這檔好猛挾AI浪潮席捲 報酬率近3年翻2倍！

AI浪潮帶動下，亞馬遜AWS、Google母公司字母Alphabet、Meta、微軟四大雲端服務供應商（CSP），皆調升今年資本支出，估算總金額至少3,200億美元，甚至可能超過3,800億美元，AI伺服器供應鏈將迎來強勁追單潮。（示意圖／PIXABAY）

台股近期呈現區間拉回格局，市場觀望氣氛濃厚，加權指數於27500多點上下整理，短期盤勢盤整對投資趨勢的影響有限，反而有利於中長線投資人逢低布局，國泰台灣科技龍頭(原名:國泰台灣5G+)(00881)。

國泰台灣科技龍頭(原名:國泰台灣5G+)(00881)基金經理人蘇鼎宇指出，AI浪潮帶動下，亞馬遜AWS、Google母公司字母Alphabet、Meta、微軟四大雲端服務供應商（CSP），皆調升今年資本支出，估算總金額至少3,200億美元，甚至可能超過3,800億美元，AI伺服器供應鏈將迎來強勁追單潮，鴻海、廣達、緯創、英業達等協力廠也有望受惠，想跟上這波科技紅利，建議投資人可配置00881，集結半導體、網通、電動車、AI等國家隊個股，一次打包晶片設計、晶圓代工、AI伺服器代工巨頭，台積電、鴻海、聯發科、廣達、緯創都是其成分股，半導體族群權重約54.14%、電子零組件業約13.71%、電腦及週邊設備業占比9.94%，完整掌握科技趨勢。

基金報酬率亦是00881受到投資人青睞的主因之一，蘇鼎宇補充，根據投信投顧公會資料指出，截至9月底，00881近3個月報酬率25.67%、近半年報酬率57.59%、近1年報酬率38.59%、近2年報酬率126.58%、近3年報酬率209.93%、成立以來報酬率180.45%，截至11/7，台積電權重已拉升至41.44%，AI概念股占比超過9成。

在AI需求持續強勁之下，台灣經濟研究院日前公布，今年經濟成長率最新預測達5.94％，較原先評估增加近3%，加上還有普發現金一萬元，讓民間消費對GDP貢獻有機會再創造0.3～0.4%，估計有望帶動今年經濟成長率突破6％；經濟延續強勁下，近期台股短線過熱高檔拉回震盪，然以過去二十年數據來看，台股十二月份上漲機率高達85%，投資人仍可以伺機逢低買進，或採取定期定額方式參與AI行情，長線來看台股表現樂觀，建議投資人別猶豫，把握台股拉回低點買進科技型ETF。

三立新聞網提醒您：

內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。

投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。

