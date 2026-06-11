這次不用等那麼久？特斯拉機器人靠中企加速量產 成本仍衝破200萬元

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特斯拉人型機器人Optimus V3的靈巧手比出愛心。（圖／下載自特斯拉中國官網）

特斯拉人形機器人Optimus V3量產時程提前至第三季，背後關鍵推手正是中國成熟的電動車與機械零組件供應鏈，市調機構Counterpoint表示，隨著超過12家中國廠商打入供應體系，並加速擴充海內外產能，看好Optimus V3不僅有望複製特斯拉電動車的成長軌跡，出貨衝上10萬台的速度，更可望比電動車更快，但價格不親民，估計一台就要超過200萬元。

特斯拉人型機器人Optimus V3先將量產時程延後至今年底，但日前改口、提前至第三季即可量產，中國成熟、龐大的機械零組件供應鏈功不可沒，尤其是既有的特斯拉電動車供應鏈更扮演重要角色，因為電機、齒輪系統、螺桿、軸承、電池、感測器、散熱系統等，都是電動車關鍵零組件，差別只是電動車用的零組件精度沒有人形機器人這麼細，但基本的技術原理相同。

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Optimus V3與特斯拉先前發表過的機器人的身高、體重、最大搬運重量都差不多，Counterpoint表示最大的不同是，V3將搭載自由度高達22的靈巧手，比上一代的11度靈巧手活動範圍大出很多，而這也是Optimus V3成本最高的機械零組件，估計將高達V3整機材料成本近20％。

Counterpoint進一步透露，超過12家中國企業成為Optimus V3的一階、二階供應商，其中大部分都是既有的特斯拉電動車供應商，如拓普集團、浙江三花智能控制、寧波旭升、浙江榮泰，而靈巧手的供應鏈則包括負責組裝的拓普與杭州新劍、提供微型直流無刷馬達與獨家供應空心杯（Coreless）馬達的鳴志、生產微型滾珠螺桿的浙江榮泰、微型行星減速器的兆威、負責觸覺感測模組的漢威與長盈精密等。

為了配合特斯拉未來每週生產兩萬台 Optimus V3的目標，中國供應鏈主要積極擴充國內及海外產能，以因應需求成長，今年初包括新劍、拓普、三花、旭升都為了特斯拉的機器人大計赴泰國設廠，生產高精度金屬機構件、運動系統及高效傳動件。

在中國機械供應鏈產能佈建快速成長，以及特斯拉在人形機器人身上大量運用在電動車上開發有成的機器視覺、視覺語言模型、自動駕駛等能力，相較於特斯拉成立第5年才推出第一台電動車Roadster、直到2017年電動車全球出貨量才到10萬台，Counterpoint預估，Optimus V3出貨達到10萬台所需要的時間，會比電動車少很多，供應鏈可望迎接新商機，而以今年生產規模不到1萬台來估算，下半年Optimus V3的單機製造成本將超過 6 萬美元，相當於一台的造價就超過新台幣200萬元。



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