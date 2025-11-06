這次不一樣！ 記憶體漲價「是重估」 專家：結構性缺貨在蔓延





從DRAM、NAND到HBM，全世界記憶體族群近期漲勢驚人，對此臉書粉專「萬鈞法人視野」指稱從秋葉原針對記憶體、SSD、HDD祭出限購令，以及三星延後DDR5合約報價、現貨價格翻倍等跡象，他警告全球記憶體市場正陷入一場前所未見的「結構性缺貨」，更像是AI時代帶來的「產業供應重新編碼」。

「萬鈞法人視野」發文表示，前幾天看到日本秋葉原自11月起出現限購公告，記憶體、SSD、HDD每位顧客限購八件，顯示零售端供給已明顯吃緊，如今從通路到上游晶圓廠，記憶體價格全面重估，全球記憶體市場正陷入一場前所未見的結構性缺貨，也意味著市場進入新一輪「供應重編碼」。

「萬鈞法人視野」指出，近幾週芝奇DDR5模組價格翻倍，甚至來到三倍，32GB×2套組從新台幣5000多元漲至11000元，64GB套組從7000元攀升至17000元，高階款更突破兩萬元，能發現這已經不是「漲價」，而是「價格重估」，從零售通路的限購措施，反映出通路預期未來幾週無法補貨，顯示上游供應鏈壓力尚未緩解。

該粉專題引述華邦電的說法，指稱本次記憶體漲價並非傳統的「景氣循環」，而是產業結構的永久轉變，華邦電還強調以前DRAM漲6~9個月就結束，這次不同屬於結構性的改變。

根據該粉專分析，14奈米以下先進製程無法再有效生產DDR4、DDR3等舊世代產品，良率過低且ECC補不回錯誤。當三星、SK海力士與美光等大廠將產能全面轉向HBM與DDR5，舊世代DRAM產能等於被永久移除，反觀華邦、南亞科及部分中國廠，因仍具備20至25奈米節點產能，成為市場上少數能穩定供應DDR4、LPDDR4、SLC與NOR產品的IDM業者。

「萬鈞法人視野」提到，華邦電20奈米DDR4出貨量季增一倍，16奈米新產能預計明年中導入，2026年第三季量產，高雄廠月產能將自1.4萬片提升至2.5萬片，2026至2027年間資本支出達400億元，根據該公司說法，擴產並非因景氣復甦，而是受客戶長期合約（LTA）推動，部分客戶甚至預約到2028年後的需求。

「萬鈞法人視野」認為，AI運算需求正從雲端伺服器向網通、邊緣與車用滲透，推升整體記憶體需求，其中第一層為高階HBM。據南韓媒體報導，SK海力士與NVIDIA已敲定2025年HBM4供應，價格較HBM3E高出50%以上，HBM成本上升推高DDR5價格，而DDR5又進一步排擠DDR4產能，形成「結構性擠壓」。

根據粉專描述，第二層為網通設備，其中華邦電Wi-Fi 7與伺服器交換器對記憶體需求持續攀升，短期內難以全面轉向DDR5；第三層為車用與長尾應用，這些產品設計週期長、認證嚴格，大多仍採DDR4、LPDDR4、SLC NAND與NOR Flash，無法輕易更換規格，使「非先進製程記憶體」反成AI時代稀缺資源。

該粉專表示．華邦記憶體部門毛利率由第二季的12%跳升至第三季的51%，即使排除庫存重估效應，公司預期第四季仍能維持高檔，隨著NOR與SLC價格持續上漲，部分產品甚至全數售罄，因此有法人分析，這並非市場炒作而是供需結構的真實反映。

「萬鈞法人視野」引述業界人士觀點指稱，這波記憶體漲價非短線炒作，而是AI時代帶來的「產業再編碼」，當大廠集中於先進節點、產能轉向AI應用，舊世代製程記憶體將長期供不應求，未來記憶體不再只是被動零件，而是「被算力與製程綁死」的稀缺資產，這場由AI引發的供應重組，正在重新定義記憶體的價值，而這僅是開始。

