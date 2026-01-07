這款完成度很高！安成宰代言「Highball調酒」台灣買得到，白蘇維濃葡萄酒＋檸檬切片一喝就愛上

（圖／品牌提供）

Netflix《黑白大廚2》熱播中，節目中憑藉犀利點評圈粉無數的評審安成宰，他所代言的「白蘇維濃檸檬Highball調酒」更在開賣2個月內銷售超過100萬瓶，躍升韓國便利商店GS25 highball雞尾酒的銷量第一，現在不用飛韓國，台灣也可以輕鬆買到！

這款「白蘇維濃檸檬Highball調酒」以紐西蘭馬爾堡產區的蘇維濃白酒為基底，結合新鮮檸檬切片，不添加人工香料，主打清爽酸度、乾淨尾韻與恰到好處的甜感，成功在白酒香氣、氣泡清新感與飲用門檻之間取得平衡。

不同於傳統烈酒或啤酒的強烈存在感，這款Highball的魅力在於「百搭」。不論是原味或微辣的韓式炸雞，還是油脂感較高的披薩、漢堡，甚至麻辣燙這類重口味料理，都能藉由檸檬酸度與白酒乾爽感達到解膩效果。對於想純粹感受風味的人，純飲更能凸顯白葡萄酒的草本與柑橘香氣，難怪成為MZ世代的新寵。

「白蘇維濃檸檬Highball調酒」即日起全台7-ELEVEN就能買到，建議售價169元／瓶。（圖／品牌提供）

另外，隨著冬季草莓季到來，Horoyoi微醉推出全新「草莓蘇打」口味，3%的低酒精設定，入口酸甜輕柔。在包裝設計上也延續品牌一貫的視覺語言，以草莓紅為主色，搭配跳躍氣泡與彩帶元素，營造甜而不膩的節慶氛圍。

想要不一樣的喝法，可以參考品牌提出的冬季限定喝法，將草莓蘇打與白色沙瓦調和，打造層次更柔順的「莓好特調」，進一步拉近低酒精飲品與節慶場景之間的距離。

Horoyoi微醉「草莓蘇打」於全台7-ELEVEn獨家販售，建議售價59元／瓶。（圖／品牌提供）

※飲酒過量，有害健康，未滿18歲請勿飲酒

