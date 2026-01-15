這次真的不一樣？1關鍵讓記憶體價格回不去 專家直指「財報還沒跟上」

【記者呂承哲／台北報導】AI浪潮推升高頻寬記憶體（HBM）與伺服器需求，全球記憶體市場正快速脫離過往循環邏輯。Counterpoint Research記憶體半導體研究總監MS Hwang表示，市場已逐步擺脫「供給追上就跌價」的產業節奏，在AI、高階伺服器與先進製程需求交織下，價格水準持續上移，即便供給端逐步恢復，價格修正的速度與幅度，也已難以複製過往經驗，產業正邁入全然不同的新階段。

MS Hwang指出，當前記憶體產業同時受到兩股結構性力量衝擊，其一是AI帶來的需求型態改變，其二則是地緣政治對供給策略的深度干擾，兩者交織之下，使價格不再只是短期波動指標，而成為反映產業結構轉變的關鍵訊號。

他以64GB RDIMM為例說明，不久前市場價格仍約250美元，但短短數月內已快速攀升至600美元以上，近期甚至逼近700美元水準。在目前市場條件下，是否進一步挑戰1,000美元，已不再是不可能的情境。這樣的價格變化，也迫使研究機構調整觀察方式，Counterpoint已改採每月追蹤價格，以更即時反映實際成交狀況。

值得注意的是，企業財報揭露的價格漲幅，與市場實際成交之間已出現落差。多數供應商在財報中僅描述第四季價格上漲約15%至30%，但實際成交價格漲幅明顯更高，意味獲利上修動能，可能在2026年第一季才會完整反映。MS Hwang直言，這樣的差距本身，就是市場進入異常狀態的重要警訊。

若從供需面觀察，記憶體市場似乎並非嚴重短缺。 Counterpoint資料顯示，2025年至2026年間，DRAM位元年增率約22%至24%，NAND則約15%至20%，供給端確實正逐步追趕需求。然而，在AI、高階伺服器與先進製程占用更多關鍵資源下，新增供給並未有效轉化為可緩解價格壓力的產出，反而強化市場對「高價能維持更久」的預期。

隨著產能大量轉向DDR5、LPDDR5與HBM等高階產品，即便總位元產出成長，能實際流入消費性、網通或工控市場的有效供給並未同步增加，使價格壓力難以釋放。市場價格因此不再單純反映供給是否足夠，而是供給是否對應正確的產品結構。

而真正改寫記憶體定價邏輯的，並非單一AI產品的爆發，而是整體產品組合的快速轉換。傳統型DRAM正加速退出市場，DDR4與LPDDR4位元出貨量自2024年起持續下滑，多數國際大廠已明確將產能轉向DDR5、LPDDR5與HBM，使整體ASP出現系統性上移。即便總位元成長有限，只要高階產品占比提高，價格水準已難回到過往便難以回到過往。

圖為美光 HBM3E 12H 36GB 。美光提供

供應商策略同樣影響短期價格節奏。多數供應商刻意延後2025年第四季合約談判，等待價格進一步上修，部分雲端服務供應商（CSP）曾嘗試以一年期長約鎖定供給，但即便接受更嚴苛條款，仍未獲全面採納，顯示供應端在價格談判中占據明顯優勢。

此外，中國記憶體產業的角色也正逐步轉變。Counterpoint指出，中國廠商正嘗試擴大可服務市場，將出貨重心由內需延伸至非美系海外市場，並搭配垂直整合策略，強化在地生態系。若策略推進順利，未來中國在全球DRAM市場的實際影響力，可能高於原先預期，但短期內仍難以在高階產品領域形成實質價格壓制。

整體而言，這一輪記憶體價格上行，已難以用傳統「短缺循環」解釋。即便市場普遍預期2026年下半年價格趨緩，也更可能呈現高檔震盪與個位數修正，而非快速反轉。AI需求、產品結構升級與地緣政治，正在塑造記憶體產業的定價新邏輯。

中國晶片製造商長鑫存儲。資料照片

