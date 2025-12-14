這款新型遊戲機黑五最熱賣 竟出自從未聽過的新創公司

今年最熱門的亞馬遜年節禮物Nex Playground，全家都可同樂。(美聯社)

在眾多產品廝殺的黑色星期五，今年有一款新型遊戲機橫空殺出，登上亞馬遜玩具和遊戲類產品排行榜榜首，在沃爾瑪、目標百貨、Best Buy等各大零售商亦售罄，它來自一家名不見經傳的矽谷公司，背後更是轉型再轉型、差點耗盡資金的故事。

華爾街日報13日報導，Nex的「Playground」互動遊戲系統外型像是個魔術方塊，色彩柔和、小巧玲瓏，售價為249元。它的目標客戶群與PlayStation、Xbox不同，鎖定有小孩的家庭。它配備相機追蹤用戶動作，因此不用手持控制器，透過雙手和身體動作來控制。孩子們不再懶散地躺在沙發上，而是在客廳裡蹦蹦跳跳，這也抓住父母的心，對這款能讓孩子鍛鍊身體的家機更有好感。

而今年黑五期間，Playground一度賣到斷貨，因為即使是最先進的預測演算法也沒能算準它的銷量。市研公司Circana數據顯示，黑五當周它在美國硬體銷量榜上排名第三，超過Xbox，僅次於PS5和Nintendo Switch 2。業內人士看到Playground的成績時都大吃一驚，Circana分析師甚至說：「一個月前，我根本不知道這東西的存在。」

回到十年前，Nex工程師正開發一款利用人工智慧追蹤籃球投籃的iPhone應用程式HomeCourt。當時雖有高中籃球明星加持，但Nex團隊意識到，投籃追蹤APP的市場上限很低。2020年初新冠疫情期間，許多家庭居家隔離，Nex利用其核心技術：iPhone鏡頭、電腦視覺、人工智慧，在HomeCourt上推出了一系列遊戲化的活動和訓練課程，下載量立即暴增。

因市場反應熱烈，Nex迎來第一次轉型，發布一款專門針對擴增實境(AR)遊戲的新APP，短短兩個月的下載量就超過HomeCourt近四年的總和。Nex注意到用戶運行APP的裝置螢幕越大，留存率就越高，這告訴他們市場想要什麼產品，所以他們必須再次轉型。2022年底他們著手研發，從軟體轉到硬體，在2023年末假期季前推出了Playground，但定位過於小眾，那年PS5目標銷量達到2500萬台，Playground僅售出5000台。

2024年，Nex在消費電子展(CES)上引起各大零售商興趣，為了趕工年末假期訂單緊急籌集3000萬元，周轉中間一度差點用罄資金，執行長李景輝(David Lee)還得自掏腰包先墊錢。

然而轉型是成功的，2024年銷量達到約15萬台，今年預計可達60萬台。轉型前，Nex年收入約為300萬元且未能獲利，今年預計銷售額將超過1.5億元，最終能收支平衡。

李景輝說，當時正在打造一款偉大的產品，可惜選錯了平台。現年44歲的李景輝香港長大，曾創辦一家線上電子表格公司，並於2008年將其出售給蘋果。在創立Nex之前，他曾在蘋果擔任工程經理。身為兩個女兒的父親，他深知 Playground 的吸引力。但他同時也明白，要找到合適的平台並非易事。

