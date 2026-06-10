這樣53元！夢幻「畢業特餐」炸雞腿上桌 北屯國小畢業生嗨翻

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〔記者蔡淑媛／台中報導〕畢業季到來！台中市北屯國小透過「畢業特餐」歡送六年級畢業生，有炸雞腿、奶油玉米、炒花椰菜、海帶豆腐湯，還配上鳳梨，菜色充滿祝福，事先由畢業生票選餐點決定，昨天一開餐盒吃得驚喜，全都吃光光，學生營養午餐一餐收費僅53元，如此豐富菜色在外用餐要價90元，今天還有營養師特選平時最受歡迎的菜色火雞肉飯、鐵路豬排等，要讓畢業生留下美麗回憶。

畢業生打開學校午餐是最愛的炸雞腿！大呼驚喜，白飯也用海苔粉灑上畢業帽圖樣，相當應景，為小六畢業生在明(11)日畢業典禮暖身，配菜玉米、花椰菜全是小朋友菜色。

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北屯國小校長陳怡婷表示，祝福滿滿的畢業特餐，不只美味，更充滿祝福，炸雞腿象徵展翅高飛，玉米炒蛋代表收穫與希望，花椰菜寓意開花結果，海芽豆腐湯則祝福平安順遂，還有好好旺旺來的鳳梨，祝福畢業生滿滿能量邁向新的旅程。

營養師顏妤蓉及午餐秘書欣玫特別精選3種畢業特餐，主餐分別為炸雞腿、照燒豬排、酥炸魚排，由畢業生票選，最後由A餐炸雞腿屏雀中選，小朋友打開午餐盒看到許願菜色更是開心，隨著畢業倒數，對學校營養午餐充滿回憶。

陳怡婷說，學校自設午餐廚房，為公辦民營，菜色配置及費用更豐富及實惠，今天營養午餐更是挑選畢業生平常最受歡迎的菜色，有火雞肉飯、鐵路豬排、蒜香青花菜，還有小朋友許願的珍珠奶茶，都是北屯寶寶的許願餐點。

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