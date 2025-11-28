這次「PM10」偏高！西半部空污警報 戴口罩能自保

沙塵暴影響台灣空氣品質，前中央氣象局局長鄭明典今天透過臉書發文警告「沙塵影響持續」，並指出此次PM10濃度偏高，建議民眾戴口罩保護。環境部同時提醒西半部、宜蘭、冬山、花蓮、馬公、馬祖及金門地區敏感族群應減少戶外劇烈活動。

前中央氣象局局長鄭明典今天透過臉書發文警告「沙塵影響持續」，並指出此次PM10濃度偏高。（圖／環境部）

為因應空氣品質不良情況，國健署呼籲民眾採取四大自我保護措施，減少空污對健康造成的不良影響。首先，民眾應儘量減少室外活動，特別是氣喘及呼吸道疾病患者，建議改以室內中低強度活動，避免深呼吸行為。

許多人會緊閉門窗以降低室外空污影響，但這可能導致室內外換氣不足，二氧化碳濃度增加。因此建議關窗時應留約5公分空隙，確保室內外空氣適當對流。

國健署也建議民眾加強個人衛生防護，從室外進入室內後，應洗手、洗臉、清潔鼻腔等，降低室外空污對室內的影響。同時應遠離過敏原及誘發源，避免接觸刺激物，維持均衡飲食，適當活動或伸展，外出時配戴口罩。

國健署也建議民眾外出時配戴口罩。（示意圖／Pixabay）

民眾可使用國健署與交通部中央氣象署共同開發的「樂活氣象APP-健康氣象服務」，隨時掌握最新健康氣象動態及即時空氣品質數據，了解所在地的空氣品質及細懸浮微粒監測結果，提早因應及預防。

鄭明典在臉書發文中特別強調，此次空氣品質惡化主要是PM10濃度偏高，戴口罩能有效提供保護。環境部則以橘色警示提醒敏感族群應減少戶外活動，避免健康受到影響。

