這機車太高級！男乘客後座「橫躺翹腳」玩手機 見鏡頭還起身比讚

一名男子橫躺在機車後方，翹腳滑手機。圖／翻攝自IG

印度叫車平台「Rapido」能夠選擇機車交通，避免汽車塞車情形，不過近日一名網友將畫面PO上網，指出在路上見一名乘客竟在座位後方架設平台，橫躺並翹腳玩手機，令網友感到危險之餘，幽默表示根本是「Rapido」升級版。

根據CNN-News18報導，一名網友在路上驚見一名男乘客搭乘「Rapido」機車，不過該輛機車後方竟架設「大平台」，還掛上蚊帳，宛如機車上「嬰兒床」；男乘客就這樣舒適地躺著翹腳玩手機。

男乘客橫躺在機車後方，翹腳滑手機。圖／翻攝自IG

畫面中男乘客絲毫不受環境影響，一路帶著耳機、聽音樂，直到見一旁有人拍攝，才坐起身比出「讚」手勢；影片曝光後也在社群流傳，短短幾天就吸引百萬次觀看，一派網友見狀認為相當危險，表示「祝福你安全」、「僅在印度發生」、「天保佑你」、「社群品質下滑」，一派網友則開玩笑道「請問折扣代碼」、「真刺激」、「Rapido，你們什麼時候在孟買推出這項服務？」

男子舒適躺在機車後座畫片曝光，目前當局已注意到該影片，也已接獲民眾檢舉，後續將由邦阿札姆格爾地區交通局處置。



