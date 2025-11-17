這次真的！ 台大電機學長發400份雞排 百人冒雨排

台大校門口出現大批學生和民眾到場排隊。（圖／東森新聞）





台大大氣學生在臉書匿名社團發祭品文，預測台北市至少放2天颱風假，結果大翻車，承諾要發放300份雞排與100杯珍奶，沒想到昨（16日）約400人去排隊卻被放鴿子，引發眾怒，眼看母校被酸爆，一位台大電機系校友看不下去，乾脆貼出學生證、要替台大「補發雞排」挽回顏面。不過今天（17日）他在校門口發放時，因未申請校園活動、現場聚集大量人潮，一度遭校警勸離。

表定發雞排時間還沒到，台大校門口就出現大批學生和民眾到場排隊。

校警：「來第一個站這邊。」

台大電機系學長拿著雞排飲料，一到場，校警趕緊幫忙指揮，協助現場發放雞排。校警vs.排隊民眾：「第一個第一個，謝謝學長，願上帝祝福你。」

學生排了好久終於領到雞排，心情難掩激動，第一位拿到雞排的人更是中午11點就到場排隊。

首位拿到雞排民眾：「說真的我來到這裡不是，為了去拿一片雞排，因為雞排吃了還會餓，我們這個時代，不是只有在網路上隨便撒謊，我們總是會有人願意去兌現自己的承諾。」

台大學生：「這就是學長的歐趴禮，你看考完期中，然後就有香噴噴免費的雞排，這是多令人振奮的事情，又有動力可以繼續讀期末了。」

17號台大校門口之所以會有發雞排活動，全是因為先前有名自稱台大大氣的學生，發文說要是沒有放假，就要請大家吃雞排喝珍奶但是卻跳票，現在電機系學長決定出來捍衛學校名譽。

台大電機系發放雞排校友：「酸民就會嗆台大，就有點看不下去，對我們的學校造成了傷害，所以還是想出來維護一下，想在這邊呼籲，以後匿名發文就不要，認為是我們台大這樣，我們以後都發真實的名字，來發雞排。」

事實上，不只是台大電機系學長代替發雞排，大氣系原本是地理系的大氣組，因此也有地理組的學長自掏腰包請大家喝手搖，不過針對這次雞排之亂，一篇匿名文章就能吸引超過400人到場排隊，有台大生就笑說，台灣還有什麼騙不到。

民眾vs.記者：「我覺得滿蠢的吧，（你說哪些人），真的相信的人，我覺得滿蠢的，（因為無從查？），對為什麼要去相信那些有的沒有的事情。」

匿名台大生放鳥，校友幫忙擦屁股，雖然風口浪尖出現了疑似發文學生道歉，但由於又是匿名真實性待查，只是沒想到，一篇耍嘴皮的祭品文，連燒出好多真真假假。

