這次不是大胖橘！愛爾蘭山林驚見「獅子遊蕩」 真實身分讓大家笑了

愛爾蘭克萊爾郡近日引發熱議的「獅子出沒」事件。（翻攝自irishmirror.ie）

愛爾蘭克萊爾郡（Co Clare）近日引發熱議的「獅子出沒」事件，終於真相大白。警方調查後證實，影片中那隻被誤認為獅子的神祕動物，其實是一隻名叫「Mouse（老鼠）」的紐芬蘭犬。

《BBC》報導，上週一段影片在社群媒體與WhatsApp上瘋傳，畫面顯示一隻外型酷似獅子的動物走入克萊爾郡東部林區。消息隨即引起當地民眾關注，甚至有人猜測這隻「獅子」可能與米斯郡（Co Meath）的凱爾斯地區有關。

警方接獲通報後展開調查，並於昨（4日）正式澄清：「所謂的獅子，其實是一條紐芬蘭犬，名字叫 Mouse。」負責調查的基拉洛警局（Killaloe Gardaí）也幽默地在社群媒體上發文表示：「如果你今天走進森林…你不會遇見獅子，而是那隻非常友善的紐芬蘭犬Mouse。」

所謂的獅子，其實只是一條名字叫Mouse的紐芬蘭犬。（翻攝自An Garda Síochána）

警方補充說，Mouse對於自己爆紅的影片「感到相當開心」。不過，牠之所以被誤認為獅子，與最近剃短的毛有關。

動物保護團體「阿爾斯特防止虐待動物協會」（USPCA）營運總監麥哈菲（Siobhan McHaffie）也針對此事提醒，紐芬蘭犬屬於雙層毛犬種，一般不建議剃毛，除非出於醫療需求。她指出「牠們厚重的雙層毛能調節體溫並保護皮膚。若去除毛皮，可能導致曬傷、過熱或其他健康問題。」

麥哈菲表示，剃毛會損害犬隻的自然防護力與健康，飼主應優先考量動物的身心需求。她同時也表示欣慰：「我們很高興 Mouse 很安全，而且牠確實不是什麼『流浪獅子』」。

無獨有偶，今年7月美國1所小學驚傳「美洲獅闖入校園」，校方緊急封鎖校園並宣布停課，家長也被通知暫勿送孩子上學。警消趕抵現場準備圍捕時，卻發現所謂的「美洲獅」其實是一隻正在啃老鼠的胖橘貓，烏龍一場讓所有人哭笑不得。

所謂的「美洲獅」其實是一隻正在啃老鼠的胖橘貓。（翻攝自Discover the Universe）

