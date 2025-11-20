這次藍白合怎麼演？他憶「2023不到2個月破局」：換黃國昌聲量延續

政治中心／黃依婷報導

鄭麗文和黃國昌(圖)19日舉辦「鄭黃會」，雙方談及2026的地方大選。（圖／記者鄭孟晃攝影）

國民黨主席鄭麗文和民眾黨主席黃國昌19日下午舉辦「鄭黃會」，雙方談及2026的地方大選時，鄭麗文提到，希望讓最強人當選，且在藍白合作過程中要良性競爭。民進黨發言人卓冠廷則表示，2023的藍白合，從拋出意願到破局，不到兩個月的時間，這次會怎麼演沒人知道，「至少會為黃國昌換來聲量延續一陣子」。

卓冠廷發文，面臨藍白合，台灣隊如何應戰？民進黨該做什麼？鄭黃會達到一個共識，就是藍白合死線定於2026年3月前確定民調整合方式，這一切很有既視感，回憶2023的藍白合，從拋出意願到破局，不到兩個月的時間。

卓冠廷回憶，當年10月7日侯友宜就拋了「藍白合」3主張，立即面對面來談，同月14日藍白會前會整合方式無共識，雙方同意辦3場辯論，31日藍白三巨頭「景美密會」，15日藍白合二次協商，馬英九見證達6點共識，怎料23日藍白合最後一會，馬英九「只是見證人原則上不發言」、2538空房等嘸人、郭柯侯不歡而散高唱無言的結局。

卓冠廷提到，在這過程中，還時不時冒出後來發現花了990萬的「求真民調」，這次藍白合怎麼演，沒人知道，至少會為黃國昌換來聲量延續一陣子，藍白要集結，台灣隊怎麼應戰？民進黨該做什麼？他則認為，「被鄭麗文跟黃國昌這兩個極端仔嚇跑的選民，民進黨要接住他們，擴大支持基礎，努力拚，就會贏」。

