「這款油」吃多恐加速失智！專家引用日本研究：換橄欖油降低發炎＋抗老

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生活中心／林昱孜報導

想要抗老化、避免失智先換掉油！日本研究指出，現代人飲食最大危機就是「Omega-6脂肪酸」，而坊間常見的大豆油、沙拉油都是屬於Omega-6系列，食安專家韋恩引用該研究報告，提醒大家將易導致身體慢性發炎的大豆油，換成初榨橄欖油，有助於降低發炎反應並延緩老化。

食安專家韋恩在粉專《韋恩的食農生活》指出，很多人以為控制油脂就是少吃油，但脂質營養學的答案不一樣，人體約37兆個細胞，每一個都被脂質構成的細胞膜包覆，腦部重量更有65%左右由油脂組成，吃進什麼油，直接決定細胞膜的品質。

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韋恩指出，日本麻布大學名譽教授守口徹的研究顯示，現代人最大的飲食危機是「Omega-6脂肪酸」攝取嚴重超標，理想的Omega-6與Omega-3攝取比例應為2：1以下，但包含台灣與日本在內，現代人的實際比例已逼近10：1，當Omega-6攝取過量，會阻礙免疫細胞運作，引發慢性發炎反應，進而加速細胞氧化與老化，更是引發過敏、動脈硬化，甚至失智與癌症的潛在殺手。

日本麻布大學名譽教授守口徹的研究顯示，現代人最大的飲食危機是「Omega-6脂肪酸」攝取嚴重超標。食安專家韋恩建議，將家中的大豆油更換為橄欖油，抗老化避免罹癌、失智。（示意圖／翻攝自Pixabay）

守口徹指出，坊間常見的大豆油、沙拉油，以及外食與加工食品中標示的植物性油脂，幾乎都屬於Omega-6系列，「想要抗老，就選擇讓人年輕的油！」。韋恩說，如果只能做一件事抗老，就是把家裡的沙拉油換成橄欖油，因為橄欖油的主成分油酸耐熱穩定，也不像Omega-6容易誘發炎症。



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