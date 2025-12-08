這款健康食品、酵素害一家人「腸子變黑」！5招讓腸子變年輕

排便不順吃健康食品居然讓腸子變成黑色？醫師分享，一位65歲女性患者因長期有便祕困擾而就醫，結果大腸鏡卻發現黑腸症現象，甚至全家人腸子都變黑了，最後靠著5招才讓腸子恢復正常光澤。

長期吃健康食品、瀉藥造成黑腸症

禾馨診所肝膽腸胃科醫師詹宜學表示，該患者之前因為長期便祕，害怕大腸有問題而求診，後來每年固定回診檢查，結果第二年卻發現大腸黏膜黑色素沉澱，也就是所謂的「黑腸症」。

仔細詢問才知道，原來第一次檢查後，患者的女兒幫她採購了一些健康食品、綜合酵素、中草藥等幫助排便的產品。全家都以為這些東西能幫助排便，對腸道有益，於是之後的檢查發現，「全家都出現黑腸症的問題」。

黑腸症是大腸壁色素沉澱造成的疾病

詹宜學解釋，黑腸症是大腸壁色素沉澱造成的疾病，主要源於長期服用瀉藥或刺激性保健品。當腸道細胞受損，這些受損細胞呈現深色並被巨噬細胞吞噬，導致腸道黏膜呈現深棕色。雖然黑腸症本身是良性的，不會引起疼痛，但它代表腸道功能已開始退化，若不改善，便祕會越來越嚴重，腸子逐漸喪失活力，長期下來更容易依賴排便產品。

讓大腸恢復正常光澤、變年輕祕訣

詹宜學指出，停止使用刺激性產品後，腸道仍有恢復機會，但關鍵在於生活習慣的改變。後來患者靠著5習慣成功改善腸道健康，之後檢查更發現大腸已恢復正常光澤、血管紋路也變清楚，做大腸鏡前的清腸效果也很好，腸子「變美」、「變年輕」！

首先，她從習慣喝茶改為增加飲水量；其次，轉為素食飲食，大幅增加纖維攝取；第三，規律運動增強腸道蠕動；第四，停用綜合保健食品（綜合酵素、幫助排便的中草藥），改為單純補充益生菌；最後，減少加工食品攝取，增加原型食物比例。

健康腸道的5大關鍵原則

腸胃道作為人體主要營養吸收器官，也是免疫系統的重要根基。詹宜學建議，想讓腸道恢復健康年輕狀態，應遵循五大原則：每天充分飲水、增加天然原型食物攝取、保持規律運動習慣、適當補充益生菌，以及減少對刺激性物質的依賴。這些生活習慣的調整不僅能改善腸道健康，還能促進皮膚狀態和整體心情，達到身心健康的平衡。

◎ 圖片來源／達志影像/shutterstock提供

◎ 資料來源／詹宜學醫師

