「這樣配更不健康」你吃鹹酥雞一定要搭炸九層塔嗎？ 營養師揭4大危害
深受許多人喜愛的炸物鹹酥雞，搭配炸九層塔更被認為是絕配。不過，營養專家警告，這樣的搭配其實暗藏健康風險。九層塔在油炸過程中會吸收大量油脂，使熱量翻倍，建議民眾應避免同時食用炸蔬菜，以降低攝取過多油脂的風險。
炸九層塔真的會增加熱量嗎？
營養師指出，九層塔雖然香氣誘人，但下鍋油炸後會吸收大量油脂，使熱量大幅提升。以100公克九層塔為例，原本僅28大卡，但油炸後熱量可能翻倍。除了九層塔，其他葉菜類如炸四季豆同樣吸油力高，因此蔬菜類油炸食品也應盡量避免。
雞排吃多會帶來哪些健康危機？
高敏敏營養師在臉書發文指出，雞排屬於高油、高熱量、高鈉的「三重炸彈」，長期過量食用可能帶來4大健康危害：
血管硬化：增加高血壓、冠心病、中風風險。
提高致癌風險：大腸癌、胃癌、肝癌等風險升高。
易囤積脂肪：引發肥胖及代謝性疾病。
加重腎臟負擔：醃製與調味的高鈉含量增加腎臟負擔。
如何吃鹹酥雞更健康？
營養師建議，若想享用雞排，可採取「去皮或選擇較少油脂的部位、減少調味料使用、搭配無糖茶或無糖氣泡水」等方式更健康。
