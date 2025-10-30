這款才是三代！《小小夢魘》團隊新作《REANIMAL》試玩版壓倒性好評將再更新（圖源：Tarsier Studios）

《小小夢魘》先前有《小小夢魘 3》但是評價褒貶不一，似乎有不少玩家並不知道這三代並不是由原團隊製作，而《小小夢魘》原團隊 Tarsier Studios 的新作《REANIMAL》在 Steam 新品節獲得壓倒性好評，他們將再度更新試玩版提供更多內容。

《小小夢魘》原團隊 Tarsier Studios 新作《REANIMAL》在 13 日上架免費試玩版本，獲得 3600 則以上壓倒性好評，在本遊戲開場章節的獨家試玩版中，你將深入廢棄工廠，尋找失蹤的好友，你很快就明白，唯有合作才是唯一生存之道。

《小小夢魘》團隊新作《REANIMAL》（圖源：Tarsier Studios）

故事發生於一切的起點，你將見證男孩與女孩的初次相遇，更重要的是，你會得到他們為何出現在這裡的可能線索。同時，你也會首次體驗駕船穿梭於這片黑暗而殘酷的世界。在濃霧中航向工廠的岸邊，並在尋找休德的途中面對重重阻礙，包括遇到綁架她的畸形生物，也就是被稱為嗅探者的存在。

幸運的是，在本次試玩中你暫時無需擊敗這傢伙——真正的挑戰，我們留在完整版中等你來面對！

《REANIMAL》試玩版本獲得更高的玩家評價與討論，而《小小夢魘 3》則是由《黑相集》Supermassive Games 製作、萬代發行，雖然 IP 名稱轉移，但是不少玩家評論認為塑造氛圍仍是原團隊更加厲害詭譎，雖然尚未有完整版上市時間，但官方將會更新試玩版內容讓玩家有更多體驗機會。