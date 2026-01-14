「這次子彈不會偏！」伊朗官媒播川普先前遇刺畫面 威脅字幕嗆聲...引暗殺疑雲

伊朗國營電視台近日播出美國總統川普今年造勢時遭遇暗殺未遂的畫面，並搭配具威脅意味的字幕，引發國際關注。（翻攝自X）

美國與伊朗關係緊繃持續升溫，伊朗國營電視台在這敏感之際突播出美國總統川普（Donald Trump）去年（2025）在賓州巴特勒（Butler）造勢時遭遇暗殺未遂的畫面，畫面中更搭配帶有強烈威脅意味的文字「這次子彈不會飛偏」，引發國際社會高度關注，也讓美伊之間的言語對峙再度升溫。

經典畫面再被翻出 川普遇刺未遂瞬間重播引發爭議

去年7月，川普在賓州巴特勒舉行戶外造勢活動時，突遭槍手自高處開火攻擊，子彈擦傷其右耳，現場亦造成一名民眾不幸罹難。儘管情勢驚險，川普仍奇蹟般避開致命傷，隨後在特勤人員護衛下，高舉拳頭、滿臉鮮血高喊「戰鬥（Fight）」的畫面，迅速成為美國政治史上的經典瞬間。

廣告 廣告

包括《新聞週刊》（Newsweek）與《紐約郵報》（New York Post）等美媒指出，伊朗國營電視台今（15日）完整播出該段影像，畫面中可清楚看到川普被特勤局層層包圍、現場氣氛緊繃，引發美國輿論與政壇關切。

威脅字幕曝光？ 伊朗電視台用詞引發國際震撼

更引發爭議的是，伊朗電視台在播報過程中，於畫面上加註帶有明顯威脅意味的文字。以色列國際新聞頻道 i24NEWS 與《耶路撒冷郵報》（The Jerusalem Post）特派員史坦因（Amichai Stein）在社群平台 X 上分享相關片段，並將波斯語字幕翻譯為英文。

史坦因指出，畫面中清楚出現「這次子彈不會飛偏」的字樣，被外界解讀為針對美國總統川普的強烈暗示性言論，也迅速在國際間引發討論。

美伊言語衝突升溫 外界憂局勢持續惡化

分析指出，在美伊關係本就高度緊張、區域衝突風險升高的背景下，伊朗官媒此舉恐進一步刺激雙方對立情緒。儘管目前尚未有官方層級回應，但相關畫面與字幕已在國際輿論場掀起波瀾，未來是否引發更進一步的外交或政治效應，仍有待觀察。

更多鏡週刊報導

快訊／美伊衝突一觸即發？川普恐「24小時內對伊朗動武」 美軍撤離中東基地人員

「同事們非常痛苦、疲憊和恐懼」 德黑蘭醫師淚揭伊朗血腥鎮壓蓄意「爆眼」恐怖策略

快訊／抗議遍地、關稅壓境...川普下最後通牒 「發布安全警報」美國公民被令立即撤離