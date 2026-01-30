這款國軍！前特戰班長賣表弟當豬仔敲165萬 還把軍營拿來倒垃圾賺私房錢

陸軍特戰前陳姓班長把親表弟賣到柬埔寨，還勒索親戚165萬、非法清運垃圾。翻攝畫面

陸軍前特戰指揮部武漢營區（位於桃園龍潭）前班長陳姓男子（26歲）利用軍中同袍情誼及親友信任，將遠房小表弟拐到至柬埔寨從事電信詐騙，隨後還回頭勒索親戚165萬贖金，行為惡劣。刑事局專案小組偵辦過程中另查出，陳男利用過去對軍事設施的了解，帶領4名逃逸移工將餐廳廚餘、垃圾等廢棄物，非法傾倒於桃園楊梅區山上的廢棄營區。

誘赴東南亞淪詐騙機房「豬仔」

警方調查，陳男曾為陸軍士官，2024年退伍後夥同昔日軍中初姓同袍、吳姓現役軍人組成詐騙集團。去年6月，陳男以「泰國從事虛擬貨幣轉帳、分潤20%」為誘餌，鎖定自己的遠房小表弟。儘管表弟一度質疑當地治安，陳嫌誇口稱「那是柬埔寨，泰國治安非常好」，保證安全，不料表弟一抵達泰國機場，就被強行押解至柬埔寨詐騙園區拘禁，被迫從事電信詐騙。

趁火打劫勒索家屬165萬

直到去年8月，中國大陸嚴打跨境電信詐騙，柬埔寨園區四散奔逃，被害表弟幸運遇到一名香港籍好心人借錢，才得以搭機返台。

誇張的是，表弟父母去年7月向新竹地檢署報案，陳男又與國內水房勾結，冒充「園區主管」恐嚇被害人父母，宣稱需支付贖金才能放人。家屬心急如焚，分兩次支付共165萬元，款項經由貨運快遞及台南面交，全數落入陳男及楊姓車手口袋。

軍事廢棄營區淪「私人垃圾場」

警方去年9月發動搜索拘提，在陳男相關處所救出4名遭非法拘留的逃逸移工，意外揭發案外案。陳嫌平日承攬桃園地區餐廳、小吃店的事業廢棄物，為了省下處理費，利用自身擔任軍職時掌握的地理資訊，趁月黑風高載著移工將垃圾載往桃園楊梅山區，將垃圾傾倒在廢棄、無人管理的營區，全案警詢後依《刑法》妨害自由、加重詐欺及《廢棄物清理法》移送新竹地檢署。



