這次不當烏鴉！王世堅批藍白「未來帳戶」荒謬盼力推TISA 賴清德態度曝

記者劉秀敏／台北報導

民進黨立委王世堅認為，TISA成效不錯切可以照顧到更多族群，政府應多多宣傳（圖／記者劉秀敏攝影）

國民黨與民眾黨近日共推「台灣未來帳戶（TFA）」，草案可望於本週付委審查。據轉述，民進黨立委王世堅今（7）日於中執會上提及此項議題，直指這項方案「有點荒謬」，並認為財政部推出的「台灣個人投資儲蓄專戶（TISA）」目前成效不錯，且可以照顧到的族群更全面，政府應該多多宣導；兼任黨主席的總統賴清德也回應，政府重點推動政策之一是「亞太資產管理中心」，希望把錢跟人才留在台灣，而TISA推行以來的成績確實不錯，請行政院將王世堅的意見帶回研議、擴大宣傳。

民進黨今日召開中執會，據與會人士轉述，在臨時動議階段，王世堅主動提及，藍白最近在推「未來帳戶」，他個人覺得這個案子有點荒謬，其實現在財政部有一個很好的方案叫「台灣個人投資儲蓄專戶（TISA）」，就是提供國人賦稅優惠的投資計劃。其實TISA現在已經有不錯的成績，累積投資金額約90幾億新台幣，同時在經理費及稅務方面也相當讓利給投資人。

王世堅認為，財政部應該更積極主動，向國人宣傳一個這麼好的方案，而如果未來政府針對TISA可以提供更多賦稅優惠的話，可以吸引更多國人加入。比起投資未來帳戶，TISA是針對已經就職的勞工、年輕朋友，甚至現在開始使用這個優惠投資方案，未來退休以後也可以把裡面的資金轉出來使用，可以照顧到的族群更全面，政府應該多多宣傳。

據轉述，賴清德會中回應，現在政府一個重點要推動的政策就是「亞太資產管理中心」，從前總統蔡英文上任至今，台灣在金融資產及保險這幾大部門的資產，從2016至今成長超過七成，現在總數約有130兆，這個是台灣經濟成長的果實，也是很大的一筆財富。

賴清德說，政府現在要推亞太資產管理中心，就是希望可以把資金留在台灣本地，讓台灣人的錢可以投資台灣的產業，讓本地經濟可以持續內循環更發達。過去很多國人可能會把資產放到新加坡、香港等地，但除了錢會流到國外之外，許多金融業的人才也會外流，這其實相當可惜，現在政府推亞太資產管理中心，就是希望可以把錢跟人才都留在台灣。

賴清德也提到，TISA推行一年多以來，成績確實不錯，有7萬多人參加、規模將近百億，他也請列席的行政院副秘書長阮昭雄將意見帶回研議、擴大宣傳。

此外，賴清德也補充，針對少子女化問題的相關方案，目前行政院也已針對生育、養育、教育等各層面研議，未來會推出更精進、更進一步的少子女化對策方案。

