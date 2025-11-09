這次風雨會很大 專家曝雨量圖 整片「紅到發黑」

鳳凰颱風侵台機率高，氣象專家吳聖宇表示，鳳凰明（10日）進入南海，周二（11日）北轉朝台灣移動，周三（12日）晚上可能登陸。明、後天受共伴效應影響，北部、東半部會有豪雨以上等級的降雨，從雨量預測圖可見整片「紅到發黑」，中南部在颱風接近時也會有強風及明顯降雨；整體來說，這次風雨會很大。

吳聖宇今天在臉書說明颱風動態，目前鳳凰路徑大趨勢仍不變，明進入南海，周二逐漸北轉靠近，周三進入台灣海峽南部並逼近中南部沿岸，晚間可能登陸，周四從東部出海後遠離。

吳聖宇表示，鳳凰周三進入台灣海峽會明顯減弱，登陸後可能快速減弱為熱帶性低氣壓；也不排除登陸後中心沿著中央山脈北上，並逐漸減弱消散。

至於各地風雨狀況，吳聖宇表示，明天隨著鳳凰颱風水氣移入，降雨趨於明顯，北部、東半部要注意共伴效應帶來的大雨或豪雨；周二共伴效應更明顯，北部、東半部雨勢可能達豪雨或以上等級，中南部降雨也逐漸增多。

吳聖宇說，周三颱風環流進入台灣海峽，中心趨向中南部沿岸，共伴的位置有機會北抬到台灣北方海面，但北部、東半部仍有降雨，尤其是花東雨勢較明顯，中南部降雨也逐漸增多。

周四颱風經過並進入東部海面，結構變得不對稱、強度減弱，各地仍有雨。吳聖宇表示，颱風減弱得越快、走得越快，下半天到晚間降雨減緩的速度也會越快。

吳聖宇提醒，雖然颱風靠近過程在減弱，但配合東北季風的影響，颱風還未靠近前各地沿海以及外島就會出現8至10級強陣風，颱風靠近過程以及中心登陸點附近也有機會出現較強風力。整體來看這次鳳凰颱風過境的影響應該是雨大於風，不過風力的部分仍然不可小覷。

