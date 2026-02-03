這檔市值型ETF很能配！00923配息創新高 單次息率衝破6%

群益投信最新公告，台股ETF「群益台ESG低碳50」（00923）第六次配息，預估每股擬配 1.71 元。以昨（2）日收盤價 28.41 元推算，預估單次息率高達 6.02%。 （示意圖）

[Newtalk新聞] 群益投信最新公告，台股ETF「群益台ESG低碳50」（00923）第六次配息，預估每股擬配 1.71 元。以昨（2）日收盤價 28.41 元推算，預估單次息率高達 6.02%。除息日訂於 2 月 26 日，最後買進日在 2 月 25 日，收益分配則訂於 3 月 25 日發放。

00923 是台灣首檔訴求布局「低碳龍頭股＋市值型」之台股ETF，並於每年二月、八月除息。自 2023 年八月首度配息以來，00923 已連六次配息，每股配發金額為 0.561、0.23、0.923、0.77、0.923、1.71 元，自去年起配息有「步步高」趨勢，最新金額更改寫新高。

值得注意的是，00923 更達成次次填息的紀錄，讓投資人息利雙收，相當適合看好台股成長行情，又想保有穩健現金流的投資人。

近一年來，隨著台股走高下，00923 報酬率達 32.9%。對此，財富管理專家指出，00923 追蹤「臺灣指數公司特選臺灣 ESG 低碳 50 指數」，透過選股機制精選出台灣市值前 50 大低碳龍頭公司，投資組合兼顧永續經營與企業獲利，可同時掌握台股成長行情與碳金商機。其持股特色為高含積量、高 AI 龍頭股，目前台積電（2330）占比約 4 成，科技股比重更上看 9 成，為新一代市值型ETF中科技股占比最高者，更能掌握科技股多頭的增長潛力。

※Newtalk提醒您：

#投資一定有風險，投資有賺有賠，投資前應檢視自身能力，申購前應詳閱公開說明書。

