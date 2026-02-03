這款無線雪鏟 能與家中常用工具電池相容

每個人家中多少有一兩件美國最受歡迎的電動工具品牌得偉（DeWalt）的割草機、吹葉機或電鑽等，因此都有得偉的電池；而冬季裡必備的雪鏟，若能與得偉的電池相容，便可省下一筆開支。House Digest網站指出，亞馬遜上的一款Houselife無線雪鏟，便可完美搭配得偉電池使用。

這款能與現有得偉電池相容的雪鏟，可免去轉接器的麻煩，適用所有20V Max系列電池（Houselife建議使用4Ah或更大容量電池以達最佳效能），這在冬季尤為實用，尤其當需要清除積雪卻不想再用傳統鏟子鏟到腰酸背痛時。

這款在亞馬遜售價約110元（價格以網站標示為準）的Houselife無線雪鏟，比得偉的機型便宜40元，且規格毫不遜色；11英寸寬的鏟子比得偉的多出1英寸，深度則相同。Houselife雪鏟重量僅5磅，更易操控，配備伸縮手柄提高舒適度，可將積雪拋擲至20英尺外。消費者多認為，這款輕量級雪鏟適合清理階梯、露台等小面積區域。

並非所有人都滿意其性能表現，少數購物者抱怨其馬達噪音過大，還有部分人遭遇故障問題，儘管所用得偉電池的狀態可能影響效能。

一位給予5星評價的購物者說，這款雪鏟組裝十分簡單，能有效清理小面積區域，電池續航力相當久，能將積雪徹底清除；價格實惠且品質出色。整體而言，對多數顧客來說，Houselife無線雪鏟仍是款值得購買的工具。

