這款客人！十人聚餐9個溜 最後1人拒買單喊：付錢就是冤大頭

大陸重慶一間餐館發生離譜「吃飯不付錢」事件。有10名顧客用餐消費1262元人民幣（約5601元新台幣），最後9個人「開溜」僅剩1名張姓男子，他卻表示沒錢。儘管張男當場寫下保證書承諾隔日付款，事後卻拒絕履行，讓餐館氣得向法院提起訴訟要求支付餐費。

當事用餐人員。（圖／翻攝《極目新聞》）

根據《極目新聞》、《重慶電視台》等陸媒，餐館老闆鄭先生表示，這群顧客吃到深夜，一桌客人只剩下張男，張男聲稱沒錢付餐費，希望加個聯繫方式隔日轉帳。餐館未同意並報警處理，張男在警方調解下寫下隔日轉帳的承諾，但店家找他要錢時卻遭拒。

餐館陳姓店長本月12日受訪時透露，目前仍未收到錢。他說明事發經過，有2名客人在4日來電要求預留位置，隨後一共來了10人，拼了2個大桌用餐。到晚上10時左右，客人陸續離開，直到深夜11時40分只剩下張男。張男聲稱請客的是他朋友，對方喝醉了先離開了。

張男寫下的轉帳承諾書。（圖／翻攝《極目新聞》）

陳店長提供的保證書顯示，張男承諾在2025年12月5日下午6時前支付用餐金額，如果未能在約定時間支付，其本人願意承擔一切法律責任。據悉，遲遲不肯付錢的張男在電話中的回應令人傻眼，他表示自己作了承諾也有責任，但他若付錢就是「冤大頭」。

陳店長稱，餐館已在12月11日以餐飲服務糾紛，為由向法院遞交訴訟請求，要求張男支付餐費。

陳店長也透過訪問表達訴求，希望可以透過媒體報導提醒其他店家注意此類逃單行為，避免其他同業遭遇類似惡意欠款。

