這次白的不是羊咩咩! 南投清境睽違近10年雪花紛飛

中部中心／綜合報導

這波冷氣團很威！8日平地最低溫在雲林古坑鄉6.7度，鄉內的樟湖國中小，還好有暖氣，不會冷颼颼；上午低於3000公尺以下的山區，更是紛紛傳出降雪。包括嘉明湖、塔塔加、還有阿里山國家森林遊樂區以及南投清境，都是久違多年出現白雪紛飛，遊客開心大叫！

雪花紛飛，民眾驚呼！阿里山上一次降雪是在2018年，8日一早8點55分開始下雪，持續20分鐘，祝山車站也有雪花片片的美麗場景，雪花落下的月台特別詩意。3千公尺以下的山區8日清晨紛紛傳來降雪美景，南橫嘉明湖山屋凌晨4點左右，持續下雪半小時，山友拍下畫面分享。

廣告 廣告





驚喜！阿里山睽違8年下雪了 清境海拔2000米喜迎瑞雪

阿里山睽違8年下雪 遊客驚喜連連（圖／畫面來源：許登凱提供）





尖叫聲！遊客驚喜到又叫又跳，清境農場地區也落下雪花，帶來短暫的雪景，當地知名餐廳業者說，海拔約2000公尺的清境，前一次下大雪已是2016年，睽違近10年。這裡海拔3000公尺以上，8日上午八點半左右，合歡山松雪樓開始降雪，甚至地面積雪約0.5公分，像是給大地鋪了一層毛茸茸的銀白地毯；





驚喜！阿里山睽違8年下雪了 清境海拔2000米喜迎瑞雪

嘉明湖山屋覆蓋白雪 夢幻氛圍如童話世界（圖／畫面來源:熊出沒企業 提供）









另外塔塔加排雲山莊也拍到飄下白雪。高山已經冷得下雪，平地也不遑多讓，8日清晨平地最低溫出現在雲林古坑鄉6.7度，學校周圍雲霧繚繞，位於海拔約800公尺的古坑樟湖國中小，師生上學，體感溫度很刺激！外頭跌破10度低溫冷吱吱，在班班有冷氣的政策下，進到室內遙控按下去，暖風送出來，全身暖呼呼。





驚喜！阿里山睽違8年下雪了 清境海拔2000米喜迎瑞雪

８日上午八點半左右合歡山松雪樓開始降雪 地面積雪約0.5公分（圖／畫面來源：松雪樓 提供）









原文出處：驚喜！阿里山睽違8年下雪了 清境海拔2000米喜迎瑞雪

更多民視新聞報導

銀白世界! 合歡山松雪樓雪花紛飛 積雪0.5公分

冷氣團急凍轉乾冷! 太平山"銀白世界"再現霧淞美景

阿里山.嘉明湖下雪了! 今晨本島平地最低溫雲林古坑6.7度

