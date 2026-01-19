這次不TACO？川普再放話：100%會對歐洲8國開徵「格陵蘭」關稅

即時中心／林耿郁報導

美國強搶格陵蘭的態勢越來越明顯；川普昨（19）天在接受媒體訪問時，再次重申他「百分之百」會對8個歐洲盟邦課徵懲罰性關稅，直到美國能買下格陵蘭為止。至於究竟是否會派美軍強奪格陵蘭？川普則拒絕回答。

撕破臉？美國總統川普上任以來，各項對外政策屢屢轉彎，遭市場譏諷為TACO（Trump Always Chickens Out），不過在格陵蘭議題上，他目前展現相當強硬的態度。

綜合外媒報導，川普19日在接受NBC採訪時，強調自2月1日起，美方將「100%」會對英國、丹麥、挪威、瑞典、法國、德國、荷蘭及芬蘭等8國輸美商品開徵10%關稅，且於6月1日調升至25%，直到購入格陵蘭為止。

廣告 廣告

至於是否會派兵強搶這片島嶼？川普則拒絕回應。

格陵蘭為丹麥自治領域，擁有北極戰略位置。丹麥外交部長拉斯穆森指出，美國不可藉由關稅或壓力交換格陵蘭主權、也不能用威脅手段取得領土；英國外相庫柏則表示，格陵蘭未來應由「格陵蘭人與丹麥方面決定」。

歐盟外交官表示，關稅威脅將引發跨大西洋貿易緊張，相關國家將在峰會商討是否採取對等措施。歐盟外長卡拉斯表示，歐盟無意挑起衝突，但「主權不是交易項目」，並稱歐盟必定會「保護自身利益」。

川普另在訪談中提及諾貝爾和平獎，指控挪威政府「實際掌控」相關決定。挪威首相史多爾回應指出，諾貝爾和平獎由獨立委員會評選，與政府無關，並表示政府支持丹麥對格陵蘭的主權。

歐盟峰會預計於本週四（22日）舉行，討論如何反擊川普的步步進逼；相關國家未排除尋求北約、世貿組織（WTO）或歐盟層級框架處理此一爭議。

《民視新聞網》提醒您：內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。

原文出處：快新聞／這次不TACO？川普再放話：100%會對歐洲8國開徵「格陵蘭」關稅

更多民視新聞報導

關稅帝君再揮刀！為購格陵蘭施壓歐洲 英相施凱爾「急電」川普

川普為奪取格陵蘭「強徵歐盟8國關稅」！布魯塞爾研擬報復性措施

川普堅持佔領格陵蘭！西班牙總理震怒開嗆了：「這國家」將漁翁得利

