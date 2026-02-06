這次是真的衝上國際 台片《96分鐘》登Netflix全球排行Top4紅遍24國

飾演拆彈專家的林柏宏開心表示：「很感謝很開心受到全球觀眾的青睞，希望大家能多看幾遍」。（華影國際提供）

台灣電影史上首部以台灣高鐵為題材的災難動作電影《96分鐘》，累積全台新台幣2億元票房，自1月30日於Netflix上線後的3天內累積了310萬次觀看，登上全球非英語電影排行榜第4名，更在非洲、美洲等全球共24個國家進入排行榜前10名。

電影不光在台灣、香港、泰國、新加坡與越南等地奪冠，也在韓國、馬來西亞、科威特、黎巴嫩、斯里蘭卡、阿曼、菲律賓、卡達、沙烏地阿拉伯、印尼等多個亞洲地區有好成績；在美洲則是多明尼加共和國，秘魯兩地擠進前10名，可以說真正衝上國際。有趣的是，電影在印度當地還有配音版，也因此引來了不少印度電影YouTuber的青睞。

《96分鐘》上架Netflix後，登上全球排行Top4。（Netflix提供）

對於電影在Netflix上收穫如此佳績，導演洪子烜表示：「看到全球這麼多的觀眾關注《96分鐘》，真實的感受到Netflix拉近了世界觀眾與這部電影的距離，謝謝所有觀看這部電影的你們！也希望大家都能順利面對人生中的電車難題。」監製鄒介中則說：「很開心全球的觀眾可以透過Netflix平台喜愛《96分鐘》這部台灣的電影讓更多的人看見台灣。」

飾演拆彈專家宋康任，在劇中有精彩動作戲的林柏宏開心表示：「很感謝很開心受到全球觀眾的青睞，希望大家能多看幾遍，除了一起感受緊張刺激，相信電影的許多細節會讓你們多一點感動。」而片中飾演林柏宏未婚妻黃欣的破億票房女星宋芸樺，聽到好消息則說：「《96分鐘》真的開到世界各地了，人在LA，看著來自各地觀眾的留言，謝謝所有一起上車的人，希望這輛車不只不停站，還能一直往前開。」

扮演警察局長李傑的李李仁則説：「希望台灣的電影有機會讓更多不同文化的地區觀眾看到，謝謝Netflix讓全球喜歡電影的觀眾有共同的連結！《96分鐘》不只是動作災難片，電影裡充滿著各種人性的糾葛，家人親情跟愛！選擇題沒有對或錯，只希望現實生活中，每個人都能做對的選擇，每天都幸福平安！」

