這款無糖飲、酸梅汁恐害高血壓、胰島素阻抗！超多研究都說話了

許多人以為吃太鹹才會高血壓，但其實權威研究顯示，甜比鹹更容易讓血壓升高，營養師更說，有3款看起來健康但其實最誤踩的高血壓飲料陷阱，像是無糖綠茶、酸梅湯等，會影響胰島素敏感性、增高血壓風險。

營養師薛曉晶表示，根據2015年《AJCN》研究顯示，每天喝一杯含糖飲料會使高血壓風險增加12%，每多喝１杯更會再增加8.2%的風險。含糖飲料會影響腎臟排鈉功能、增加胰島素阻抗並促進尿酸生成，都是導致血壓難以控制的關鍵因素。

為什麼含糖飲料會影響血壓？薛曉晶解釋，含糖飲料會影響腎臟排鈉功能，導致體內鈉滯留，血壓升高，而且過多的糖分會讓胰島素阻抗增加，間接影響血管彈性，使血壓更難控制。此外，果糖也會促進尿酸生成，尿酸過高與高血壓息息相關。

而且可別以為只有汽水、手搖飲含糖量高，會影響健康，薛曉晶說，有些「看起來健康」的飲料，才是真正的隱藏陷阱！像是夏天消暑開胃會喝的酸梅湯，其實是高血壓隱形殺手。

酸梅汁恐害高血壓

薛曉晶指出，酸梅製作過程常先用鹽醃漬再加糖調味，導致鈉含量與糖分都偏高。根據《食品加工與技術期刊》研究顯示，每周飲用超過2.3杯含糖碳酸飲料或高鈉飲品，與高血壓風險增加有關，尤其在女性與肥胖族群中更為明顯。若想喝酸梅湯，建議自行選用無鹽醃漬的梅子，搭配少量蜂蜜調味，較為健康。

薛曉晶補充，衛生福利部建議成年人每日鈉攝取量，最好不要超過2400毫克，約等於6公克的鹽（1公克鹽含有400毫克鈉），而有些酸梅湯瓶裝飲所含的鈉含量，是每日建議量的一半以上。以1993~1996年營養調查結果顯示，台灣男、女性每日鈉攝取量分別為3281及3569毫克，因此外食族群，完全不建議飲用酸梅湯瓶裝飲。

無糖飲料也會干擾胰島素敏感性、血壓調節

薛曉晶說，很多市售包裝的瓶裝飲料，雖然標榜無糖，看似健康，實則暗藏健康危機，尤其這類飲料常含有阿斯巴甜、蔗糖素等人工甜味劑，可能影響腸道菌群，間接干擾胰島素敏感性與血壓調節，例如消基會曾在2021年抽查雙北便利商店等通路，發現10款標榜無糖、低糖等清爽飲料添加了甜味劑等，她強調，學會看食品成分，或自己泡飲品才最健康。

運動飲料電解質補充需謹慎

運動飲料的鈉含量與糖分遠超一般人想像。薛曉晶強調，除非進行長時間劇烈運動、大量流汗或因腹瀉造成電解質失衡，否則無需特別補充此類飲品。《美國心臟病學期刊》研究顯示，含糖飲料攝取增加與收縮壓及舒張壓升高相關，輕度運動後只需補充水分即可。

黑豆水助排鈉穩定血壓

高血壓患者可選擇有助降血壓的飲品，如黑豆水。薛曉晶表示，黑豆水天然含高鉀，有助於鈉的代謝，降低血壓。《歐洲營養學期刊》研究證實，高鉀飲食能幫助降低血壓，因鉀離子促進體內鈉排泄，減少水腫與血壓上升風險。製作方法簡單：將一杯洗淨乾炒的黑豆加入1000毫升熱水，浸泡4小時或燜煮30分鐘即可。

檸檬水促進血管健康

溫開水加檸檬片是另一種有益血壓控制的飲品選擇。《食品科學與營養關鍵評論》研究顯示，檸檬中的維生素C可減少動脈僵硬、促進血管擴張，進而降低血壓。薛曉晶建議每天早上飲用1杯溫水加一片檸檬，有助促進新陳代謝，對血管健康有益。

綠茶抗氧化成分助降血壓

自泡無糖綠茶含豐富抗氧化物質，有助降低血壓。《歐洲流行病學期刊》研究指出，綠茶中的兒茶素是強效抗氧化物，能幫助放鬆血管、減少血壓波動。薛曉晶建議每天飲用2～3杯無糖綠茶，但不宜過量，以免影響睡眠品質。

◎ 圖片來源／達志影像/shutterstock提供

◎ 資料來源／薛曉晶營養師

本文由健康2.0授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章