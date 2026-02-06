這次有台灣隊！WBC官方宣傳海報曝光 張育成站中間

WBC官方宣傳海報，這次有台灣隊。（翻攝World Baseball Classic IG）

WBC世界棒球經典賽倒數一個月，今公布各隊30人名單，稍早WBC官方上傳此次宣傳海報，張育成身影出現在上面，台灣隊終於沒被忘記，引發討論。

去年3月迎來經典賽倒數1年時，WBC官方釋出宣傳海報中，有代表日本隊的大谷翔平、山本由伸、美國隊的貝茲（Mookie Betts）、多明尼加隊的索托（Juan Soto）等，卻未見台灣隊，引發球迷討論。

不過當時網友就指出，上面都是大聯盟球星，裡面其實很多國家都沒在上面，何況上屆台灣隊遭淘汰，資格賽隊伍怎會放上去？

如今經典賽發布最新宣傳海報，20隻球隊全數入列包含大谷翔平、賈吉（Aaron Judge）站在最前方C位；而台灣隊部分，則是由「國防部長」張育成站在第三排中間，不少網友看到驚呼「長在上面🇹🇼」「海報有台灣了！！！」。

