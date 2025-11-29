這款公務員！台東監所管理員偷吃人妻還合開色情小吃店 為躲臨檢竟把14歲坐檯妹塞進冰箱

台東監所管理員偷吃人妻還合開色情小吃店，為躲臨檢竟把14歲坐檯妹塞進冰箱。示意圖

台東尹姓監所管理員與經營「甜蜜蜜小吃部」的陳姓人妻交往，兩人共同雇用3名未成年國中少女坐檯陪酒。前年因少女開直播攬客遭學校老師發現，警方到場查緝時，竟發現其中一名少女被塞進冰箱躲藏。台東地方法院審理後，依違反《兒童及少年性剝削防制條例》判尹男10月徒刑，得易科罰金30萬元，緩刑2年；陳女則因累犯遭判1年1月徒刑，得易科罰金39萬元。均可上訴。

本案起於台東縣警察局接獲學校老師通報，指稱發現有未成年少女在名為「甜蜜蜜小吃部」的場所進行直播，言詞涉及招攬客人前往消費。台東警方據報後隨即展開調查，並於2023年6月30日晚間前往小吃部突擊檢查。

廣告 廣告

臨檢過程中，警方發現有3名穿著清涼的少女從店內倉皇逃出，意圖規避檢查，行徑可疑。幾天後，警方又出其不意持台東地方法院核發的搜索票，再度前往該小吃部進行搜查。不料於店內搜索時，竟發現一名年僅14歲的少女被店內員工藏匿於大冰箱內，另一名少女則正在包廂內為客人倒酒提供坐檯服務。警方當場查扣包廂估價單、帳冊及監視器主機等關鍵證物。

檢警查出，46歲的陳女為「甜蜜蜜小吃部」的實際負責人，48歲的尹姓男友則是台東監所管理員，平時在店內負責結帳、點單與接待客人。兩人明知旗下3名少女分別為14歲、15歲及17歲，均未成年，卻多次僱用她們從事坐檯陪酒工作。

少女向警方供稱，她們每次坐檯「一番」時間為2小時，收費500元，陳、尹二人可從中抽取100元，餘額則作為少女的報酬。為招攬生意，陳女與尹男更指示她們在店內休息室直播，以「小姐」自稱，呼喊「快點來甜蜜蜜陪我們唱歌喝酒玩遊戲」等。



回到原文

更多鏡報報導

馬國海大生KTV遭刺死 母泣訴「丈夫走了、兒子也沒了」 法院判賠318萬

加籍男牙醫返台消女乳差點沒命求償千萬 醫未戴手套換藥判賠

女高中生盜市長頭像PO網宣布「台南明天放」假訊息 法官因這理由判免罰