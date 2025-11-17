這次是真的！台大地理系今發350杯手搖 業者曝領取辦法
一位自稱台大大氣系學生的匿名網友日前發祭品文，稱鳳凰颱風影響期間台北至少會放2天颱風假，若預測失準11月16日就請300份雞排、100杯珍奶，但昨（16）天卻放鴿子，讓現場約400人撲空，台大地理系學生怒斥大氣組不守信用，將代發350杯手搖飲；丘森茶室北車店發文證實款項已經付清，並公布領取辦法，今日中午11時30分先發號碼牌，12時正式發放，飲料隨機、不客製，每人限領1杯。
一名網友11月9日在臉書粉專「黑特帝大」匿名發文，聲稱是台大大氣系學生，賭上系上招牌，預測鳳凰颱風來台，台北至少放2天颱風假，預言失準16日中午就在台大傅鐘下發雞排、珍奶，結果昨天到了發雞排、珍奶的時間卻不見蹤影，導致現場約400人撲空。
放鴿子事件發生後，粉專「黑特帝大」昨日下午出現一篇新的匿名投稿，投稿人自稱是台大地理系地學組，怒斥大氣組不守信用，讓地理系其他人感到很羞愧，因此將於17日中午代發300杯手搖飲，「大氣系祭品文，地理系出」。
丘森茶室北車店則透過臉書粉專發文，證實地理系學號B92的學長已付清款項，還有一名學號B97的學姐加碼50杯，今天中午總共會發放350杯手搖飲。
丘森茶室北車店表示，他們的位置在台北車站微風商場2樓（西三門手扶梯上），中午11時30分會先發放號碼牌，12點準時開始發飲料，每人限領1杯，過號30名喪失資格，飲料為紅茶、青茶、烏龍茶及蕎麥茶等純茶，統一微糖微冰不客製，隨機製作、隨機發放，因現場人力有限，請民眾守秩序排隊。
