬煉佳釀，展現厚實酒體與層次風味。隨著年末企業尾牙、聚餐與派對旺季到來，全台瓶刻編號限量僅1800瓶，即日起於特定通路開放預購，成為高端宴飲與品酩場合備受矚目的焦點之作。

馬祖酒廠70週年白酒精品新作「馬祖陳高粹麴頂級東引十年大麴」綻銀版，全台限量1800瓶，每瓶皆有手工鐳刻編號，展現頂級典藏價值。（圖／品牌業者提供）

「馬祖陳高粹麴頂級東引十年大麴」容量 750ml、酒精濃度 59 度，建議售價 5,280 元。迎接金馬年，特別推出金馬酒塞與粹麴專屬品酩杯，作為指定酒專經銷及馬祖酒廠台北門市之獨家限量贈品；另可透過全家便利商店及 7-ELEVEN 通路預訂，實際贈品內容與販售定價依各通路公告為準。

粹麴精品系列」酒體厚實、口感圓潤，適合搭配尾牙聚餐、年節桌菜，展現白酒在餐酒搭配上的多元風貌，成為收藏與送禮首選。（圖／品牌業者提供）

