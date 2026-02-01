這款墨西哥雞尾酒 讓龍舌蘭登上早午餐桌

沒有什麼比悠閒的周末早晨更愜意了，在享用豐盛、遲來的早餐前，有充足時間啜飲咖啡、慵懶地窩在床上。早午餐往往比標準美式早餐更具創意，從墨西哥農場蛋（huevos rancheros），到堆滿香濃醬汁的汁拉貴司（chilaquiles），都可為餐食注入異國風味。美食網站Tasting Table報導，無論是否偏好墨西哥風味，一款龍舌蘭調飲值得登上早午餐桌，它不像「血腥瑪麗」主要原料為番茄汁；「吸血鬼特調」（Vampiro）的風味更豐富，在甜鹹滋之間達成迷人的平衡。

乍看，「吸血鬼特調」或許與其他早午餐熱門飲品有些相似，但嚐一口便知其獨特之處。「吸血鬼特調」以龍舌蘭（tequila）為基底，混入柳橙汁、萊姆汁、鹽與葡萄柚汽水，還有少為人知的桑格利塔（sangrita）。桑格利塔常用來搭配龍舌蘭酒，由番茄汁、萊姆與橙汁、鹹香調味料及辣椒調製而成，呈現微紅色澤。這一成分清單或許令人困惑，初嚐時甚至可能皺起眉頭，但喝到杯子見底時，這款調酒或許已悄悄擄獲人心，被列入最佳龍舌蘭雞尾酒名單。

「吸血鬼」雞尾酒起源

追溯某一食物的由來往往是不可能的任務，一道菜或一款雞尾酒要麼無人可考，要麼多人都宣稱是自己的發明；但「吸血鬼特調」似乎能追溯至一位名叫赫南德茲（Oscar Hernández）的男子。

赫南德茲來自墨西哥哈利斯科州（Jalisco），該州正是「龍舌蘭之鄉」所在地。約在1980年代，赫南德茲在調製經典墨西哥雞尾酒「帕洛瑪」（paloma）時，意外創造出「吸血鬼特調」。最基礎的「帕洛瑪」僅需混合龍舌蘭酒與葡萄柚汽水；而赫南德茲大膽嘗試，在調製過程中加入少許桑格利塔，再經橙汁、萊姆汁與鹽的層層加味，他終於尋得理想配方，「吸血鬼特調」因此誕生，雖然當時尚未以此命名。

多年來，這款雞尾酒僅是赫南德茲的私房飲品，炎熱季節在家族路邊蔬菜攤工作時，他總愛喝著這杯鹹甜交織的沁涼飲料；經親友與顧客好奇詢問後，因桑格利塔的暱稱sangre，是西班牙語中的「血」，加上這款雞尾酒常被以吸管從塑膠袋中啜飲，因此被冠上「吸血鬼」之名。

自製「吸血鬼特調」

品嚐「吸血鬼特調」的方式很多，除了預訂飛往哈利斯科州的航班，甚至造訪赫南德茲至今仍在販賣此飲品的攤位外，更簡便的方法是，到酒吧點上一杯，甚至買罐裝版本；不過，最穩當的莫過於親手調製。

在家自製「吸血鬼特調」，多數原料隨處可得，僅桑格利塔較難找到；所幸可網購瓶裝或粉狀產品，若想更貼近個人口味，亦可自己調配。備好桑格利塔後，關鍵在於掌握完美比例；建議以約兩倍份量的桑格利塔搭配龍舌蘭酒，依喜好添加葡萄柚汽水，並酌量混入額外的檸檬汁、橙汁與鹽。以Tajín辣椒粉抹在酒杯邊緣，是多種龍舌蘭調飲的絕佳點綴，能為「吸血鬼特調」增添鹹辣風味。

