「這檔ETF」瘋狂溢價！年化殖利率13%大吸金 投信急示警「配息3.8元恐有變」
台股繼8日上演「黑色星期一」狂洩超過1500點後，台股今（9）日上演強勁反彈行情，終場大漲1201點，收在44704點，漲幅2.76%，市場資金快速回流高股息與ETF族群。 其中，國泰全球品牌50（00916）因即將於16日除息，首次公告每受益權單位預估配息3.8元、年化殖利率超過13%，吸引投資人搶進；不過，國泰投信今日特別發布公告提醒，指00916近期出現明顯溢價情形，呼籲投資人「審慎評估」，避免因追價而承受淨值修正壓力。
台股殺盤後大反彈？ETF表現如何？
台股9日在美股勁揚及市場信心回穩帶動下強勢反彈，加權指數終場大漲1201.66點、收在44704.44點，漲幅2.76%，成交值達1兆1519億元；金融股勁揚6.3%，帶動大盤全面走高；盤面來看，除金融股、電子權值股領軍外，資金也明顯回流ETF市場，帶動多檔市值型、高股息及債券ETF成交量同步放大，成為市場交投最熱絡的族群之一。觀察當日成交排行榜，ETF在前20大成交量個股中占據多個席次，高股息ETF因即將進入除息旺季，持續吸引存股族與領息族布局；市值型ETF則受惠於AI概念股及權值股走強，跟隨大盤反彈。
00916成分有哪些？還能買嗎？溢價率逼近4.7%
00916成立於2023年，追蹤全球知名品牌企業表現，主要布局美國大型龍頭企業，近年因配息表現亮眼而受到投資人關注。根據國泰投信官網資料，截至今下午3時30分，00916收盤價為29元，基金預估淨值約27.7元，溢價率達4.69%。國泰投信指出，由於近期市場交易熱絡，00916需求大增，已透過配售機制控制溢價幅度，並提醒首次公告的預估配息金額僅供參考，實際配息仍須以第二次公告結果為準。
這也意味著投資人在次級市場交易時，已經面臨不小的「買貴」風險，短線籌碼呈現強烈的供不應求。國泰投信說明，ETF市場運作主要仰賴造市商在初級市場向投信申購受益憑證後，再於次級市場提供流動性。當投資人在短時間內大量追價買進ETF時，可能造成市場籌碼供不應求，使ETF市價高於實際淨值，形成溢價現象。若溢價幅度過大，代表市場短線追價情緒升溫，投資人須特別留意進場時機。
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