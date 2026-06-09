「這檔ETF」溢價太狂！ 投信再示警 專家勸：不要當作沒看見





全球股市劇烈震盪引爆瘋狂抄底潮，國泰全球品牌50 ETF（00916）因投資人過度追價，導致股價嚴重偏離淨值、溢價急遽擴大！對此，國泰投信緊急發布重要公告，呼籲投資人切勿見獵心喜盲目追價，專家更示警溢價已破7%，「千萬不要裝作沒看見」！

00916大溢價國泰投信示警了

國泰全球品牌50 ETF（00916）於本月1日發布收益分配期前公告後，市場出現大幅溢價情形。為了保障既有受益人權益並降低溢價狀況，國泰投信於8日在官網發布重要公告，提醒投資人務必留意溢價情形，以及後續實際收益分配的相關公告。國泰投信在公告中指出：「提醒您，00916首次公告之預估配息僅供參考，請以第二次公告之實際配息金額為準。近日股市交易熱絡，出現溢價情形，故本基金進行配售以控制溢價；第一次公告之預估配息金額僅供參考，可能隨第二次公告前申購買回狀況調整配息金額，投資人應以第二次公告之實際配息金額為準，交易時應審慎評估相關風險。」

投資人盲目追價引發溢價

國泰投信表示，投資人在股市大幅回檔之際過度踴躍加碼買進ETF，容易造成ETF股價偏離、大於淨值，即產生「溢價」情況。原因在於ETF市場的交易流程，主要係由造市商先於初級市場向投信業者進行申購交易後，再由其將籌碼賣給次級市場的投資人，以發揮穩定股價與淨值接近的功能。而若ETF出現大幅度溢價情況，就表示投資人短時間內過度追價，使市場籌碼短期內出現供不應求狀況，導致出現股價與淨值不一致，此時就不宜再進場加碼該ETF標的，應靜待市場情緒回穩。

盲目追價專家也搖頭

投資專家股魚也在粉專表示：「溢價都超過7%了，你該不會還進場送錢給別人吧？ETF特殊地方在於市價跟淨值兩個價位，在正常狀況下折溢價應該要趨近於0%，如果是在1%內都還能視為是合理的浮動範圍，但是超過2%以上這就很不正常啦」。不敗教主陳重銘也提醒「人家投信已經公告，00916第二階段可能調降股利！不要裝作沒有看見喔…」。

長線基本面無虞操作需理性

針對台股此番回調，國泰投信分析應視為估值的修正與擠泡沫的健康回檔，而非長線多頭的終結。美國強勁的就業數據證實經濟依然健康，AI基礎設施的實質需求也並未消失，長線基本面無虞。

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（封面示意圖／AI生成）

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