這次不當古惑仔！《百萬人推理》預告釋出 鄭伊健化身警探攜手婁峻碩破案

Netflix跨世代推理偵查影集《百萬人推理》於今（15）日正式發布預告，由蘇文聖身兼編劇與導演親手打造，主演請來香港大咖演員鄭伊健，攜手婁峻碩、李李仁及百萬YTR阿翰、千千等，共同譜寫一部融合網紅生態與偵查推理的年初首檔大戲。

鄭伊健（左）在劇中飾演警探，將攜手飾演網紅的婁峻碩（右）一同破案。（圖／Netflix提供）

《百萬人推理》今日正式公布主預告並同步釋出海報，帶領觀眾更進一步探查這起圍繞網紅世代、塔羅預言與連環神秘事件的真相。透過網路風向的指引與世代相異的合作辦案，引發觀眾在推理以外對跨世代差異、網路新生態的討論。

主演更是請到香港明星「伊麵」鄭伊健飾演破案警探，台灣演員婁峻碩則飾演擁有百萬粉絲的網紅，還有李霈瑜、王柏傑、李李仁、陳姸霏、項婕如、蔡凡熙、詹懷雲、楊懿軒，以及YouTuber阿翰、千千等在劇中客串演出，正式劇集將於今年2月12日於Netflix全球獨家上線。

《百萬人推理》主海報。（圖／Netflix提供）





