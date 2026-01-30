這次真的丸惹？台股暴跌472點「三大法人狂賣636億」 散戶接刀慘叫：山頂全是大媽

台股今日重挫472點，三大法人共賣超636億元，引發股民恐慌，圖為示意圖。（翻攝自Unsplash圖庫）

台股今（30日）開高走低，尾盤受到台積電最後一筆下殺30元影響，爆跌472點，驚險守住3萬2千點大關，收32063點，台積電收最低，來到1775元。根據證交所公布等碼動向，三大法人全部站在賣方，外資狂倒512億元，投信也再砍30億元，合計賣超636億元。由於台股已重挫兩天，股民哀號「這次真的丸惹」、「山頂全是大媽」、「剩下散戶在買」。

前幾天台股還沉浸在多頭派對中，大盤一路瘋漲創高無極限，豈料，聯電法說會失靈，昨日跌停帶領大盤先殺267點，並爆出歷史新天量9552億元。今日台股再度開高走低，雖然盤中一度跌幅收斂，但最後一盤台積電（2330）再跳水，爆出14289張賣單，下跌30元，收最低來到1775元，導致台股也慘崩472.52點，收32063.75點，明天將面臨3萬2千點保衛戰。

盤後證交所公布籌碼動向，外資及陸資（不含外資自營商）賣超512.39億元；自營商（合計）賣超93.91億元，其中自營商自行買賣方面，賣超6.95億元；避險部分，賣超86.96億元；投信則賣超30.52億元。三大法人今日共賣超636.84億元。

由於台股連兩天重挫，三大法人今天倒貨倒得更凶，引發股民恐慌，紛紛在社區平台留言取暖，「我看這次真的完蛋了」、「這次真的丸惹」、「賣股過年啊」、「這波最關鍵的自營連兩天大賣，懂得都懂」、「山頂全是大媽」、「剩下散戶再買」、「國安基金該入場了吧」。

